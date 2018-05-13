"داعش" يبث شريطاً يقول إنه لمبايعة منفذ هجوم باريس

بث تنظيم "داعش" شريطاً مصوراً الأحد (13 أيار/ مايو 2018) يظهر فيه شاب قُدم على أنه منفذ الاعتداء في باريس يعلن مبايعته التنظيم الإرهابي. ونشرت وكالة "أعماق التابعة" للتنظيم على تطبيق تلغرام شريطاً مصوراً يظهر شاباً ملثماً لا يظهر منه سوى عينيه متحدثاً بالفرنسية ومعلناً مبايعته زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.
وكان التنظيم قد تبنى ليل السبت/ الأحد الهجوم الذي أسفر عن قتيل وأربعة جرحى في العاصمة الفرنسية. وقالت أعماق إن "منفذ هذا الهجوم هو جندي في تنظيم "داعش"، وإن تنفيذه جاء رداً على دول التحالف الدولي الذي يقاتل التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.
وقتل المهاجم بأيدي شرطيين وصلوا إلى مكان الهجوم. وتبين أن اسمه حمزة عظيموف، وهو فرنسي ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات بتطرفه، وتم توقيف صديق له الأحد شرق فرنسا.
ومنفذ الاعتداء ولد في تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 في الشيشان، الجمهورية الروسية الواقعة في القوقاز وكانت شهدت حربين مدمرتين انبثقت منهما حركة تمرد إسلامية إرهابية تم جلب الكثير من عناصرها للقتال مع إرهابيي سوريا والعراق.
في الأثناء اعتبر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الأحد أن فرنسا تتحمل "المسؤولية الكاملة" عن الاعتداء. وأوضح قديروف أن مرتكب الهجوم يحمل جواز سفر روسياً منذ كان في الرابعة عشرة قبل أن يحصل على الجنسية الفرنسية في عامه العشرين.
وقال قديروف عبر تطبيق تلغرام للرسائل النصية: "بناء عليه، اعتبر من المهم القول إن السلطات الفرنسية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلوك عظيموف طريق الجريمة".
وأضاف: "لقد ولد فقط في الشيشان لكنه نشأ وبنى شخصيته وآراءه واقتناعاته داخل المجتمع الفرنسي". وتابع قديروف: "أنا واثق بانه لو امضى طفولته ومراهقته في الشيشان لكان مصيره مختلفاً".
على صعيد متصل، ذكر مصدر قضائي لفرانس برس أنه تم "وضع والده ووالدته صباح الأحد في الحبس على ذمة التحقيق". كما تم تفتيش منزل الأسرة بدون "العثور على أي دليل إجرامي"، بحسب مصدر قريب من الملف.
ولم يكن لمنفذ الهجوم أي سوابق قضائية لكنه كان مدرجاً على سجل أجهزة الاستخبارات منذ 2016. ويضم هذا السجل أسماء اكثر من 10 آلاف شخص، أكثر من نصفهم من الإسلاميين المتطرفين أو أفراد قد تكون لهم صلة بتيارات إرهابية.
وأصبح الشيشاني فرنسي الجنسية "في 2010 إثر حصول أمه على الجنسية" الفرنسية، بحسب بنيامين غريفو المتحدث باسم الحكومة. كما ادرج اسمه ضمن سجلات الوقاية من التطرف الإسلامي لكن تم ذلك "أساساً" بسبب "علاقاته" أكثر منه "سلوكه وتصرفاته ومواقفه"، بحسب مصدر قريب من الملف.
وأضاف المصدر المقرب من التحقيق أنه "تم سماعه قبل عام من شعبة مكافحة الإرهاب في فرقة مكافحة الأجرام لأنه كان يعرف رجلاً على صلة بحزب في سوريا".
ز.أ.ب/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)
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هجوم دموي.. والفاعل غير معروف
انفجرت قنبلة شهر تشرين الأول/ أكتوبر1980 في معبد يهودي بباريس مّا أدى إلى مصرع 4 أشخاص وجرح 46. المُثير في القضية أنه لحد الآن، لم تحدّد العدالة الفرنسية منفذي الهجوم. حامت الشكوك حول حسان دياب، الذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا في كندا، حيث جرى توقيفه عام 2008، ثم نقله إلى فرنسا. وبعد مسار مطول من التحقيق، أعلنت العدالة الفرنسية بداية 2018 أن الأدلة بحق دياب غير دامغة، وبالتالي أطلق سراحه.
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شكّل الفنزويلي كارلوس، الملقب بالثعلب، كابوسا لفرنسا قبل اعتقاله عام 1994. وجهت له اتهامات بالضلوع في مقتل شرطيين عام 1975 بباريس، ثم هجوم آخر عام 1982 عبر تفجير قنبلة في قطار، ممّا أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 27. نهاية العام ذاته اتُهم بقيادة هجومين في محطة قطار مرسيليا وقطار TGV، انتهيا بمصرع 5 أشخاص وجرح 45. من دوافع هجماته رغبته بإطلاق سراح رفيقيه الألمانية ماغدالينا كوب والسويسري برونو بيرغيت.
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حتى الأطفال لم يسلموا من الإرهاب
أجهز محمد مراح على سبعة أشخاص، وثلاثة أطفال، فضلاً عن جرحه ستة آخرين، في ثلاث هجمات مختلفة، بمدينتي تولوز ومونتوبان شهر مارس 2012، أخطرها في مدخل مدرسة يهودية. أعلن "جند الخلافة" المرتبط بالقاعدة مسؤوليته عن الواقعة، غير أن الشرطة الفرنسية نفت أن تكون لمراح علاقة بأيّ تنظيم.
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محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا
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مثلت بداية عام 2015 صدمة كبيرة للفرنسيين، إثر قيام ثلاثة مسلحين، هما الأخوين كواشي وأميدي كوليبالي، المرتبطين بتنظيم "داعش"، بقتل 27 شخصا. أول الهجمات كانت على مجلة شارلي إيبدو، حيث قتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية من طاقم المجلة الساخرة. وبعدها قُتل أربعة في متجر يهودي من لدن كوليبالي، الذي كان يحتجز رهائن قبل تصفيته. قُتلت شرطية في مكان آخر، قبل محاصرة الأخوين كواشي في مطبعة.
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محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا
حمام دم في باريس وسان دوني
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محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا
نيس تنزف دما
يوم صيفي هادئ في نيس عام 2016 ينتهي بمجزرة. محمد لحويج بوهلال يقود شاحنة ثم يدهس جمعا من المدنيين، متسبباً في مقتل 86 شخصا وجرح 458، قبل الإجهاز عليه. تبنى "داعش" العملية، لكن الادعاء العام الفرنسي قال إن الهجوم منفرد. لم يعرف عن بوهلال، التونسي الجنسية، تدينه أو ارتباطه بالإسلام الراديكالي، ولم تعرف دوافعه وراء الهجوم الذي تسبّب باستمرار حالة الطوارئ بفرنسا بعدما كان من المقرر نهايتها.
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محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا
هجوم إرهابي في تريب
آخر الحوادث الإرهابية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة أربعة آخرين بجروح في هجمات نفذها مسلح قال إنه من تنظيم "داعش" اليوم الجمعة 23 آذار/ مارس 2018. المسلح احتجز رهائن في بلدة تريب بجنوبي غرب البلاد، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا. فيما أدعى التنظيم أن الفاعل أحد جنوده. والرئيس الفرنسي ماكرون يصف الهجوم بالـ"إرهابي" نفذه إسلامي متشدد.
الكاتب: إسماعيل عزام