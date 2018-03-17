 خوخة المهرجة المحجبة... تُسعد بفنها قلوب أطفال غزة | ثقافة ومجتمع | DW | 25.05.2018
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ثقافة ومجتمع

خوخة المهرجة المحجبة... تُسعد بفنها قلوب أطفال غزة

أطفال غزة أكثر من يعاني أزمات القطاع المتعددة، وأكثرهم عرضة للحزن والكآبة، بين أن المهرجة خوخة تعرف كيف تدخل السعادة والفرحة إلى القلوب الصغيرة وبأدوات متواضعة.

Hana Abu Jameh spielt den Clown für Kinder in Gaza (Sanad Latefa)

بملابسها الملونة و الشعر المستعار وبأنف أحمر كبير وبحجابها المندمج مع ملابس عملها وحركات خفيفة ظهرت حنان أبو جامع (25عاما) أمام جمهور من الأطفال وأهلهم معهم، والجميع كان ينظر لها بدهشة واستغراب، لم تفارق الابتسامة وجهها وكانت تتنقل بين الأطفال وأهلهم كالفراشة محاولة إسعادهم بما تفعله وتشجعهم على التصفيق والفرح.

عمل تطوعي لسعادة الأطفال

كان لحنان دور فاعل في أنشطة الأطفال ودعمهم النفسي وعمل فعاليات ترفيهية من أجلهم قائلة ذلك لـ DW:"منذ عام 2012 بعد انتهاء الحرب الأولى على غزة كنت أهتم بالعمل التطوعي من مؤسسات مختلفة من أجل إسعاد الأطفال، ولدي خبرة في التعامل معهم وكيفية كسر الحاجز بيني وبينهم من أجل الوصول الى قلوبهم وأن يتقبلوا مني الأنشطة والاندماج معي فيها".

Hana Abu Jameh macht den Clown für Kinder in Gaza (Sanad Latefa)

وجها لوجه مع الأطفال

حنان من المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس شرق قطاع غزة، حيث تعرضت هذه المنطقة للقصف بشكل كبير في الحرب الأخيرة على غزة مما دفع حنان إلى الاهتمام بالترفيه عن الأطفال، هذه الأنشطة جعلت شخصيتها مرحة جداً وهذا الذي شجعها على أن تكون مهرجة بزي مختلف وشكل مميز أمام الأطفال.

شخصية خوخة المحبوبة

"في أحد الأنشطة التي أقدمها كان فريق تينا وكلمتينا يقدم عرضا لهم مع الأطفال، وعندما رأيتهم أعجبت بهما كثيراً وتشجعت بأن أكون من فريق مسرح فلسطين الذي يتكون من أكثر من أربعة عشر شاباً، ولم يجعلني ذلك أن أتردد في المشاركة بل أصبحت أكثر اصراراً على العمل معهم وهذا كله من أجل إسعاد الأطفال"، تقول حنان وتستذكر بدايات نشاطها الترفيهي مع الأطفال.

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المهرجة خوخة تدخل الفرحة في قلوب أطفال غزة

 

عرفت حنان "بخوخة" في كافة العروض والفعاليات، وأصبح هذا الاسم يناديها به الأطفال والكبار، حيث تشعر حنان بأن "خوخة" هي شخصيتها الثانية التي تعودت بأن تكون بها طفلة مع الأطفال ناسية عمرها الحقيقي وشخصتها العادية، قائلة:" أنا أتعامل مع الأطفال وكأني طفلة معهم أكون سعيدة ومبتسمة من قلبي، وأشعر بأنهم مسؤوليتي وقطعة من روحي لهذا أعمل المستحيل من أجل إسعادهم وأتقبل أسالتهم البريئة حول لبسي، وأحياناً يعتقدون بأني لعبة مصنوعة ولكن أخلع النظارة والأنف والشعر المستعار من أجل أن يلمسوا وجهي ويعرفوا أني مثلهم، ولكن تواجدي معهم هو لإسعادهم ورسم الابتسامة على وجوههم".

مختارات

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موجة واسعة من ردود الفعل على يوم الاثنين الدامي على حدود قطاع غزة. ففيما انتقد إسرائيليون حكومة وجيش بلادهم، وقف كتاب سعوديون بارزون ضد حماس وحملوها المسؤولية عما يجري. فكيف يبرر كل طرف موقفه في تحميل المسؤولية للآخر؟ (16.05.2018)

فن التهريج.. ونظرة المجتمع
من المعروف أن قطاع غزة لديه عادات وتقاليد مقيدة بعض الأحيان، ولكن هذا الأمر لم يجعل حنان تتردد أبداً عن عملها، موضحة ذلك: "في غزة الشاب مثل الفتاة لا يوجد فرق بينهما كلاهما يعمل في مجالات مختلفة وإن كان هذا المجال هو تقديم عروض بهلوانية بلباس مختلف فهذا يعتبر عمل أيضاً، أنا أعمل بأقل الإمكانيات الممكنة من أجل إسعاد الأطفال وبهذا الزي البسيط الذي قد يكون مميزا بعض الشيء من ناحية الألوان والشكل ولكنه يجذب الأطفال ويجعلهم يبتسمون".

أما عن الانتقادات التي تعرضت لها في المجتمع، فتقول:" عملت كمهرجة في كافة مناطق قطاع غزة من شماله إلى جنوبه وفي كل منطقة كنت أواجه مواقف تتناسب مع تفكير هذا المكان، فالبعض منهم كان يرى أن عملي شيء طبيعي وجميل ويشجعني عليه، وبعض المناطق الأخرى كانت لا تتقبل وجودنا في المكان وتطردنا لأسباب خاصة بفكرهم وعاداتهم، ولكن بكل صدر رحب كنت أتقبل هذا الموقف وأحاول توضيح طبيعة عملي من أجل تقبل وجودي بينهم".

وتضيف قائلة:"الأهالي يتقبلون "خوخة" ويكونوا سعداء بتفاعل أبنائهم معي وأنا لا أتردد أبداً في التقاط الصور معهم بل أحيانا كنت أشعر أن ولي أمر طفل يخجل أن يطلب مني التصوير مع طفله ولكني أبادر بالقيام بهذا من أجل طفله، وبعد انتهاء العرض أبقى لساعة من أجل التقاط الصور مع الأطفال ويكونوا سعداء جداً ويتمسكوا بي من أجل البقاء معهم مدة أطول".

Hana Abu Jameh macht den Clown für Kinder in Gaza (Sanad Latefa)

العمل المشترك من أجل إسعاد الأطفال

دعم العائلة وتشجيعها

تنال حنان تشجيع كبير من عائلتها التي تتفهم طبيعة عملها ومشاركتها في أنشطة وفعاليات من أجل الأطفال خاصة بعد أن أصبحت مهرجة وهذا قد يجعلها تتأخر لساعات الليل، هذا التفهم جعلها تكون مصرة أكثر على تحقيق النجاح في هذا المجال قائلة:" والدتي من أكثر الناس المشجعين لي وتتفهم عملي بشكل كبير وتدعمني، بالإضافة الى أنها تقترح علي بعض الأفكار لعمل زي مناسب وأفكار من أجل تنفيذها مع الأطفال".

وبدورها تقول والدتها زهرة أبو جامع: "أنا أحب الفتاة التي شخصيتها قوية وأشجعها على أن تقوم بما تحب، بما أنها لا تخالف العادات والتقاليد وتخرج من أجل عملها وخدمة مجتمعها، أشجعها على ذلك كثيراً وأدعمها أيضاً وهذا ما أفعله مع حنان ومع أخواتها أيضاً مع إعطائهم النصائح المفيدة من أجل تجنب انتقادات المجتمع والبقاء على شخصيتهم القوية".

Hana Abu Jameh spielt den Clown für Kinder in Gaza (Sanad Latefa)

من أجل ابتسامة الأطفال

أمجد المجدلاوي الذي يجسد دور تينا مع حنان في عروض المهرجين وضح لـ DW دور "خوخة" الذي أضاف لعملهم زخما جديدا، قائلاً: "يجب أن يكون في العروض فتاة من أجل التعامل مع الأطفال والسيدات فهناك بعض المواقف تحتاج الى فتاة التي تقدم العروض من خلال تحركها بين الأهالي والتعامل مع الأطفال الصغار الذين يكونوا مع أمهاتهم، هذا الدور لا نستطيع القيام به كوننا شباب، لهذا وجود "خوخة" كان مريحا جداً وتقبله الأهالي بشكل كبير من خلال التفاعل معها والضحك الذي كان ظاهرا على وجوههم أكثر من الأطفال، دائماً نحرص على وجود مهرجات من أجل تقديم عروض لفعاليات وحفلات خاصة للسيدات وهذا أمر جميل وجديد في غزة".

بدوره أكد الأخصائي النفسي الدكتور حبيب الحواجري على أن يكون عروض المهرجين في إطار هادف من أجل فائدة الأطفال قائلا لـ DW: "الأطفال ما قبل سن 12 عاما يكون لديهم عادة التقليد الأعمى لذلك إذا كانت عروض المهرجين  بكلا الجنسين جيدة وفي اطار مقيد يكون له أثر إيجابي على الأطفال من خلال تعلمهم وإسعادهم ومواصلة تقديمها بشكل أكبر".

رويدا عامر – غزة

  • Israel, Jerusalem: Ivanka Trump, John Sullivan, Steven Mnuchin und Jared Kushner bei einer Rede des israelischen Außenminister (Reuters/A. Cohen)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    تدشين بمباركة إيفانكا

    نقلت الولايات المتحدة الاثنين (5 مايو/ آيار2018) سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بعد وعد الرئيس ترامب في نهاية العام الماضي، واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. الاستنكار الدولي والغضب الفلسطيني من الوعد لم يمنعا تحقيقه ومشاركة ابنته إيفانكا إلى جانب زوجها جاريد كوشنر في مراسم الافتتاح. إيفانكا شاركت متتبعيها على تويتر لحظات استقبالها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أيضاً.

  • Israel: Ivanka Trump, David Friedman, Steven Mnuchin am Ben Gurion International Airport (Reuters)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    حضور دبلوماسي من أمريكا

    أعلن ترامب قبل أيام عدم حضوره لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس، لكنه بعث وفداً دبلوماسياً يتكون من شخصيات مهمة داخل البيت الأبيض، على رأسهم وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومساعد وزير الخارجية جون سوليفان، فضلاً عن إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر. وستفتح مكاتب سفارة مؤقتة داخل مبنى القنصلية الأمريكية في القدس، في انتظار اختيار مبنى أكبر لها مستقبلاً.

  • Jerusalem Straße zur neuen US-Botschaft (DW/D. Regev)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    "ترامب صديق الصهاينة"

    زُينت شوارع القدس قرب السفارة الأمريكية الجديدة بالعلمين الاسرائيلي والأمريكي استعداداً للاحتفال بعهد جديد واستبدلت لافتات مرورية بأخرى تشير لموقع السفارة الكائن بحي أرنونا بالقدس. كما عُلقت لافتات تشيد بترامب كـ"صديق للصهاينة". شعار الصداقة حمل معه عقوداً من الحياد الأمريكي تجاه القضية، لكن اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة لاسرائيل غير معالمها وجعل نتانياهو يقول: "إن نقل السفارة مدعاة للاحتفال".

  • Israel Feier US-Botschaft Jerusalem (Getty Images/L. Mizrahi)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    ذكرى "قيام إسرائيل"

    افتتاح السفارة الأمريكية وإقامة احتفال دبلوماسي بين أمريكا وإسرائيل، تعدى إلى المواطنين الاسرائليين الذين عبروا عن فرحتهم بانتقال السفارة إلى القدس. خاصة وأن هذا الحدث يصادف الذكرى السبعين "لقيام دولة إسرائيل" الاثنين (14 أيار/ مايو 2018) وفق التقويم الغريغوري. كما أن إسرائيل بدأت احتفالاتها التقليدية، قبل أيام، بمناسبة الذكرى 51 لـ "ضم القدس" أو "توحيد القدس"، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

  • Israel Feier US-Botschaft Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    احتفال مستمر

    منذ أيام والأفراح والاحتفالات تسود المنطقة الغربية من القدس. ويشارك في هذا كل الإسرائليين باختلاف أعمارهم وأجناسهم استعدادا للاحتفال بـ "مرور 70 عاماً على قيام دولتهم". ووسط أغاني ممجدة للشعب اليهودي والدولة العبرية وللقدس، وفي جو من الرقص والسعادة الغامرة البادية على كل المشاركين في الإحتفالات، رفعوا علم إسرائيل معبرين عن "انتصار" انتظروه منذ عقود.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/M. Salem)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    "نكبة جديدة"؟

    يتزامن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس قبل يوم من الذكرى السبعين لـ"النكبة"، عندما نزح أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948. وعلى ما يبدو، فالفلسطينيون يحيون الذكرى السبعين للحدث بـ"نكبة جديدة" كما وصفتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/I. Abu Mustafa)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    سخط فلسطيني

    في مقابل الأفراح الإسرائيلية، يعيش الفلسطينيون وسط أجواء من الحزن والسخط على قرار ترامب الذي يعترف فيه بأن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعن نقل سفارة دولته إلى القدس. هذا القرار الذي "استفز" الفلسطينيين باعتبارهم رافضين منذ البداية لـ"احتلال" إسرائيل للقدس كـ"عاصمة أبدية" منذ 1980، بغض النظر عن عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك، وفي ظل رغبة فلسطين في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/B. Ratner)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    رغم الوعيد.. اقتحموا السياج!

    شارك الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة في مسيرة إلى الحدود مع إسرائيل، وخاطر بعضهم مقتحماً السياج الأمني، رغم وعيد الجيش الإسرائيلي، ورغم أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قد ألقت منشورات على قطاع غزة للتحذير من الاقتراب من السياج. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، عن وضع قواته في حالة تأهب قصوى، فضلاً عن مضاعفة عدد وحدات جيشه المقاتلة وتعبئة الآلاف من شرطييه لضمان الأمن في السفارة ومحيطها.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/M. Salem)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    نار وغضب

    العشرات من الشباب الفلسطينيين اجتازوا السياج الحدودي الفاصل شرق غزة وأضرموا النار في إطارات سيارات في الجانب الإسرائيلي من الحدود، كما ألقوا الحجارة على الجيش الاسرائيلي تعبيراً عن غضبهم من تدشين السفارة الأمريكية في القدس، وبينما يتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بتحريض الفلسطينيين على اختراق السياج الحدودي، يشهد قطاع غزة "مسيرات العودة"، منذ نهاية آذار/ مارس2018.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/I. Abu Mustafa)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    "مذبحة رهيبة"

    أسفرت المواجهات بين الجنود الإسرائيليين وفلسطينيين في الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، قبل ساعات من تدشين مقر السفارة الأمريكية، عن سقوط عشرات القتلى، وإصابة أكثر من ألف فلسطيني بالرصاص الحي. المواجهة جاءت بعد أن ألقى فلسطينيون الحجارة على الجنود الإسرائيليين الذين ردوا بإطلاق النار. وعلى وقع ارتفاع القتلى والجرحى، اتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل بارتكاب "مذبحة رهيبة" في قطاع غزة. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

فيما افتتحت الولايات المتحدة رسمياً سفارتها في القدس تزامناً مع احتفال دولة إسرائيل بالذكرى السبعين لقيامها، قُتل عشرات الفلسطينيين في تصاعد غير مسبوق لحدة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة. (14.05.2018)  

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المهرجة خوخة تدخل الفرحة في قلوب أطفال غزة  

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