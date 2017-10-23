 خمس نصائح لمن يريد أن يبدأ يومه بنشاط وحيوية | عالم المنوعات | DW | 08.04.2018
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منوعات

خمس نصائح لمن يريد أن يبدأ يومه بنشاط وحيوية

كل واحد منا يريد التمتع بصحة جيدة وتجنب التوتر والإرهاق، يعتقد البعض أن ذلك صعب في ظل الضغط والإيقاع السريع للحياة اليومية الحديثة. لكن هذا ليس دقيقا، إذ يمكنك باتباع بعض النصائح البسيطة تحقيق رغبتك هذه.

Deutschland Studentenjobs | Kellnerin (picture alliance/Bildagentur-online)

أمور بسيطة يمكنك القيام بها يوميا، تساعدك على التمتع بصحة جيدة وعدم الشعور المستمر بالإرهاق والتعب والتوتر. هذا ما أكده الدكتور بارتاب شاوهان، مدير مركز جيفا أيورفيدا الهندي بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من أبريل/ نيسان كل عام لموقع "ذا هيلث سايت" الهندي.

ويقول شاوهان للموقع المعني بشؤون الصحة البدنية والنفسية، إن هناك نصائح يتبعها الأشخاص الأصحاء يومياً قبل الساعة العاشرة صباحا، تحسن من حالتهم النفسية وتساعدهم في تجنب التوتر والإرهاق اليومي. وهذه بعض النصائح التي يقدمها الطبيب الهندي:

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طعام خفيف وطازج:

تناول الأطعمة الصحية الخفيفة صباحا يساعد على الشعور بالنشاط والحيوية، حيث يسهل هضم تلك الأطعمة. وينصح بعدم تناول الماء البارد بين الوجبات، كما يمكنك شرب قليل من الحليب الذي يقوم بتهدئة الأعصاب وإزالة التوتر.

ممارسة التأمل:

تعود على التأمل صباحاً 15-20 دقيقة، إذ يساعدك ذلك على جمع وترتيب أفكارك والشعور بالهدوء لمواجهة التحديات طوال اليوم.

خطة اليوم:

تقول الدكتورة ليلي روزنتال، لموقع "ريدرز دايجيست" الأمريكي المهتم بموضوعات الحياة الصحية والصحة النفسية، إن التخطيط اليومي لما ستفعله قبل الذهاب للعمل يساعد كثيرا في الربط بين عقلك وجسدك، مما يسمح لك بإعادة ضبط جهازك العصبي المركزي وإعادة تشغيله، على حد قول الخبيرة النفسية في نيويورك.

 الهاتف المحمول:

من منا لا يستيقظ ويفتح عينيه ويتناول هاتفه المحمول ليرى ما جاءه من رسائل أو مكالمات! الأصحاء لا يفعلون ذلك، إذ يأخذون استراحة من هواتفهم خاصة في فترة الصباح. ربما يكون الأمر صعبا لدى البعض خاصة من يحتاجون لمتابعة أعمالهم طوال الوقت. ويشدد رجال الأعمال الناجحون، على أهمية تحديد أولويات وقتك دون تشتيت الانتباه. فالصباح هو للتأمل والكتابة والتدفق الذهني والفكري، وبمجرد أن يتم تشغيل الهاتف والرد على رسائل البريد الإلكتروني وقراءة الأخبار يتم إغلاق النافذة.

الإيجابية:

تقول المدربة الصحية الأمريكية سونيا ساترا، إن الشعور بالإيجابية من الأمور المهمة لبداية يوم سعيد دون توتر. كما أن التركيز على النظر إلى الجوانب الإيجابية لمجريات الأمور، من شأنه أن يساعد في التوصل إلى حلول للمشاكل. وتنصح ساترا في حديثها مع موقع "ريدرز دايجيست" الأمريكي، بالتركيز على طرح أسئلة على الذات لتحويل تركيزك عن الأمور السلبية. على سبيل المثال، إسأل نفسك: ما الذي أجيد  فعله حقا؟ أو كيف أريد أن يبدو عليه اليوم؟  أو ما هو الوقت اللازم لفعل أمر ما؟

س.م/ ع.ج

  • Leute freuen sich am Laptop (Colourbox)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    ضحكة من القلب

    الضحك يحمي القلب من الأمراض. كما أنه من أهم طرق التغلب على المزاج السيء. حاول أن تشاهد فيلماً كوميدياً أو أن تستمع لبعض النكات من أصدقائك، فلربما يتحسن مزاجك. والضحك من القلب يقوي الجسم من خلال إفراز الأجسام المضادة التي تحارب العدوى وتمنع تصلب الشرايين والإصابة بالذبحة الصدرية أو الأزمات القلبية.

  • [No title] (Imago/Karina Hessland)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الزهور الطبيعية

    من أفضل وسائل القضاء على المزاج السيء، فهي تنقل الشخص إلى الشعور بالبهجة والسعادة. املأ منزلك أو مكتبك بالزهور الطبيعية قدر المستطاع حتى إذا شعرت في أي وقت بتغيير في حالتك النفسية، انظر لتلك الزهور الرائعة.

  • Leichtathletik WM London 2017 (Reuters/D. Martinez)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    القفزفي الهواء

    مجرد 10 قفزات في الهواء الطلق كفيلة بتحسين مزاجك وإعطائك الطاقة والحيوية لاستكمال يومك، سواءاً في العمل أو المنزل.

  • Lavender oil

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    حمام الصباح

    بزيت اللافندر (الخزامى) أو عطر الليمون أو النعناع، ابدأ يومك بحمام دافئ. الزيوت العطرية تمنح الشخص إحساساً بالراحة وتزيل التوتر والعصبية.

  • Akupunktur (AP)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الإبر الصينية

    ربما يفيد الوخز بالإبر الصينية في علاج المزاج السيء. فعدة جلسات يمكنها منحك إحساساً بالهدوء والراحة الذهنية، بالإضافة إلى القدرة على ترتيب الأفكار والتوازن النفسي.

  • Symbolbild - Multitasking (picture-alliance/ANP)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الموسيقى

    يمكن أن تقوم بعمل قائمة ببعض الأغاني التي تحفز المزاج، مثل الأغاني سريعة الإيقاع أو تلك التي تعطيك شعوراً بالطاقة والحيوية والقدرة على مجابهة ضغوط العمل.

  • Symbolbild Tourette Syndrom (Fotolia/Ocskay Bence)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    كرة الضغط

    إذا ساء مزاجك، فعليك باستخدام هذه الكرة الصغيرة للتخلص من الضغط. عصر الكرة يجعلك تخرج كل الطاقة السلبية بداخلك فضلاً عن زيادة التركيز. س.م/ ي.أ


مختارات

الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

"لست في مزاج جيد اليوم" - عبارة نرددها كثيراً عندما لا نكون في حالة مزاجية جيدة. خبراء الصحة النفسية ينصحون بهذه الأشياء للتغلب على الحالة المزاجية السيئة. (02.02.2018)  

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