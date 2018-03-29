 خطوات الطالب الأولى في ألمانياـ السكن وتصريح الإقامة | الدراسة في ألمانيا | DW | 13.04.2018
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الدراسة في ألمانيا

خطوات الطالب الأولى في ألمانياـ السكن وتصريح الإقامة

بعد الوصول إلى ألمانيا، يحتاج الطلبة الأجانب في الأسابيع الأولى إلى القيام بخطوات ضرورية تبدأ بتسجيل مكان السكن والحصول على تصريح الإقامة. فيما يلي استعراض لهذه الخطوات، وما هي الوثائق اللازمة للقيام بها؟

Studentinnen der Universität Bonn im Hofgarten liegend (Ulrike E. Klopp)

يحتاج الطلبة الأجانب بعد وصولهم ألمانيا إلى إنجاز بعض الخطوات الضرورية التي قد تأخذ الكثير من الوقت في حالة عدم معرفتهم مسبقاً بالوثائق اللازمة والجهات الإدارية المعنية بها. ويعد إيجاد السكن وتسجيل مكان الإقامة أولى الخطوات التي ينبغي على الطالب الأجنبي القيام بها فور وصوله ألمانيا. وتعد هذه الخطوة ضرورية لأي شخص انتقل للعيش في ألمانيا، حيث يجب عليه إخطار مصلحة تسجيل السكن والتي تعرف بالألمانية بـ  Einwohnermeldeamt  وتسجيل مكان الإقامة الجديد في غضون أسبوعين من وصوله حسب موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD).  وعند التوجه إلى هناك يتوجب على الطالب تعبئة استمارة التسجيل، وبعدها يحصل على تأكيد التسجيل والمسمى بالألمانية Meldebescheinigung . وظيفة هذه الوثيقة هي التأكيد على مقر الإقامة الرسمي للشخص في ألمانيا.

وبحسب موقع الدراسة في ألمانيا، يتوجب على الطالب الحفاظ على هذه الوثيقة بشكل جيد، لأنها ضرورية عند قضاء بعض الأمور الأخرى مثل فتح حساب بنكي وتقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة. ولتسجيل مكان الإقامة لدى مصلحة تسجيل السكن يحتاج الطالب بالأساس إلى وثيقتين ضروريتين، وهما جواز سفر ساري المفعول مرفق بتأشيرة السفر، والوثيقة الثانية هي عقد إيجار السكن. ويمكن أن تُطلب وثائق أخرى من الطالب الأجنبي عند تسجيل مكان السكن مثل وثيقة الالتحاق بالجامعة Immatrikulationsbescheinigung. ولهذا ينصح موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD)، الطلبة الأجانب بالاستفسار عن الوثائق اللازمة لتسجيل مكان الإقامة وكذلك عن المصلحة المسؤولة عن ذلك من المكتب الدولي Akademischen Auslandsamt التابع للجامعة المعنية.

طلب الحصول على تصريح الإقامة

الخطوة التالية والضرورية، والتي يجب على الطلبة الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي القيام بها فور وصولهم ألمانيا، هي تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة لدى دائرة شؤون الأجانب  Ausländerbehörde. ويكون  تصريح الإقامة المعروف بالألمانية بـ  Aufenthaltserlaubnis، مخصصاً لغرض الدراسة في ألمانيا فقط، إذ يحصل الطلبة الأجانب الحاصلين على القبول الجامعي على تصريح للإقامة في ألمانيا بغرض الدراسة، و في حالة عدم حصولهم بعد على القبول الجامعي، يمكنهم الحصول على تصريح الإقامة بغرض التقديم للدراسة في ألمانيا، والذي يمكن تغييره فيما بعد إلى تصريح للإقامة بغرض الدراسة. وقد عرض موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD)، الوثائق اللازمة عند طلب الحصول على تصريح الإقامة للطبلة الأجانب في ألمانيا، وهي كالتالي:

ـ وثيقة تأكيد تسجيل الإقامة  Meldebescheinigung

ـ إثبات الاشتراك في التأمين الصحي

ـ وثيقة الالتحاق بالجامعة في ألمانيا Immatrikulationsbescheinigung

ـ وثيقة إثبات تمويل الدراسة

ـ جواز السفر مع التاشيرة/ الفيزا

ـ عقد إيجار السكن

ـ صور بيومترية

ـ تكاليف الطلب والتي قد تصل إلى 110 يورو عند بداية التقديم للحصول على تصريح الإقامة، و إلى حوالي 80 يورو عند تمديد تصريح الإقامة بعد ذلك.

مختارات

جميع الطلبة الأجانب مُلزمون بالاشتراك في التأمين الصحي قبل بدء الدراسة في ألمانيا. وغالبا ما تكون المشكلة في إيجاد التأمين الأنسب في سوق تتنافس عليه عشرات الشركات بشروط متشابهة، السؤال، كيف يمكن تجاوز هذه المشكلة؟ (06.03.2018)

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يحصل الطالب على تصريح إقامة بغرض الدراسة لمدة عام أو عامين، ويجب تمديده في الوقت المناسب قبل انقضاء المدة الزمنية. ويتوقف قرار تمديد تصريح الإقامة على مستوى التحصيل الدراسي للطالب ومدى جديته في ذلك. يوفر موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي(DAAD) ملفاً خاصاً يمكن للطلبة الأجانب من خلاله التعرف على المزيد من المعلومات حول القوانين الخاصة بتصريح إقامة الطلبة الأجانب في ألمانيا. ويستغرق الحصول على البطاقة الإلكترونية للتصريح بالإقامة والمسماة بالألمانية„elektronischen Aufenthaltstitels“  من أربع إلى ستة أسابيع.

Deutschland Sicherheit Reisepass Fingerabdruck (AP)

للحصول على تصريح الإقامة يحتاج الطلبة الأجانب إلى عدة وثائق أهمها وثيقة تأكيد مكان الإقامة Meldebescheinigung.

خطوات ضرورية أخرى

يعد فتح حساب بنكي من الإجراءات الضرورية الأخرى التي يجب على الطالب الأجنبي القيام بها فور وصوله إلى ألمانيا، في حالة لم يكن قد قام بذلك قبل السفر. إذ أن أغلب التعاملات المصرفية في ألمانيا تتم عن طريق الحساب البنكي مثل دفع إيجار السكن، ودفع رسوم الفصول الدراسية الخاصة بالجامعة، بالإضافة إلى اشتراك التأمين الصحي و الهاتف المحمول والإنترنيت وغيرها من الأمور الأخرى. وتقدم أغلب البنوك في ألمانيا حساب بنكي مجاني مخصص للطلبة، ويمكن الاطلاع على المزيد حول عملية فتح حساب بنكي للطلبة في ألمانيا على موقع الدراسة في ألمانيا

أما الخطوة الأخرى والتي لا ينبغي على الطلبة الأجانب  والحاصلين على رخص قيادة أجنبية  وغير أوروبية التأخر في اتخاذها هي القيام بتحويل رخصة القيادة من البلد الأم إلى رخصة قيادة ألمانية. فرخصة القيادة الأجنبية تكون في العادة صالحة لمدة زمنية تصل إلى ستة أشهر في ألمانيا. وخلال هذه المدة الزمنية يجب على الطالب تحويل رخصة القيادة المتوفرة لديه إلى رخصة قيادة ألمانية قبل انقضاء مدة صلاحيتها، وإلا سيتوجب عليه الحصول على رخصة قيادة ألمانية جديدة عند انقضاء صلاحيتها. وللطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بعملية تحويل رخص القيادة الأجنبية  في ألمانيا، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.verkehrsportal.de.

إيمان ملوك

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة العاشرة: جامعة كولونيا

    من مميزات جامعة كولونيا العريقة موقعها الاستراتيجي المهم في مركز أوروبا، إذ أن ساعات قليلة بالقطار تفصلها عن باقي المدن الأوروبية الكبرى، مثل أمستردام وبروكسل وباريس وغيرها.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة التاسعة: جامعة غوته بفرانكفورت

    سميّت هذه الجامعة تيمناً بالأديب الألماني الكبير يوهان فولفغانغ فون غوته ويشبه مبناها ناطحة سحاب. لذلك تلقب هذه الجامعة الواقعة في قلب مدينة فرانكفورت بجامعة "مانهاتن"، نسبة إلى حي مانهاتن في نيويورك الذي تهيمن عليه ناطحات السحاب.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة الثامنة: جامعة دوسبورغ-إيسن

    يدرس نحو 37 ألف طالب في هذه الجامعة، التي نتجت عن اندماج جامعتي دوسبورغ وإيسن عام 2003. تتميز منطقة الرور، التي تقع فيها هذه الجامعة، بكثافتها السكانية العالية، إلا أن تكاليف المعيشة فيها منخفضة مقارنة ببقية ألمانيا.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة السابعة: جامعة هايدلبرغ

    تعتبر جامعة هايدلبرغ أقدم جامعة ألمانية، إذ وُضع حجر الأساس فيها عام 1364، بالإضافة إلى وقوعها في مدينة هايدلبرغ التي تتميز بجمالها العمراني الساحر.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة السادسة: جامعة هومبولد ببرلين

    تعتبر هذه الجامعة أيضاً من أقدم الجامعات الألمانية وتخرّجت منها أسماء ألمانية شهيرة، مثل أوتو فون بيسمارك صانع الوحدة الألمانية والأديب هاينريش هاينه.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة الخامسة: جامعة برلين التقنية

    تعتبر هذه الجامعة رائدة في مجال الهندسة التقنية، بالإضافة إلى كون تكاليف المعيشة في العاصمة الألمانية برلين أقل مقارنة بباقي العواصم الأوروبية الأخرى.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة الرابعة: جامعة آخن

    تقع مدينة آخن على الحدود البلجيكية والهولندية، وتحمل جامعتها التقنية (RWTH) شعار "فكّر في المستقبل"، وهي بالفعل تستثمر كل شيء لضمان مستقبل أفضل لطلبتها.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة الثالثة: جامعة ميونخ التقنية

    في مدينة ميونخ جامعتان متميزتان، إحداهما جامعة ميونخ التقنية، التي ينحدر 20 في المائة من طلابها من أصول مهاجرة.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة الثانية: جامعة لودفيغ ماكسيمليان بميونخ

    إلى جانب تخرّج 34 عالماً فازوا بجائزة نوبل من هذه الجامعة العريقة، فإن صحيفة "مونوكل" العالمية صنفت ميونخ كأفضل مدينة في العالم.

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    أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

    المرتبة الأولى: جامعة برلين الحرة

    تأسست هذه الجامعة عام 1948 وكانت آنذاك، بعكس جامعة هومبولد الواقعة في القسم الشرقي من برلين الخاضع للسيطرة السوفييتية، جزءاً من "العالم الحر"، ولهذا سميت الجامعة "الحرة"، وهي حاصلة على لقب أفضل الجامعات الألمانية.

    الكاتب: شيمبوندا شيمبالو/ و.ب


مختارات

أفضل الجامعات الألمانية في عيون الطلبة الأجانب

ألمانيا وجهة مفضلة لدى الطلبة الأجانب نظراً لمستوى جامعاتها الأكاديمي المتقدم. لكن هناك جامعات تجذب إليها عدداً أكبر من الطلبة من غيرها. في معرض الصور هذا، نتعرف على أفضل عشر جامعات ألمانية من وجهة نظر الطلبة الأجانب. (31.08.2014)  

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