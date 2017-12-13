 خطف عامل إغاثة ألماني في النيجر | أخبار | DW | 12.04.2018
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أخبار

خطف عامل إغاثة ألماني في النيجر

ذكر تقرير إعلامي أن عامل إغاثة ألمانيا اختطف في غربي النيجر أمس الأربعاء. وأفاد موقع "أكتو نيجر" الإخباري أنه من المعتقد أن إسلاميين نفذوا عملية الخطف التي وقعت بالقرب من بلدة أيرو القريبة من الحدود مع مالي.

Grenze Mali - Niger (Getty Images/AFP/S. Ag Anara)


ذكرت السلطات المحلية في النيجر أن مسلحين اختطفوا الأربعاء (11 أبريل 2018) مواطنا ألمانيا يعمل في الاغاثة الانسانية، وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن عملية الخطف تمت قرب أيورو على بعد 200 كلم شمال غرب العاصمة نيامي في منطقة تيلابيري الحدودية مع مالي التي تُعتبر غير مستقرة. وقال مدير الامن في ايورو :"لقد اختطف مواطن ألماني على بعد 30 كلم من أيورو، بينما كان عائدا من مهمة في الجزء الشمالي من المنطقة". ويعمل المواطن الألماني لصالح منظمة "هيلب" للإغاثة.

وأضاف أن المهاجمين هاجموا قافلة صغيرة تابعة لمنظمة غير حكومية وأضرموا النار في السيارات ثم هربوا مع عامل الإغاثة.

وفي أكتوبر 2017  أدى اعتداء في مدينة أيورو إلى قتل 12 شرطيا نيجريا وقتل أربعة جنود أمريكيين. وتحدثت حكومة النيجر عن "اعتداء إرهابي".

Militärmanöver Flintlock im Niger (DW/A. M. Amadou)

جنود أمريكيون في إطار مناورة عسكرية في النيجر

ولم تدل وزارة الخارجية الألمانية بأي تعليق على الفور. وتنشر ألمانيا في مالي المجاورة أكثر من ألف من الجنود الألمان الذين يشاركون في مهمة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق السلام ووقف إطلاق النار في مالي. وكانت الحكومة قد قررت الأربعاء تمديد مهلة هذه المهمة التي من المتوقع توسيعها لتشمل مستقبلا أعمال المشورة والتكوين في النيجر وموريتانيا وتشاد.

وحصلت عملية اختطاف عامل الإغاثة الألماني تزامنا مع انطلاق المناورة العسكرية التي يشارك فيها أكثر من 1500 جندي إفريقي وأوروبي وأمريكي في هذه المنطقة بالنيجر.

ونشرت فرنسا حوالي 4 آلاف جندي لدعم دول منطقة الساحل على الطرف الجنوبي من الصحراء الكبرى ، في القتال ضد المتمردين الإسلاميين.

م.أ.م (د ب أ، أ ف ب)

 

  • Werbung für Reisen nach Europa (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    مهمة البحث انطلقت في مدينة بنين عاصمة ولاية إيدو النيجيرية. تقريبا كل شخص نتحدث معه هنا لديه أصدقاء أو أعضاء عائلة في أوروبا. فأكثر من ثُلاثة أرباع مجموع بائعات الهوى في إيطاليا ينحدرن من هذه المنطقة. الكثيرون لا يجدون آفاقا في بلدهم بسبب البطالة في صفوف الشباب.

  • Schwester Bibiana Emenaha klärt Schülerinnen in Benin City über den Menschenhandel auf (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    الأخت بابيانا إيمناها تحاول منذ سنوات تحذير النساء الشابات من السفر إلى أوروبا. وقالت لنا "الكثير منهن يتم إغراؤهن بوعود كاذبة". فالعمل الموعود كمربية أطفال أو حلاقة ينكشف في عين المكان كأكذوبة. فجميع النساء الشابات تقريبا يكون مصيرهن شوارع البغاء.

  • Schleuser in einer Hinterhof-Bar (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    بعد مفاوضات طويلة يوافق أحد مهربي البشر على التحدث إلينا. يسمي نفسه ستيف. ويقول إنه نجح في تهريب أكثر من مائة نيجيري إلى ليبيا، وهو يرفض تقديم معلومات عن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التجارة ـ ويعتبر أنه خادم بسيط. ويقول ستيف "الناس هنا في إيدو طماعين. من أجل حياة أفضل هم مستعدون لفعل كل شيء".

  • Straße zwischen der nigerianisch-nigrischen Grenze und Agadez (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    مقابل 600 يورو ينظم ستيف الرحلة من نيجيريا إلى إيطاليا. ويقول المهرب:"الغالبية تدرك خطر السفر عبر الصحراء". ومن حين لآخر تؤدي حوادث عطل إلى وفات بعض الأشخاص. "تلك هي المخاطرة"، يقول ستيف الذي يرافق المهاجرين حتى أغاديز في النيجر حيث يتولى شخص آخر المهمة.

  • Reporter Adrian Kriesch mit Tuareg-Kopfbedeckung (Foto: Scholz)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    مدينة أغاديز الصحراوية هي المحطة الأخطر في رحلة بحثنا. سكان هذه المنطقة يعيشون من تجارة البشر والمخدرات، ويتعرض أجانب من حين لآخر للاختطاف. لا يمكن لنا التحرك إلا تحت حراسة مسلحة، كما وجب علينا تغطية الرأس بزي تقليدي لتجنب لفت الأنظار.

  • Sultan von Agadez, Omar Ibrahim Omar, in seinem Palast (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    ويعتبر سلطان أغاديز عمر إبراهيم عمر مثل العديد من الناس أنه لا يمكن القضاء على مشكلة تجارة البشر في عين المكان، وهو يطالب بأموال أكثر من المجتمع الدولي. وحجته في ذلك عندما يقول بأنه إذا أرادت أوروبا وقف تدفق المهاجرين عليها نحو البحر المتوسط، فوجب عليها دعم النيجر أكثر.

  • LKW mit Migranten verlässt Agadez

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    منذ شهور تنطلق كل يوم اثنين قبل غروب الشمس حافلات تقل مهاجرين من أغاديز في اتجاه الشمال. الفوضى في ليبيا أدت إلى تمكن المهربين من العبور دون مراقبة حتى البحر المتوسط. ونلاحظ بسرعة هنا أن السلطات في النيجر لا تكثرت لأنشطة المهربين.

  • Sozialarbeiterin Lisa Bertini im Interview (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    الكثير من المهاجرات من نيجيريا يجدن أنفسهن في إيطاليا على قارعة الطريق للممارسة البغاء. الموظفة الاجتماعية ليزا بيرتيني تعمل مع بائعات هوى أجنبيات. وقالت لنا بيرتيني:"عددهن في ازدياد". وتكشف مصادر رسمية أن حوالي 1000 نيجيرية دخلن في عام 2014 إيطاليا. وفي 2015 تجاوز عددهن 4000 . وتلاحظ الموظفة الاجتماعية أن "عمر الفتيات يصغر".

  • Reporter Jan-Philipp Scholz, Adrian Kriesch und Henry Ogunjimi

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    بمساعدة زميل نيجيري تعقبنا أثر "سيدة" مفترضة. لقب "السيدة" تحصل عليه القوادات النيجيريات اللاتي يتربعن على قمة هرم شبكات تهريب. هذه الديوثة تعيش في إحدى ضواحي فلورينتسا. وتوجه إحدى الضحايا اتهامات قوية ضدها، وقالت "ضربتنا وأجبرتنا على ممارسة الدعارة".

  • Italien Florenz Bild 10: Mutmaßliche Madame in der Nähe von Florenz

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    وعندما واجهنا "السيدة" المفترضة بالاتهامات الموجهة إليها اعترفت بأنها تأوي ست شابات نيجيريات في منزلها. لكنها رفضت الاتهام بأنها تجبر البنات على الدعارة. وقررنا تقديم نتائج بحثنا إلى النيابة العامة الإيطالية.

  • Anti-Menschenhandels-Aktivistin Schwester Monika Uchikwe (Foto: Kriesch/Scholz)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    الراهبة مونيكا أوشكفي تنتقد منذ مدة تقاعس السلطات الإيطالية. إنها تعتني منذ ثمان سنوات بضحايا تجارة البشر. وتحدثت في غضب عندما سألناها عن زبائن البنات. وقالت إن أولئك الرجال يبحثون دوما عن إشباع رخيص لغرائزهم: ممارسة الجنس مع فتاة نيجيرية تساوي 10 يوروهات فقط. وتقول بأنه بدون هؤلاء الصعاليك لما كانت المشكلة موجودة.

    الكاتب: يان فليب شولتس/ أدريان كريش/ م.أ.م


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رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

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