 خمسة معلومات أساسية عن نشأة وتطور الفيسبوك | عالم المنوعات | DW | 21.03.2018
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منوعات

خمسة معلومات أساسية عن نشأة وتطور الفيسبوك

أكثر من ملياري شخص يستخدمون الفيسبوك حول العالم، غير أن هذا الموقع، الذي بات الأكثر شعبية عالمياً، لم يكن لديه أي وجود أصلاً قبل 15 عاماً. والسؤال: كيف استطاع الفيسبوك الهيمنة على شبكة الإنترنت؟ نتعرف على بعض الحقائق.

Mark Zuckerberg Facebook (Imago/Zumapress/J. Arriens)

بدأ الفيسبوك رحلته من مشروع طلابي صغير، ولكن السنوات اللاحقة خلقت له دوراً رئيسياً في حياتنا اليومية، إضافة إلى دوره في رسم الجغرافية السياسية العالمية. تجيب DW عن خمسة أسئلة أساسية حول هذه التكنولوجيا المثيرة للجدل.

ماذا؟

بدأت قصة حياة الفيسبوك من موقع بسيط اسمه (Facemash)، استخدم بين الطلاب كتسلية لتقييم مستوى الجمال بـ (جذاب) أو (لا) في مهجع للطلاب في جامعة هارفارد في عام 2003. غير أنه قد تطور بسرعة ليتحول إلى شكل مشابه لشكله الحالي: (Thefacebook.com). في البداية، كانت هذه الشبكة وسيلة للتواصل الإجتماعي عبر الإنترنت تقتصر على طلاب جامعة هارفارد فقط. إلا أنها سرعان ما انتشرت إلى جامعات أخرى، وذاع صيتها في المدارس الثانوية ، ثم وصلت إلى عامة الناس، حيث اكتسبت ميزات جديدة. إذ أصبح بإمكان المستخدمين نشر محتويات مكتوبة أو مصورة على حسابات أخرى، والإشارة إلى أصدقائهم في الصور.

متى؟

يروي الجدول الزمني لفيسبوك قصة تطوره السريع. ففي نهاية عام 2004 كان لديه نحو مليون مستخدم مسجل. وبحلول عام 2008، أصبح لديه 100 مليون - وبعد أربع سنوات من ذلك، تجاوز المليار. أما الآن، ومع وجود ما يقدر بنحو 2.2 مليار مستخدم شهري نشط، يعد Facebook جزءاً من حياة أكثر من ربع سكان العالم.
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فضيحة كامبيرج أناليتيكا في فيسبوك

من؟

يعتبر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، خامس أغنى شخص في العالم. أصبح اسم هذا الطالب السابق في علم النفس، البالغ من العمر (33) عاماً، مرادفاً للشبكة الاجتماعية. غير أن هناك 3 أشخاص آخرين من زملائه في جامعة هارفاد، ساهموا خلف الكواليس في إنجاز الفيسبوك في ذلك الوقت، وهم: داستن موسكوفيتز، كريس هوغيز، وإدواردو سافرين تايلر. ومن جهة أخرى، قد تمت مقاضاته لاحقاً من قبل شركائه التجاريين السابقين، كاميرون، وتايلر، وينكلفوس، الذين ادعوا بأنه قد سرق فكرتهم. القصة التي ألهمت صناع السينما مما أدى إلى إنتاج فيلم (The Social Network) لعام 2010.

والآن، يدير الفيسبوك المدير التنفيذي زوكربيرغ، إلى جانب كبيرة مسؤولي التشغيل شيريل ساندبرغ، وعدد قليل من رجال الأعمال من ذوي الخلفيات التقنية. توظف الشركة حوالي 25 ألف موظف في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم.

كم الثمن؟

جاء أول استثمار خارجي في الشركة من مؤسس (بايبال) بيترتيل، الذي اشترى حصة 10 في المئة في الشركة، مقابل نصف مليار دولار، آنذاك، كان الفيسبوك لا يزال في بداياته عام 2004. وكما هو معروف فإن الفيسبوك مجاني الاستخدام، حيث تجني الشركة أرباحها من خلال الإعلانات، والتسويق عبر الإنترنت، التي قد تستهدف المستخدمين بناءً على اهتماماتهم. إذ بلغت الإيرادات الإجمالية لشركة فيسبوك في عام 2017 حوالي 40 مليار دولار (33 مليار يورو).

لماذا ؟

يدعي فيسبوك أن هدفه يكمن بجعل العالم أكثر انفتاحًا وشفافية. ولتحقيق ذلك، تحدد مبادئ الشركة التأسيسية ثلاثة قيود: القانون، والتكنولوجيا، والمعايير الاجتماعية المتطورة.

أعلن زوكربيرغ، عبر منشور له مطلع العام الجاري، أن التحدي الذي يواجهه هو "إصلاح فيسبوك". حيث كتب: "العالم يشعر بالقلق والانقسام، وأمام فيسبوك الكثير لينجزه، سواء أكان ذلك لحماية مجتمعنا من الإساءة والكراهية، أو الدفاع عن التدخل من قبل الدول القومية، أو التأكد أن قضاء الوقت على الفيسبوك ليس مضيعة للوقت".

أجيت نيرنجان/ ر.ض.

  • Facebook Kuss Teenager Marokko Gefängnis

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    فيسبوك

    تعد فيسبوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي وأكثرها شهرة. عام 2012 وصل عدد مستخدميها الدائمين إلى أكثر من مليار مستخدم، ما جعلها في مقدمة شبكات التواصل الاجتماعي. وإلى جانب إمكانيات التواصل التي تتيحها، يوجد فيها أيضاً الكثير من التطبيقات، كالدردشة مع الأصدقاء والبحث عن الأصدقاء القدامى.

  • Facebook Instagram

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    انستغرام

    يمكن من خلال شبكة انستغرام مشاركة الصور ذات جودة عالية كصور الكوداك او البلورايد، مع الأصدقاء. ويمكن للمستخدم أيضاً مشاركة هذه الصور من خلال شبكات أخرى مثل الفيسبوك وتويتر.

  • Symbolbild Snapchat

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    سناب تشات

    من الشبكات الحديثة والمشهورة شبكة السناب تشات، ويمكن من خلالها تبادل الصور مع الأصدقاء، وتتيح خاصية التحكم في وقت مشاهدة الصورة من قبل الآخرين من ثانية واحدة إلى عشر ثوان. ووصل عدد مستخدمي هذه الشبكة إلى 4.6 مليون مستخدم عام 2013.

  • WhatsApp App Smartphone Kommunikation 20 Jahre sms

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    واتس آب

    واتس آب من الشبكات ذات الشهرة الكبيرة، إذ يستطيع للمستخدم إمكانية إرسال رسائل نصية وفيديوهات ورسائل مسموعة إلى الأصدقاء. وصل عدد المستخدمين لهذه الشبكة إلى 400 مليون مستخدم شهرياً وفي عام 2013 وصل عدد الرسائل اليومية المرسلة من خلالها إلى 27 مليون رسالة.

  • Twitter Logo

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    تويتر

    شبكة تويتر تعد ثاني أكبر شبكة تواصل اجتماعي مستخدمة بعد الفيسبوك. تويتر هي شبكة التدوينات الصغيرة أو التغريدات القصيرة، التي يتمكن متابعوك من قراءتها. عام 2012 وصل عدد مستخدمي تويتر إلى 500 مليون. سر نجاحها بسيط للغاية: جميع الأشخاص يرسلون تغريدات مكتوبة تعبر عن آراءهم ويعلق عليها الآخرون. من هنا تبدأ المناقشات والآراء المختلفة.

  • Internationaler Auftritt des Online-Videoportals YouTube

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    يوتيوب

    يوتيوب أكبر شبكة لتحميل الفيديو ومشاركته ومشاهدته. وتنشر الكثير من المؤسسات الإعلامية برامجها على هذه الشبكة. وصل عدد المستخدمين لأكثر من مليار مستخدم. وبحسب إحصائية تُحمل على الموقع فيديوهات مجموع طولها 48 ساعة.

    الكاتب: سابرينا دردور


 

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