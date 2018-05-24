خطوة ترامب المقبلة.. الاعتراف بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان؟

ربما تكون الخطوة التالية لإدارة ترامب في الشرق الأوسط، وفي ضوء تخلي واشنطن عن دور"الوسيط المحايد" ودعمها بقوة لإسرائيل، اعتراف البيت الأبيض بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية والتي احتلتها في حرب الأيام الستة في 1967 وضمتها إليها في مطلع الثمانينات، حسب توقعات وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس في حديث حصري مع وكالة "رويترز" للأنباء أجراه يوم الأربعاء.
وقال الوزير الإسرائيلي إن "احتمال حدوث ذلك كبير جدا". واضاف الوزير كاتس وفي رد على سؤال عما إذا كان القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان سيحدث هذا العام، "نعم، وربما في غضون بضعة أشهر المقبلة".
إحتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية في حرب الأيام الستة في 1967
يذكر أن هضبة الجولان تشكل منطقة استراتيجية كبيرة تبلغ مساحتها حوالي 1200 كيلومتر مربع تفصل بين إسرائيل وسوريا. وقامت إسرائيل منذ احتلال الجولان بإقامة مستوطنات عليها، فيما لم يحظ قرار ضم الجولان إلى إسرائيل باعتراف دولي. وستكون الخطوة الأمريكية المحتملة بهذا الشأن أول اعتراف دولي به.
وكانت إسرائيل تعتزم تسليم الجولان لسوريا في إطار اتفاق سلام نهائي مع دمشق، لكن الحرب الأهلية في سوريا وحضور إيران القوي مع ميليشيات وقوات تدعمها طهران في سوريا ساهم في إعادة النظر في إسرائيل في أمر تسليم الجولان لسوريا.
يشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعقب على تصريحات الوزير الإسرائيلي لحد الآن. كما لم يرد أي تعليق رسمي من جهات عربية.
جدير بالذكر أن إدارة ترامب قامت لحد الآن بخطوتين مهمتين تشيران إلى تحول جذري في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. فقد اعترفت أولا بأن القدس عاصمة لإسرائيل ومن ثم نقلت جزء من سفارتها إلى القدس وسط احتجاجات فلسطينية ودولية.
إلى ذلك ألغى دونالد ترامب الاتفاق النووي المبرم بين قوى دولية ست( بينها الولايات المتحدة وألمانيا) وإيران وذلك نزولا عند رغبة القيادة الإسرائيلية وتعتزم فرض عقوبات قاسية على إيران وعلى كل الشركات العالمية التي تعمل في إيران، أمر أثار غضب الحلفاء الأوروبيين واستياءًا دوليا كبيرا.
ح.ع.ح/م.س(رويترز)
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أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973
تعددت الأسماء والحرب واحدة
تطلق على الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة عدة أسماء. ففي العالم العربي سميت بحرب السادس من أكتوبر أو حرب تشرين، كما تسمى أيضا حرب العاشر من رمضان، ويطلق عليها الجانب الإسرائيلي حرب يوم الغفران أو حرب يوم كيبور. كما يطلق عليها اختصارا حرب 73.
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أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973
عبور قناة السويس
تمكن الجيش المصري خلال حرب أكتوبر 1973 من خرق جدار بارليف وعبور قناة السويس وبذلك تمكن الجيش المصري من استرداد جزء من شبه جزيرة سيناء التي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية منذ هزيمة الجيش المصري في حرب حزيران/ يونيو 1967.
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أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973
القيادة العسكرية المصرية
الرئيس المصري محمد أنور السادات يتوسط الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية والفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في مركز العمليات خلال حرب أكتوبر 1973. يعتبر العديد من المصريين الفريق سعد الدين الشاذلي المهندس الفعلي لحرب أكتوبر.
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أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973
استعدادات للحرب
صورة تعود للرابع من يونيو / حزيران 1973 حيث قام الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بزيارة استطلاعية إلى الحدود المصرية الإسرائيلية. قام السادات بعدد من الخطط التمويهية، ومن بينها أن تعلن جريدة الأهرام الرسمية أن عددا من كبار ضباط الجيش سيذهبون لأداء العمرة في رمضان.
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أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973
تفوق مصري في الأيام الأولى
جنود مصريون يُعبّرون عن فرحتهم بعبور قناة السويس. استطاع الجيش المصري أن يحقق التفوق خلال الأيام الأولى من الحرب بفضل دعم عسكري واقتصادي عربي. أما الأسلحة فقد حصلت عليها مصر من الاتحاد السوفيتي آنذاك، غير أن فرحة الجيش المصري لم تكتمل.
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أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973
الثغرة
في ليلة 15 أكتوبر/ تشرين الأول تمكنت قوة إسرائيلية صغيرة من اجتياز قناة السويس إلى ضفتها الغربية. شكل عبور هذه القوة الإسرائيلية إلى الضفة الغربية للقناة مشكلة بالنسبة للجيش المصري، حيث توسعت الثغرة يوما بعد يوم. الصورة لجندي إسرائيلي يرفع العلم الإسرائيلي على قناة السويس في 30 أكتوبر 1973.
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أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973
الجيش الإسرائيلي يستعيد توازنه
صورة تجمع وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشي ديان بالجنرال أرييل شارون في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 على الجانب الإسرائيلي من قناة السويس، حيث تمكن الجيش الإسرائيلي بقيادة شارون من عبور قناة السويس مرة أخرى.
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أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973
الهجوم الإسرائيلي المضاد على سوريا
تظهر في الصورة دبابة T 62 من الصناعة الروسية تابعة للجيش السوري وقد دمرت أثناء الاشتباكات بين الجانبين، استطاعت إسرائيل أن تستعيد بعد معارك ضارية مع الجيش السوري أجزاء من هضبة الجولان بما في ذلك مدينة القنيطرة السورية.
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أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973
آثار الدمار في القنيطرة
صورة من مدينة القنيطرة السورية ترجع إلى سنة 1974، حيث دارت في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 معارك عنيفة بين الجانبين الإسرائيلي والسوري، انتهت بسيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة القنيطرة. في 31 أيار/ مايو 1974 وافقت إسرائيل على إعادة مدينة القنيطرة إلى سوريا.
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أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973
استراحة المحارب
جندي إسرائيلي يستريح في أحد أحياء مدينة السويس في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الجانبين. دخلت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على الخط وتم إصدار القرار رقم 338 الذي يقضي بوقف جميع الأعمال القتالية بدءاً من يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.
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أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973
ضغوط على غولدا مائير
تعرضت رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك غولدا مائير لضغوط داخلية نتيجة الأحداث التي نجمت عن حرب أكتوبر، فقدمت استقالتها بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب وكان ذلك في أبريل/ نيسان 1974، حيث خلفها في رئاسة الوزراء اسحق رابين.
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أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973
اتفاقية السلام
مهدت حرب أكتوبر1973 إلى وصول مصر وإسرائيل لاتفاقية سلام عرفت باتفاقية كامب ديفيد. وتم التوقيع عليها في 17 سبتمبر/ أيلول 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن. وتنص على إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بعد انسحاب هذه الأخيرة من سيناء.
الكاتب: ريم نجمي