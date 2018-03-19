 خمسة أرقام قياسية تُوحد ميسي ورونالدو! | عالم الرياضة | DW | 22.03.2018
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عالم الرياضة

خمسة أرقام قياسية تُوحد ميسي ورونالدو!

يُواصل رونالدو وميسي منذ عدة سنوات نشر سحرهما الكروي على المستطيل الأخضر. وساهمت حدة المنافسة بين النجمين في ابتعادهما بفارق شاسع عن باقي اللاعبين. موقع "سبورتس كيدا" يُقدم خمسة أرقام قياسية يحتكرها رونالدو وميسي فقط.

Spanien Real Madrid vs Barcelona Cristiano Ronaldo Lionel Messi (Getty Images/AFP/Q. Garcia)

التنافس بين رونالدو وميسي بلغ أشده في السنوات الأخيرة، صورة من الأرشيف.

منذ سنة 2008 يشهد عالم الساحرة المستديرة تنافساً محموماً بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين يتوهجان بشكل شبه دائم فوق المستطيل الأخضر، ويقودان أنديتهما إلى منصة التتويج نهاية كل موسم.

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منذ 2008 يتناوب كل من كريستيانو رونالدو وغريمه ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم. فما الذي يميزهما عن باقي اللاعبين؟ وإلى متى سيستمران في التربع على عرش الأفضل كروياً على الصعيد العالمي؟ (24.10.2017)

أوضحت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعتزم عدم المشاركة في مباريات برشلونة الأقل أهمية هذا الموسم من أجل الحصول على قسط من الراحة، على غرار كريستيانو رونالدو الذي لا يشارك في مباريات "الميرنغي" الأقل أهمية. (01.03.2018)

و غالبا ما تُعقد المقارنات بين "البرغوث" و"صاروخ ماديرا" من أجل تحديد الأفضل بينهما، خصوصا وأن لعبة الكراسي الموسيقية بينهما لم تُحسم بعد، في ظل توقعات باستمرار المنافسة بين ميسي ورونالدو سنوات أخرى.

سجلات كل من ميسي ورونالدو مرصعة بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية، التي تعكس تفوقهما الواضح على باقي اللاعبين من جيلهم. وفي هذا الصدد، يؤكد موقع "سبورتس كيدا" أن هناك خمسة أرقام قياسية يشترك فيها رونالدو وميسي فقط.

الحذاء الذهبي أربع مرات

يشير "سبورتس كيدا" إلى أن ميسي ورونالدو ماكينة تسجيل أهداف حقيقة، إذ يحمل الثنائي الرقم القياسي في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، وأضاف أن رونالدو فاز بهذه الجائزة أول مرة مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، ثم ثلاث مرات مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني، وأردف أن نجم "البلوغرانا" ليونيل ميسي تُوج بالحذاء الذهبي أربع مرات أيضا.

أكثر من 300 هدف في الليغا

بحسب نفس المصدر، وصلت أهداف ميسي ورونالدو في الدوري الإسباني لكرة القدم إلى مستوى يصعب الوصول إليه، وأضاف أنهما اللاعبان الوحيدان اللذان سجلا أكثر من 300 هدف في تاريخ "الليغا"، وأردف أن غلة ميسي ورونالدو من الأهداف مُرشحة للارتفاع بشكل كبير مستقبلا.

خمس كرات ذهبية

يُوضح موقع "سبورتس كيدا" أن "البرغوث" و"صاروخ ماديرا"، سيطرا منذ سنة 2008 على جائزة الكرة الذهبية، التي تُقدم لأحسن لاعب في العالم، حيث يمتلك كل منها خمس كرات ذهبية في رصيده، في ظل توقعات بحصد المزيد من الكرات الذهبية.

Classico Ronaldo Messi Real Madrid vs Barcelona (Reuters)

تُساهم المنافسة بين رونالدو وميسي في تطورهما بشكل أكبر، صورة أرشيفية.

أول من سجل في ثلاث كأس العالم للأندية

يُتابع نفس المصدر أن رونالدو وميسي هما أول من هزا الشباك في ثلاث بطولات مختلفة في كأس العالم للأندية، وأضاف أن ميسي افتتح رصيده من الأهداف في هذا البطولة أول مرة سنة 2009، فيما سجل رونالدو بكثرة في الآونة الأخيرة، بسبب فوز ناديه ريال مدريد بـ"الكأس ذات الأذنين" أكثر من مرة.

تشكيلة الفيفا

يؤكد موقع "سبورتس كيدا" أن التنافس المحموم بين ميسي ورونالدو، ساهم في تواجدهما 11 مرة متتالية في تشكيلة "الفيفا" لأحسن اللاعبين في العالم، وأضاف أن نجمي ريال مدريد وبرشلونة ظهرا أول مرة في تشكيلة الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 2007 تتويجاً لجهودهما الكبيرة على المستطيل الأخضر، فيما يصعب كسر هذا الرقم مستقبلا، حسب ما يشير إليه نفس المصدر.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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