خمسة أرقام قياسية تُوحد ميسي ورونالدو! | عالم الرياضة | DW | 22.03.2018

منذ سنة 2008 يشهد عالم الساحرة المستديرة تنافساً محموماً بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين يتوهجان بشكل شبه دائم فوق المستطيل الأخضر، ويقودان أنديتهما إلى منصة التتويج نهاية كل موسم.

و غالبا ما تُعقد المقارنات بين "البرغوث" و"صاروخ ماديرا" من أجل تحديد الأفضل بينهما، خصوصا وأن لعبة الكراسي الموسيقية بينهما لم تُحسم بعد، في ظل توقعات باستمرار المنافسة بين ميسي ورونالدو سنوات أخرى.

سجلات كل من ميسي ورونالدو مرصعة بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية، التي تعكس تفوقهما الواضح على باقي اللاعبين من جيلهم. وفي هذا الصدد، يؤكد موقع "سبورتس كيدا" أن هناك خمسة أرقام قياسية يشترك فيها رونالدو وميسي فقط.

الحذاء الذهبي أربع مرات

يشير "سبورتس كيدا" إلى أن ميسي ورونالدو ماكينة تسجيل أهداف حقيقة، إذ يحمل الثنائي الرقم القياسي في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، وأضاف أن رونالدو فاز بهذه الجائزة أول مرة مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، ثم ثلاث مرات مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني، وأردف أن نجم "البلوغرانا" ليونيل ميسي تُوج بالحذاء الذهبي أربع مرات أيضا.

أكثر من 300 هدف في الليغا

بحسب نفس المصدر، وصلت أهداف ميسي ورونالدو في الدوري الإسباني لكرة القدم إلى مستوى يصعب الوصول إليه، وأضاف أنهما اللاعبان الوحيدان اللذان سجلا أكثر من 300 هدف في تاريخ "الليغا"، وأردف أن غلة ميسي ورونالدو من الأهداف مُرشحة للارتفاع بشكل كبير مستقبلا.

خمس كرات ذهبية

يُوضح موقع "سبورتس كيدا" أن "البرغوث" و"صاروخ ماديرا"، سيطرا منذ سنة 2008 على جائزة الكرة الذهبية، التي تُقدم لأحسن لاعب في العالم، حيث يمتلك كل منها خمس كرات ذهبية في رصيده، في ظل توقعات بحصد المزيد من الكرات الذهبية.

تُساهم المنافسة بين رونالدو وميسي في تطورهما بشكل أكبر، صورة أرشيفية.

أول من سجل في ثلاث كأس العالم للأندية

يُتابع نفس المصدر أن رونالدو وميسي هما أول من هزا الشباك في ثلاث بطولات مختلفة في كأس العالم للأندية، وأضاف أن ميسي افتتح رصيده من الأهداف في هذا البطولة أول مرة سنة 2009، فيما سجل رونالدو بكثرة في الآونة الأخيرة، بسبب فوز ناديه ريال مدريد بـ"الكأس ذات الأذنين" أكثر من مرة.

تشكيلة الفيفا

يؤكد موقع "سبورتس كيدا" أن التنافس المحموم بين ميسي ورونالدو، ساهم في تواجدهما 11 مرة متتالية في تشكيلة "الفيفا" لأحسن اللاعبين في العالم، وأضاف أن نجمي ريال مدريد وبرشلونة ظهرا أول مرة في تشكيلة الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 2007 تتويجاً لجهودهما الكبيرة على المستطيل الأخضر، فيما يصعب كسر هذا الرقم مستقبلا، حسب ما يشير إليه نفس المصدر.