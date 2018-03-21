خمسة معلومات أساسية عن نشأة وتطور الفيسبوك | عالم المنوعات | DW | 21.03.2018

بدأ الفيسبوك رحلته من مشروع طلابي صغير، ولكن السنوات اللاحقة خلقت له دوراً رئيسياً في حياتنا اليومية، إضافة إلى دوره في رسم الجغرافية السياسية العالمية. تجيب DW عن خمسة أسئلة أساسية حول هذه التكنولوجيا المثيرة للجدل.

ماذا؟

بدأت قصة حياة الفيسبوك من موقع بسيط اسمه (Facemash)، استخدم بين الطلاب كتسلية لتقييم مستوى الجمال بـ (جذاب) أو (لا) في مهجع للطلاب في جامعة هارفارد في عام 2003. غير أنه قد تطور بسرعة ليتحول إلى شكل مشابه لشكله الحالي: (Thefacebook.com). في البداية، كانت هذه الشبكة وسيلة للتواصل الإجتماعي عبر الإنترنت تقتصر على طلاب جامعة هارفارد فقط. إلا أنها سرعان ما انتشرت إلى جامعات أخرى، وذاع صيتها في المدارس الثانوية ، ثم وصلت إلى عامة الناس، حيث اكتسبت ميزات جديدة. إذ أصبح بإمكان المستخدمين نشر محتويات مكتوبة أو مصورة على حسابات أخرى، والإشارة إلى أصدقائهم في الصور.

متى؟

يروي الجدول الزمني لفيسبوك قصة تطوره السريع. ففي نهاية عام 2004 كان لديه نحو مليون مستخدم مسجل. وبحلول عام 2008، أصبح لديه 100 مليون - وبعد أربع سنوات من ذلك، تجاوز المليار. أما الآن، ومع وجود ما يقدر بنحو 2.2 مليار مستخدم شهري نشط، يعد Facebook جزءاً من حياة أكثر من ربع سكان العالم.

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من؟

يعتبر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، خامس أغنى شخص في العالم. أصبح اسم هذا الطالب السابق في علم النفس، البالغ من العمر (33) عاماً، مرادفاً للشبكة الاجتماعية. غير أن هناك 3 أشخاص آخرين من زملائه في جامعة هارفاد، ساهموا خلف الكواليس في إنجاز الفيسبوك في ذلك الوقت، وهم: داستن موسكوفيتز، كريس هوغيز، وإدواردو سافرين تايلر. ومن جهة أخرى، قد تمت مقاضاته لاحقاً من قبل شركائه التجاريين السابقين، كاميرون، وتايلر، وينكلفوس، الذين ادعوا بأنه قد سرق فكرتهم. القصة التي ألهمت صناع السينما مما أدى إلى إنتاج فيلم (The Social Network) لعام 2010.

والآن، يدير الفيسبوك المدير التنفيذي زوكربيرغ، إلى جانب كبيرة مسؤولي التشغيل شيريل ساندبرغ، وعدد قليل من رجال الأعمال من ذوي الخلفيات التقنية. توظف الشركة حوالي 25 ألف موظف في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم.

كم الثمن؟

جاء أول استثمار خارجي في الشركة من مؤسس (بايبال) بيترتيل، الذي اشترى حصة 10 في المئة في الشركة، مقابل نصف مليار دولار، آنذاك، كان الفيسبوك لا يزال في بداياته عام 2004. وكما هو معروف فإن الفيسبوك مجاني الاستخدام، حيث تجني الشركة أرباحها من خلال الإعلانات، والتسويق عبر الإنترنت، التي قد تستهدف المستخدمين بناءً على اهتماماتهم. إذ بلغت الإيرادات الإجمالية لشركة فيسبوك في عام 2017 حوالي 40 مليار دولار (33 مليار يورو).

لماذا ؟

يدعي فيسبوك أن هدفه يكمن بجعل العالم أكثر انفتاحًا وشفافية. ولتحقيق ذلك، تحدد مبادئ الشركة التأسيسية ثلاثة قيود: القانون، والتكنولوجيا، والمعايير الاجتماعية المتطورة.

أعلن زوكربيرغ، عبر منشور له مطلع العام الجاري، أن التحدي الذي يواجهه هو "إصلاح فيسبوك". حيث كتب: "العالم يشعر بالقلق والانقسام، وأمام فيسبوك الكثير لينجزه، سواء أكان ذلك لحماية مجتمعنا من الإساءة والكراهية، أو الدفاع عن التدخل من قبل الدول القومية، أو التأكد أن قضاء الوقت على الفيسبوك ليس مضيعة للوقت".

أجيت نيرنجان/ ر.ض.