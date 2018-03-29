خطوات الطالب الأولى في ألمانياـ السكن وتصريح الإقامة

يحتاج الطلبة الأجانب بعد وصولهم ألمانيا إلى إنجاز بعض الخطوات الضرورية التي قد تأخذ الكثير من الوقت في حالة عدم معرفتهم مسبقاً بالوثائق اللازمة والجهات الإدارية المعنية بها. ويعد إيجاد السكن وتسجيل مكان الإقامة أولى الخطوات التي ينبغي على الطالب الأجنبي القيام بها فور وصوله ألمانيا. وتعد هذه الخطوة ضرورية لأي شخص انتقل للعيش في ألمانيا، حيث يجب عليه إخطار مصلحة تسجيل السكن والتي تعرف بالألمانية بـ Einwohnermeldeamt وتسجيل مكان الإقامة الجديد في غضون أسبوعين من وصوله حسب موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD). وعند التوجه إلى هناك يتوجب على الطالب تعبئة استمارة التسجيل، وبعدها يحصل على تأكيد التسجيل والمسمى بالألمانية Meldebescheinigung . وظيفة هذه الوثيقة هي التأكيد على مقر الإقامة الرسمي للشخص في ألمانيا.

وبحسب موقع الدراسة في ألمانيا، يتوجب على الطالب الحفاظ على هذه الوثيقة بشكل جيد، لأنها ضرورية عند قضاء بعض الأمور الأخرى مثل فتح حساب بنكي وتقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة. ولتسجيل مكان الإقامة لدى مصلحة تسجيل السكن يحتاج الطالب بالأساس إلى وثيقتين ضروريتين، وهما جواز سفر ساري المفعول مرفق بتأشيرة السفر، والوثيقة الثانية هي عقد إيجار السكن. ويمكن أن تُطلب وثائق أخرى من الطالب الأجنبي عند تسجيل مكان السكن مثل وثيقة الالتحاق بالجامعة Immatrikulationsbescheinigung. ولهذا ينصح موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD)، الطلبة الأجانب بالاستفسار عن الوثائق اللازمة لتسجيل مكان الإقامة وكذلك عن المصلحة المسؤولة عن ذلك من المكتب الدولي Akademischen Auslandsamt التابع للجامعة المعنية.

طلب الحصول على تصريح الإقامة

الخطوة التالية والضرورية، والتي يجب على الطلبة الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي القيام بها فور وصولهم ألمانيا، هي تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة لدى دائرة شؤون الأجانب Ausländerbehörde. ويكون تصريح الإقامة المعروف بالألمانية بـ Aufenthaltserlaubnis، مخصصاً لغرض الدراسة في ألمانيا فقط، إذ يحصل الطلبة الأجانب الحاصلين على القبول الجامعي على تصريح للإقامة في ألمانيا بغرض الدراسة، و في حالة عدم حصولهم بعد على القبول الجامعي، يمكنهم الحصول على تصريح الإقامة بغرض التقديم للدراسة في ألمانيا، والذي يمكن تغييره فيما بعد إلى تصريح للإقامة بغرض الدراسة. وقد عرض موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD)، الوثائق اللازمة عند طلب الحصول على تصريح الإقامة للطبلة الأجانب في ألمانيا، وهي كالتالي:

ـ وثيقة تأكيد تسجيل الإقامة Meldebescheinigung

ـ إثبات الاشتراك في التأمين الصحي

ـ وثيقة الالتحاق بالجامعة في ألمانيا Immatrikulationsbescheinigung

ـ وثيقة إثبات تمويل الدراسة

ـ جواز السفر مع التاشيرة/ الفيزا

ـ عقد إيجار السكن

ـ صور بيومترية

ـ تكاليف الطلب والتي قد تصل إلى 110 يورو عند بداية التقديم للحصول على تصريح الإقامة، و إلى حوالي 80 يورو عند تمديد تصريح الإقامة بعد ذلك.

يحصل الطالب على تصريح إقامة بغرض الدراسة لمدة عام أو عامين، ويجب تمديده في الوقت المناسب قبل انقضاء المدة الزمنية. ويتوقف قرار تمديد تصريح الإقامة على مستوى التحصيل الدراسي للطالب ومدى جديته في ذلك. يوفر موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي(DAAD) ملفاً خاصاً يمكن للطلبة الأجانب من خلاله التعرف على المزيد من المعلومات حول القوانين الخاصة بتصريح إقامة الطلبة الأجانب في ألمانيا. ويستغرق الحصول على البطاقة الإلكترونية للتصريح بالإقامة والمسماة بالألمانية„elektronischen Aufenthaltstitels“ من أربع إلى ستة أسابيع.

للحصول على تصريح الإقامة يحتاج الطلبة الأجانب إلى عدة وثائق أهمها وثيقة تأكيد مكان الإقامة Meldebescheinigung.

خطوات ضرورية أخرى

يعد فتح حساب بنكي من الإجراءات الضرورية الأخرى التي يجب على الطالب الأجنبي القيام بها فور وصوله إلى ألمانيا، في حالة لم يكن قد قام بذلك قبل السفر. إذ أن أغلب التعاملات المصرفية في ألمانيا تتم عن طريق الحساب البنكي مثل دفع إيجار السكن، ودفع رسوم الفصول الدراسية الخاصة بالجامعة، بالإضافة إلى اشتراك التأمين الصحي و الهاتف المحمول والإنترنيت وغيرها من الأمور الأخرى. وتقدم أغلب البنوك في ألمانيا حساب بنكي مجاني مخصص للطلبة، ويمكن الاطلاع على المزيد حول عملية فتح حساب بنكي للطلبة في ألمانيا على موقع الدراسة في ألمانيا.

أما الخطوة الأخرى والتي لا ينبغي على الطلبة الأجانب والحاصلين على رخص قيادة أجنبية وغير أوروبية التأخر في اتخاذها هي القيام بتحويل رخصة القيادة من البلد الأم إلى رخصة قيادة ألمانية. فرخصة القيادة الأجنبية تكون في العادة صالحة لمدة زمنية تصل إلى ستة أشهر في ألمانيا. وخلال هذه المدة الزمنية يجب على الطالب تحويل رخصة القيادة المتوفرة لديه إلى رخصة قيادة ألمانية قبل انقضاء مدة صلاحيتها، وإلا سيتوجب عليه الحصول على رخصة قيادة ألمانية جديدة عند انقضاء صلاحيتها. وللطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بعملية تحويل رخص القيادة الأجنبية في ألمانيا، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.verkehrsportal.de.

إيمان ملوك