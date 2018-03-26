"خفة الدم" المصرية حول الانتخابات الرئاسية

يستمر لليوم الثاني على التوالي تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

تباينت مواقف المصريين بين مؤيد ومعارض، فقد أوضح كثيرون تفاعلهم مع الانتخابات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي كانت السخرية هي السمة الأبرز لها. ونشر أحدهم صورة لعائلة مصرية تنتنخب السيسي، ما عدا ما وصفه صاحب الصورة بالإبن "العاق" في اشارة طريفة إلى أن ابنه ربما لم يشارك في الانتخابات أو ربما من المعارضين للسيسي.

ونشرت مجموعة من رواد تويتر وفيسبوك العديد من التعليقات الساخرة من رقص السيدات الذي انتشر أمام عدد من اللجان الانتخابية. إذ شهدت عدة مناطق احتفالات خارج مراكز الاقتراع من مواطنين باستعمال الطبول والغناء والرقص، بالإضافة إلى احتفال البعض بعقد القران ومراسم الزفاف في اللجان الانتخابية عقب التصويت.