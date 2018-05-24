 خطوة ترامب المقبلة.. الاعتراف بـ″سيادة″ إسرائيل على الجولان؟ | أخبار | DW | 24.05.2018
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أخبار

خطوة ترامب المقبلة.. الاعتراف بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان؟

في ضوء التوجه الجديد للسياسة الأمريكية تحت إدارة الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، يتوقع وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس في حديث حصري لوكالة "رويترز" للأنباء أن تعترف واشنطن "بالسيادة الإسرائيلية على الجولان" السورية.

Bildergalerie Israel Konflikte (Reuters)

ربما تكون الخطوة التالية لإدارة ترامب في الشرق الأوسط، وفي ضوء تخلي واشنطن عن دور"الوسيط المحايد" ودعمها بقوة لإسرائيل، اعتراف البيت الأبيض بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية والتي احتلتها في حرب الأيام الستة في 1967 وضمتها إليها في مطلع الثمانينات، حسب توقعات وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس في حديث حصري مع وكالة "رويترز" للأنباء أجراه يوم الأربعاء.

وقال الوزير الإسرائيلي إن "احتمال حدوث ذلك كبير جدا". واضاف الوزير كاتس وفي رد على سؤال عما إذا كان القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان سيحدث هذا العام، "نعم، وربما في غضون بضعة أشهر المقبلة".

Sechstagekrieg - Golanhöhen - Syrien (Getty Images/Express)

إحتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية في حرب الأيام الستة في 1967

يذكر أن هضبة الجولان تشكل منطقة استراتيجية كبيرة تبلغ مساحتها حوالي 1200 كيلومتر مربع تفصل بين إسرائيل وسوريا. وقامت إسرائيل منذ احتلال الجولان بإقامة مستوطنات عليها، فيما لم يحظ قرار ضم الجولان إلى إسرائيل باعتراف دولي. وستكون الخطوة الأمريكية المحتملة بهذا الشأن أول اعتراف دولي به.

مختارات

أكد الجيش الإسرائيلي أنه مستعد لحماية قرية حضر الدرزية بالجولان داخل سوريا في ضوء تصاعد حدة القتال في المنطقة بين فصائل سورية. بلدة حضر تعرضت لهجوم انتحاري خلف حصيلة دامية من القتلى والجرحى. (03.11.2017)

قصفت إسرائيل مواقع في الأراضي السورية انطلقت منها قذائف هاون باتجاه مناطق في هضبة الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية. ولم يقدم الجيش الإسرائيلي المزيد من المعلومات عن المواقع التي استهدفها القصف. (21.04.2017)

وكانت إسرائيل تعتزم تسليم الجولان لسوريا في إطار اتفاق سلام نهائي مع دمشق، لكن الحرب الأهلية في سوريا وحضور إيران القوي مع ميليشيات وقوات تدعمها طهران في سوريا ساهم في إعادة النظر في إسرائيل في أمر تسليم الجولان لسوريا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعقب على تصريحات الوزير الإسرائيلي لحد الآن. كما لم يرد أي تعليق رسمي من جهات عربية.

جدير بالذكر أن إدارة ترامب قامت لحد الآن بخطوتين مهمتين تشيران إلى تحول جذري في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. فقد اعترفت أولا بأن القدس عاصمة لإسرائيل ومن ثم نقلت جزء من سفارتها إلى القدس وسط احتجاجات فلسطينية ودولية.

إلى ذلك ألغى دونالد ترامب الاتفاق النووي المبرم بين قوى دولية ست( بينها الولايات المتحدة وألمانيا) وإيران وذلك نزولا عند رغبة القيادة الإسرائيلية وتعتزم فرض عقوبات قاسية على إيران وعلى كل الشركات العالمية التي تعمل في إيران، أمر أثار غضب الحلفاء الأوروبيين واستياءًا دوليا كبيرا.

ح.ع.ح/م.س(رويترز)

  • Ägyptische Soldaten am Suezkanal

    أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973

    تعددت الأسماء والحرب واحدة

    تطلق على الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة عدة أسماء. ففي العالم العربي سميت بحرب السادس من أكتوبر أو حرب تشرين، كما تسمى أيضا حرب العاشر من رمضان، ويطلق عليها الجانب الإسرائيلي حرب يوم الغفران أو حرب يوم كيبور. كما يطلق عليها اختصارا حرب 73.

  • 1973 Ägyptische Streitkräfte überqueren den Suezkanal

    أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973

    عبور قناة السويس

    تمكن الجيش المصري خلال حرب أكتوبر 1973 من خرق جدار بارليف وعبور قناة السويس وبذلك تمكن الجيش المصري من استرداد جزء من شبه جزيرة سيناء التي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية منذ هزيمة الجيش المصري في حرب حزيران/ يونيو 1967.

  • Sadat mit Offizieren

    أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973

    القيادة العسكرية المصرية

    الرئيس المصري محمد أنور السادات يتوسط الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية والفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في مركز العمليات خلال حرب أكتوبر 1973. يعتبر العديد من المصريين الفريق سعد الدين الشاذلي المهندس الفعلي لحرب أكتوبر.

  • Anwar al-Sadat Yomkibur Yom Kippur Krieg Israel Arabische Staaten 1973 Sinai halbinsel

    أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973

    استعدادات للحرب

    صورة تعود للرابع من يونيو / حزيران 1973 حيث قام الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بزيارة استطلاعية إلى الحدود المصرية الإسرائيلية. قام السادات بعدد من الخطط التمويهية، ومن بينها أن تعلن جريدة الأهرام الرسمية أن عددا من كبار ضباط الجيش سيذهبون لأداء العمرة في رمضان.

  • Ägyptische Soldaten am Suezkanal

    أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973

    تفوق مصري في الأيام الأولى

    جنود مصريون يُعبّرون عن فرحتهم بعبور قناة السويس. استطاع الجيش المصري أن يحقق التفوق خلال الأيام الأولى من الحرب بفضل دعم عسكري واقتصادي عربي. أما الأسلحة فقد حصلت عليها مصر من الاتحاد السوفيتي آنذاك، غير أن فرحة الجيش المصري لم تكتمل.

  • Ein Soldat hisst die israelische Flagge in East Bank am Suez kanal während des Yomkibur Yom Kippur Krieges 1973 zwischen Israel und den Arabischen Staaten

    أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973

    الثغرة

    في ليلة 15 أكتوبر/ تشرين الأول تمكنت قوة إسرائيلية صغيرة من اجتياز قناة السويس إلى ضفتها الغربية. شكل عبور هذه القوة الإسرائيلية إلى الضفة الغربية للقناة مشكلة بالنسبة للجيش المصري، حيث توسعت الثغرة يوما بعد يوم. الصورة لجندي إسرائيلي يرفع العلم الإسرائيلي على قناة السويس في 30 أكتوبر 1973.

  • Bildgalerie Ariel Scharon

    أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973

    الجيش الإسرائيلي يستعيد توازنه

    صورة تجمع وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشي ديان بالجنرال أرييل شارون في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 على الجانب الإسرائيلي من قناة السويس، حيث تمكن الجيش الإسرائيلي بقيادة شارون من عبور قناة السويس مرة أخرى.

  • Israel Syrien israelische Panzer an Golan Höhen Jom Kippur Krieg

    أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973

    الهجوم الإسرائيلي المضاد على سوريا

    تظهر في الصورة دبابة T 62 من الصناعة الروسية تابعة للجيش السوري وقد دمرت أثناء الاشتباكات بين الجانبين، استطاعت إسرائيل أن تستعيد بعد معارك ضارية مع الجيش السوري أجزاء من هضبة الجولان بما في ذلك مدينة القنيطرة السورية.

  • 1974 Golanhöhen nach israelischem Rückzug

    أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973

    آثار الدمار في القنيطرة

    صورة من مدينة القنيطرة السورية ترجع إلى سنة 1974، حيث دارت في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 معارك عنيفة بين الجانبين الإسرائيلي والسوري، انتهت بسيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة القنيطرة. في 31 أيار/ مايو 1974 وافقت إسرائيل على إعادة مدينة القنيطرة إلى سوريا.

  • Panzer der israelischen Armee während des Yomkibur Yom Kippur Krieges 1973 in Suez-Stadt

    أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973

    استراحة المحارب

    جندي إسرائيلي يستريح في أحد أحياء مدينة السويس في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الجانبين. دخلت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على الخط وتم إصدار القرار رقم 338 الذي يقضي بوقف جميع الأعمال القتالية بدءاً من يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.

  • Flash-Galerie Mächtige Politikerinnen Golda Meir

    أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973

    ضغوط على غولدا مائير

    تعرضت رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك غولدا مائير لضغوط داخلية نتيجة الأحداث التي نجمت عن حرب أكتوبر، فقدمت استقالتها بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب وكان ذلك في أبريل/ نيسان 1974، حيث خلفها في رئاسة الوزراء اسحق رابين.

  • Bildergalerie 20 Jahre Friedensprozess Israel USA Palästina

    أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973

    اتفاقية السلام

    مهدت حرب أكتوبر1973 إلى وصول مصر وإسرائيل لاتفاقية سلام عرفت باتفاقية كامب ديفيد. وتم التوقيع عليها في 17 سبتمبر/ أيلول 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن. وتنص على إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بعد انسحاب هذه الأخيرة من سيناء.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973

تمر اليوم أربعون سنة على حرب أكتوبر 1973 والتي أسفرت عن تبعات سياسية غيرت مسار الصراع العربي الإسرائيلي، حيث مهدت الحرب إلى التوقيع على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في سنة 1978، والتي عرفت باتفاقية كامب ديفيد. (06.10.2013)  

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