 خمسة أسباب قد تدفع برشلونة إلى إقالة فالفيردي! | عالم الرياضة | DW | 14.04.2018
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عالم الرياضة

خمسة أسباب قد تدفع برشلونة إلى إقالة فالفيردي!

بعدما ظل قطار فريق برشلونة بقيادة المدرب فالفيردي، يسير بنجاح نحو الظفر بأكثر من لقب في هذا الموسم، فشل المدرب الإسباني بشكل غريب في مباراة روما في مسابقة "الكأس ذات الأذنين". خمسة أسباب تُعجل رحيل فالفيردي عن برشلونة.

Ernesto Valverde (picture-alliance/NurPhoto/G. Maffia)

هل يقترب حبل الإقالة من رقبة إرنستو فالفيردي؟

بمجرد خسارة فريق برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في أغسطس/ آب العام الماضي، بدأ الحديث يُثار عن أحقية المدرب إرنستو فالفيردي في قيادة سفينة "البلوغرانا"، بيد أن المدرب الإسباني الهادئ فضل الرد على المستطيل الأخضر، وقاد برشلونة بعد ذلك إلى الفوز تلو الآخر.

مختارات

لم يكن أشد المتفائلين، يتوقع إقصاء فريق برشلونة من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على ذئاب روما في مباراة الذهاب برباعية، فيما أثبت الفريق الإيطالي أن العزيمة تصنع المعجزات وإن على حساب العملاق الكتالوني. (11.04.2018)

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي عروضه الخلابة بتسجيله هدفين وصناعته لآخر، ليقود برشلونة لفوز عريض على تشلسي والتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا. كما أنجز بايرن ميونيخ مهمته من خلال الإجهاز على بشتكاش التركي 8-1 في مباراتين. (14.03.2018)

وظن كثير من عشاق الساحرة المستديرة أن برشلونة مُقبل على تحقيق ثلاثية تاريخية بقيادة فالفيردي، خاصة وأن النادي الكاتالوني حسم بنسبة كبيرة لقب الدوري الإسباني "الليغا"، ووصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا. غير أن العملاق الإسباني ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي، أمام فريق روما الإيطالي، في مفاجأة من العيار الثقيل، وتبخر حلمه في الوقوف على منصة التتويج الأوروبية هذا الموسم.

موقع "سبورتس كيدا" يُقدم خمسة أسباب، تدفع فريق برشلونة إلى التخلي عن خدمات المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي.

الاعتماد على نفس التشكيلة

حسب الموقع يعتمد الفيردي، تقريبا على نفس التشكيلة من اللاعبين في كل المباريات، مضيفاً أن المدرب الإسباني استقرت اختياراته في آخر 24 مباراة للفريق على نفس اللاعبين، وهو ما أدى إلى تعرض بعضهم إلى الإصابة والإعياء، خصوصاً في الأسابيع الأخيرة. وأردف نفس الموقع أن فالفيردي، ربما لا يثق بما فيه الكفاية في باقي اللاعبين، الجالسين على دكة البدلاء، رغم إبرام النادي عدة صفقات قبل انطلاق الموسم الكروي، من أجل تعزيز ترسانة الفريق.

Ernesto Valverde (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

غابت الحلول التكتيكية عن فالفيردي في مباراة الفريق أمام روما.

الفشل في تقوية "لاماسيا"

وطالما زخرت أكاديمية برشلونة الكروية المعروفة باسم "لاماسيا" بالعديد من اللاعبين الموهوبين، الذي شكلوا على مدار السنوات الأخيرة رافداً كبيراً للفريق الكاتالوني،  ولأول مرة في آخر 11 سنة لا يتم الدفع بلاعب من أكاديمية برشلونة في مباريات الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث لا يعتمد فالفيردي على الشباب، ويُفضل الاعتماد على نفس اللاعبين في كل المسابقات، والحديث لموقع سبورتس كيدا.

التحفظ المبالغ فيه

وبحسب نفس المصدر، يلعب مدرب فريق برشلونة فالفيردي بأسلوب متحفظ للغاية، أثبت فعاليته في الكثير من مباريات الفريق، بيد أنه تسبب أيضا في ضياع حلم الفريق الكتالوني بالتتويج بالثلاثية هذا الموسم، ففي مباراة الفريق الأخيرة أمام روما افتقر المدرب الإسباني إلى رد الفعل، وركن إلى الدفاع أمام الفريق الإيطالي، الذي ظل يهاجم حتى آخر لحظة. وتابع "سبورتس كيدا" أنه لو تخلى فالفيردي عن تحفظه، وحاول اقتناص هدف مبكر كان سيصعب كثيراً من مهمة ذئاب روما في العبور إلى نصف النهائي.

الافتقار إلى الابتكار

Ernesto Valverde (picture-alliance/NurPhoto/M. Ciambelli)

فالفيردي في حيرة من أمره.

يلعب فريق برشلونة منذ سنوات بخطة 2-4-4، التي جلبت له الكثير من الألقاب، إلا أنها أصبحت مكشوفة لدى العديد من الأندية، وأضاف أن فالفيردي يُركز بشكل كبير على تقوية الشق الدفاع، وهو ما نجح فيه لعدة مباريات، بيد أنه انهار في مباراة روما الأخيرة، كما أفاد موقع "سبورتس كيدا" 

وأظهر فالفيردي في كثير من مباريات الفريق الكتالوني، افتقاره إلى المرونة التكتيكية وإيجاد حلول سريعة تتناسب مع حيثيات المباراة، حيث يعتمد بشكل كبير على تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأبرز مثال على ذلك مباراة الفريق في الدوري الإسباني أمام إشبيلية، التي استطاع فيه "البرغوث" ميسي إنقاذ "البلوغرانا" من أول هزيمة له في "الليغا"، والحديث دائما لموقع "سبورتس كيدا" .

رد فعل سلبي

ولاشك أنّ الخسارة أمر عادي في مباريات كرة القدم، غير أن طريقة هزيمة برشلونة الأخيرة أمام روما تطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن المدرب فالفيردي أظهر رعونة كبيرة في التعامل مع هذه المباراة الحاسم حسب موقع سبورتس كيدا الذي يضيف أنّ مدرب برشلونة قدم منذ بداية الموسم اعتماده كمدرب جيد، لكنه فشل في أهم مباراة بالنسبة له. وويمضي الموقع الى القول إنّ حبل الإقالة يقترب بشكل كبير من رقبة فالفيردي، الذي قد يكون الضحية الأولى لطريقة لعبه المُتحفظة.

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    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

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  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

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  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

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    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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