 خمسة عوامل تُكرس هيمنة بايرن ميونيخ على البوندسليغا | عالم الرياضة | DW | 07.04.2018
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عالم الرياضة

خمسة عوامل تُكرس هيمنة بايرن ميونيخ على البوندسليغا

كما كان متوقعا، توج فريق بايرن ميونيخ بالدوري الألماني للمرة الـ28 في تاريخه، فيما عجزت باقي أندية "البوندسليغا" عن وضع حدا لسيطرة النادي البافاري على اللقب المحلي. خمسة عوامل تُكرس هيمنة البايرن على الدوري الألماني.

Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

قبل خمس جولات على نهاية البطولة، تُوج فريق بايرن ميونيخ رسمياً اليوم السبت ( السابع من أبريل/ن يسان 2018) بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة السادسة على التوالي والـ28 في تاريخيه، وذلك بعد فوزه على فريق أوغسبورغ بنتيجة 4-1، في الجولة 29 من البطولة. وفيما يلي خمسة عوامل تُعزز سيطرة الفريق وإحكام قبضته على الدوري الألماني "البوندسليغا".

جودة اللاعبين

يمتلك فريق بايرن ميونيخ تشكيلة مرصعة بالنجوم لا تتوفر لدى باقي الفرق الألمانية: ماتس هوملس، جيروم بواتينغ، يوسوا كيميش...، بالإضافة إلى لاعبين يغيبون عن المستطيل الأخضر من مدة طويلة، بسبب الإصابة على غرار مانويل نوير، نيكلاس زوله، ساندرو فاغنر وسيباستيان روده، إذ يلعب نصف لاعبي فريق بايرن ميونيخ في المنتخب الألماني، علاوة على ذلك، فإن الفريق البافاري يعج بنجوم غير عاديين، مثل روبرت ليفاندوفسكي، آريين روبن، فرانك ريبيري، ديفيد ألابا، تياغو الكانترا، خافير مارتينيز، خاميس رودريغيز، كورينتين توليسو، آرتورو فيدال وكينغسلي كومان. وهذا ما يجعل منافسة فريق بايرن ميونيخ أمراً بالغ الصعوبة.

مختارات

يخوض بايرن ميونيخ صراعا ضد الوقت من أجل تعيين مدرب جديد يقود الإدارة الفنية للفريق الألماني في الموسم المقبل خلفا ليوب هاينكيس. تقارير صحفية تحدثت عن رغبة البافاري في التعاقد مع مدرب ليفربول يورغن كلوب. فهل ينجح في ذلك؟ (06.04.2018)

كان عشاق الكرة الألمانية ينتظرون لقاء قمة بين بايرن وغريمه التقليدي دورتموند في الجولة 28 بالبوندسليغا، لكن المباراة جاءت من جانب واحد لعبا ونتيجة والتهم بايرن ضيفه بسداسية نظيفة. لكن دورتموند ليس وحده الذي خسر بسداسية. (31.03.2018)

كما أن الفريق البافاري لا يتأثر في حال تعرض لاعب ما إلى الإصابة، حيث يمتلك بدائل مناسبة في دكة بدلاء الفريق، فضلا عن ذلك، يقود الفريق مدرب مخضرم اسمه يوب هاينكيس، الذي يقود هذا الموسم مجموعة من اللاعبين النجوم بطريقة هادئة نحو النجاح.

الإمكانيات المالية

تواجد لاعبين على أعلى مستوى في فريق بايرن ميونيخ مُرتبط أيضا بإمكانيات النادي المادية. إذ يستطيع الفريق البافاري دفع رواتب مختلفة عن باقي فرق الدوري الألماني. وحقق بايرن ميونيخ في السنة المالية 2017/2016 مبيعات قياسية بلغت 640.5 مليون يورو، أي بفارق كبير عن نادي بوروسيا دورتموند، الذي حل في المرتبة الثانية بـ 405.7 مليون يورو. أما أرباح الفريق البافاري بعد استقطاع الضرائب، فقد بلغت 39.2 مليون يورو، وهو أيضا رقم قياسي.

وتمنح المبيعات والأموال المُحصل عليها من مسابقة دوري أبطال وحقوق البث التلفزيوني، نادي بايرن ميونيخ نقطة تفوق أخرى على باقي أندية "البوندسليغا"، إذ تُمَكِّن هذه القدرات المالية الفريق البافاري من إقناع لاعبين أجانب وألمان بحمل قميص نادي بايرين ميونيخ. يُضاف إلى ذلك، أن النادي البافاري يفوز بشكل منتظم بالدوري الألماني ومسابقة كأس ألمانيا، وفي بعض الأحيان مسابقة دوري أبطال أوروبا ( آخر مرة سنة 2013)، وهذا ما يجعل كل لاعب يُفضل التتويج بالألقاب اللعب في فريق بايرن ميونيخ، عوضاً عن فريق بوروسيا دورتموند أو شالكه أو لايبزيغ أو ليفركوزن.

ثبات المستوى

"الخسارة أمام بايرن ميونيخ مسألة ممكنة"، عبارة يتم سماعها من قبل لاعبين ومدربين تجرعوا مرارة الهزيمة أمام الفريق البافاري. فالكثير من الأندية الألمانية تلعب بحماس كبير أمام بايرن ميونيخ، وتُدافع بنجاح لفترة طويلة، بيد أنه بمجرد تلقي شباكها لهدف واحد في مواجهة بايرن ميونيخ، تضعف مقاومتها قليلا حتى ولو بشكل لا شعوري.
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مدربون كبار أُجبِروا على مغادرة سفينة بايرن ميونيخ

من جهة أخرى، يعرف الفريق البافاري أنه قادر دائما على هز الشباك، وتحقيق النصر بغض النظر عن طريقة لعبه. زيادة على ذلك، بالكاد يتجرع بايرن ميونيخ مرارة الهزيمة أمام الفرق الضعيفة، على حكس ما يحدث مع باقي أندية المُقدمة. فمنذ بداية موسم 2013/2012 فاز الفريق البافاري بحوالي 80% من أصل 200 مباراة في الدوري الألماني، وتعرض للخسارة في أقل من 10% من المباريات. في حين حقق فريق بوروسيا دورتموند، منافس بايرن المباشر، في نفس الفترة الزمنية 55% من الانتصارات مقابل 21% من الهزائم.

وتثبت الأرقام أنه يُمكن التغلب على الفريق البافاري في مباراة واحدة، لكن ليس على مدار الموسم بأكمله. والخلاصة هي أن بطل ألمانيا هو فقط نادي بايرن ميونيخ.
عقلية الفوز

وعي الفريق البافاري بقوته له علاقة بمبدأ النادي "ميا سان ميا"،  (نحن  من نحن)، والتي تعني نحن الأفضل، إذ يستنشق كل لاعب يلعب في النادي هذا المبدأ بشكل يومي، لأن اللاعبين الآخرين والمدربين وإدارة النادي ساروا على هذا التقليد وعاشوه. فكل لاعب يحمل قميص النادي البافاري يجب أن يُثبت نفسه، أما إذا فشل في ذلك، فيكون الابتعاد عن النادي مصيره. وهناك أمثلة كثيرة عن لاعبين يمتلكون إمكانيات كروية كبيرة، غير أنهم لم يستطيعوا إثبات علو كعبهم مع الفريق البافاري: تورستين فرينغس، لوكاس بودولسكي، ماريو غوتزه وغيرهم. ومن جهة أخرى، يعني هذا أن اللاعبين الذين يحملون قميص النادي الألماني العملاق نجحوا في في عملية الاختيار الصعبة، ويمتلكون القدرة على الإجادة والتفوق.

Champions League: FC Sevilla - Bayern München (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

استطاع يوب هاينكيس إعادة قطار بايرن ميونيخ إلى سكته الصحيحة، أرشيف.

الخبرة

يعرف فريق بايرن ميونيخ كيفية الفوز بالألقاب، ويستفيد من هذه الميزة من أجل تحقيق ألقاب جديدة. أما بالنسبة للفرق الأخرى، التي تكون في مقدمة ترتيب الدوري، فإنها لا تمتلك قدرة ذهنية كبيرة على غرار البايرن وتبدأ في طرح الأسئلة: هل يمكننا حقا النجاح؟ هل نحن جيدون بما فيه الكفاية للتتويج بلقب الدوري الألماني؟. وهذا ما يُقوض من أداء الفريق ويؤثر على نتائجه، فكلما لم يفز فريق ما بلقب الدوري الألماني منذ مدة طويلة، ارتفعت التوقعات وزاد خطر الوقوع في هذه "المصيدة النفسية". وأفضل مثال على ذلك فريق بايرن ليفركوزن ( لم يُتوج بالدوري ولو مرة واحدة) و فريق شالكه ( أخر لقب سنة 1958). أما بالنسبة لفريق بايرن ميونيخ فلا مكان لهذه الأفكار في قاموسه، إذ أصبح تتويج الفريق البافاري بلقب الدوري الألماني أمراً عادياً.

سيمون أندرياس/ر.م

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

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