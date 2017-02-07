 خمسة كتب ينصح بيل غيتس بقراءتها في هذا الصيف | عالم المنوعات | DW | 23.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

خمسة كتب ينصح بيل غيتس بقراءتها في هذا الصيف

كشف رجل الأعمال الأمريكي الشهير ومؤسس شركة "مايكروسوفت" الرائدة في مجال البرمجيات، بيل غيتس، عن قائمة بخمسة كتب يُنصح بقراءتها صيف هذه السنة. فما هي؟ وماذا الذي أثار إعجابه فيها ؟

Bill Gates auf Peterson Institute 2013 Fiscal Summit (Reuters)

لطالما جذبت شخصية بيل غيتس اهتمام ملايين الناس، إذ يتصدر رجل الأعمال الأمريكي الناجح بشكل دوري عناوين الصحف العالمية، التي تُحاول إشباع نهم الناس المهتمين بحياة واحد من أغنى أغنياء العالم منذ عدة سنوات.

ويحرص بيل غيتس غالبا على الكشف عن بعض من جوانب شخصيته، وكذلك بعض الهويات التي يقوم بها في وقت فراغه، إذ يُعرف عن مؤسس "مايكروسوفت" الرائدة في مجال البرمجيات في العالم نهمه الكبير بقراءة الكتب. وفي هذا الصدد، ذكر موقع "بيزنيز إنسايدر" قائمة بخمسة كتب ينصح بيل غيتس بقراءتها.

"ليوناردو دافنشي"

ينصح بيل غيتس بقراءة كتاب "ليوناردو دافنشي" لكاتبه والتر آيزاكسون. والكتاب عبارة عن سيرة حياة الفنان والعالم الإيطالي المشهور ليوناردو دافنشي، الذي عاش في عصر النهضة. ويؤكد بيل غيتس إعجابه الشديد بشخصية دافنشي، مضيفا أن كتاب آيزاكسون عن هذا العالم الكبير يساعد على فهم الطبيعة البشرية، واستيعاب سر تميز ليوناردو دافنشي عن غيره.

"لينكولن في باردو"

ثاني الكتب التي ينصح بيل غيتس بمطالعتها هي رواية "لينكولن في باردو" للروائي الأمريكي جورج سوندرز، الذي يسلط الضوء في عمله هذا على أمريكا بعد الحرب الأهلية. ويقول بيل غيتس عن هذا العمل الأدبي "اعتقدت أنني أعرف من قبل كل ما يجب معرفته عن لينكولن، لكن هذا الكتاب جعلني أعيد التفكير مليا في جزء من حياته (لينكولن)".

"كل شيء يحدث لسبب وأكاذيب أخرى أحببتها"

يوصي رجل الأعمال الأمريكي الناجح بقراءة رواية "كل شيء يحدث لسبب وأكاذيب أخرى أحببتها" لصاحبتها كيت بولر، التي أصيبت بالسرطان في سن (35)، حسب موقع مجلة تايم الأمريكية. ويقول بيل غيتس عن هذه الرواية "لم أكن مندهشا من أن كتاب بولر كان مفجعا في بعض الأماكن، لكن لم أكن أتوقع أن يكون مضحكا. ففي بعض الأحيان يكون ذلك في نفس الفقرة".

مختارات

مرة أخرى تصدرت الممثلة انجيلينا جولي ورجل الأعمال بيل غيتس قائمة الشخصيات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم. القائمة ضمت عشرين رجلاً وعشرين سيدة، من 35 دولة. وجاء بعد غيتس في قائمة الرجال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما (12.04.2018)

نقل موقع مهتم بالأعمال أن مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكي بيل غيتس تبرع منذ عام 2007 بحوالي نصف ثروته للأعمال الخيرية. ويكون بذلك قد ساعد في إنقاذ حياة حوالي 6 ملايين شخص حول العالم من الأمراض والجوع. (13.11.2015)

"التاريخ الكبير: تاريخ العالم من الانفجار الكبير إلى مستقبل الإنسانية"

يدخل هذا الكتاب، الذي يطرح عدة تحديات كبيرة كما وصفته جريدة "الغارديان" البريطانية، في قائمة الكتب التي يُوصي بيل غيتس بالاطلاع عليها. وفي هذا الصدد يقول "يظهر هذا الكتاب كيف أن كل شيء يرتبط مع بعضه البعض، وكذلك نسج الأفكار والأدلة من مناطق مختلفة تماما معا في قصة واحدة ومفهومة".

"وقائع"

أما عن آخر الكتب، التي يحث بيل غيتس على قراءتها فهو "وقائع" للأستاذ في الصحة العامة هانز روسلينغ، الذي يهتم بمجال الصحة. ويؤكد رجل الأعمال الأمريكي الناجح أن هذا الكتاب من أفضل الكتب التي قرأها، حسب موقع " بيزنيز إنسايدر".

ر.م/ه.د

  • Bill Gates (Getty Images/A. Schmidt)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    بيل غيتس

    بيل غيتس رجل أعمال أمريكي ومؤسس أكبر شركة برمجيات في العالم " مايكروسوفت "، التي دخلت سوق الأسهم عام 1986. استطاع تكوين ثروة طائلة تقدر الآن ب 90 مليار دولار. ويُعرف عن بيل غيتس أعماله الخيرية الكثيرة.

  • Amazon Konzern Jeff Bezos (Getty Images/D.Ryder)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    جيف بيزوس

    مالك عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" وثاني أغنى الناس في العالم بثروة يبلغ إجمالها 89 مليار دولار. تربع على عرش الأغنى لمدة 8 ساعات بسبب ارتفاع أسهم شركته في بورصة نيويورك. بيد أن الأسهم تراجعت ليعود بيزوس بعدها إلى المرتبة الثانية من جديد.

  • Amancio Ortega (picture alliance/dpa)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    أمانسيو أورتيغا

    رجل أعمال وملياردير إسباني أسس شركة الملابس الجاهزة "زارا" ويملك ثروة تبلغ حوالي 83 ملياردولار. ويُعتبر أورتيغا مثالاً للإنسان العصامي الذي بدأ من الصفر وتسلقى أعلى مراتب النجاح بعد أن عاش طفولة بائسة وترك حجرات الدراسة في وقت مبكر من حياته.

  • Warren Buffet (picture-alliance/dpa)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    وارن بافيت

    رجل أعمال ومستثمر أمريكي. تخرج من جامعة نبراسكا وعمل في بدايته في بورصة "وال ستريت" قبل أن يؤسس شركة " بيركشايرهاثواي ". استطاع أن يجمع ثروة تُقدر ب 74 مليار دولار. يُشارك بافيت في العديد من الندوات التي تحث الشباب على النجاح، بالإضافة إلى أعماله الخيرية العديدة.

  • Facebook CEO Mark Zuckerberg (picture-alliance/dpa/P. Dasilva)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    مارك زوكربيرغ

    مؤسس فايس بوك أكبر موقع اجتماعي في العالم. تبلغ ثروته حوالي 72 مليار دولار.

  • Der mexikanische Milliardär Carlos Slim (AP)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    كارلوس سليم

    مستثمر ورجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني. يمتلك إمبراطورية ضخمة تضم العديد من شركات الاتصالات والفنادق و التنقيب عن النفط. يملك كارلوس سليم ثروة يصل إجمالها إلى 26 مليار دولار. إعداد: رضوان مهدوي


مختارات

بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

بعد ساعات من تربع عملاق التجارة الإلكترونية " أمازون" في شخص مؤسسها جيف بيزوس على عرش أغنى الناس في العالم، استعاد مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس مكانه على رأس قائمة أغنياء العالم. جولة مصورة لأغنى أغنياء العالم. (28.07.2017)  

مواضيع ذات صلة

Junge Frau liest ein Buch

طرق فعالة تساعدك على قراءة 200 كتاب سنوياً! 07.02.2017

يواظب البعض على قراءة مئات الكتب سنويا رغم تعدد انشغالاتهم. لكن آخرين يبررون العزوف عن القراءة بغياب الوقت. ولمساعدتهم على القراءة أنشأ مدون صفحة خاصة لتقديم النصائح للراغبين في قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب.

Idee Entstehung Prozess als Puzzle

كيف تصبح أذكى في وقت الفراغ؟ 30.01.2018

الذكاء لا يتطلب أن تقوم بأشياء معقدة ولا تستغرق تنميته وقتاً طويلاً، بل يمكنك بأبسط الطرق أن تنمي قدرات المخ وتصبح ذكياً وذلك باستغلال وقت الفراغ.

Themenbild Facebook

 