خيارات لعب برشلونة مع قدوم غريزمان

من المتوقع أن يُعلن فريق برشلونة قريبا توصله إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد، من أجل التحاق أنطوان غريزمان بكتيبة النادي الكتالوني ابتداء من الموسم القادم، إذ تُؤكد العديد من التقارير الصحفية أن حمل الدولي الفرنسي قميص "البلوغرانا" مسألة وقت ليس إلا.

ويشير موقع جريدة "سبورت" أن قدوم غريزمان إلى الفريق الإسباني، سيفرض على المدرب إرنيستو فالفيردي إيجاد توليفة مناسبة، تُساعده على الاستفادة من خدمات الهداف الفرنسي بشكل فعال، وأضاف الموقع الفرنسي أن فالفيردي يملك ثلاثة خيارات.

أولها، أنّ فالفيردي، يُمكن أن يلعب بخطة 2-4-4ـ ، والتي ستستلزم جلوس لويس سواريز أو أنطوان غريزمان على دكة البدلاء، إذ لا يمكن لهما اللعب سويا في هذا النوع من الخطط التكتيكية.

أما عن الخيار الثاني فوق المستطيل الأخضر، فهو 1-3-2-4 ، إذ تتيح طريقة اللعب هذه إمكانية تواجد غريزمان وكوتينيو وديمبيلي في خط الهجوم، ويتقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما سيجلس سواريز على دكة البدلاء.

وبخصوص الخيار الثالث 3-4-4، لابد أن يضمن تواجد سواريز وغريزمان على أرضية الملعب، حيث سيتولى ميسي وسواريز وديمبيلي مهمة قيادة الهجوم، في حين سيتراجع غريزمان وكوتينيو إلى الوراء قليلا، من أجل إمداد زملائهم في الصف الأمامي بالكرات.

يُشار إلى أن لويس سواريز رحب بقدوم أنطوان غريزمان إلى برشلونة، الذي يستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 100 مليون يورو لناديه أتلتيكو مدريد، حسب ما أشارت إليه كثير من التقارير الصحفية.