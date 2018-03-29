خدعة جديدة تمكن اللصوص من سرقة سيارتك في 40 ثانية!

تبذل شركات صناعة السيارات جهودا جبارة لزيادة الرفاهية ودرجة التأمين في السيارات الحديثة، لكن يبدو أن اللصوص المحترفين صاروا على نفس الدرجة من التقدم للتعامل مع هذه التقنيات وإتمام عمليات السرقة بسرعة شديدة ودون أي ضوضاء.
ونشرت الشرطة البريطانية لقطات مصورة لكيفية سرقة سيارة مرسيديس حديثة في غضون 40 ثانية فقط. ويظهر الفيديو كيف استطاع لصان فتح أبواب السيارة باستخدام جهاز قادر على استقبال إشارات مفتاح السيارة وفتح أبوابها في خلال ثوان معدودة. ويمكن استقبال الإشارات الصادرة عن مفتاح السيارة عندما يكون صاحبها على مقربة من السيارة، ما يعني أن عملية السرقة قد تتم وأنت جالس في منزلك وتعتقد أن السيارة المركونة أمام البيت في أمان.
ونقلت مواقع إخبارية بريطانية عن مارك سيلفستر من الشرطة الجنائية البريطانية قوله، إن أفضل طريقة للحماية من مثل هذه السرقات، تتمثل في وضع مفتاح السيارة داخل حقائب مصنوعة خصيصا بطريقة تمنع استقبال إشارات من مفتاح السيارة.
ولفتت الشرطة انتباه أصحاب السيارات، إلى ضرورة التواصل الدائم مع شركات تصنيع السيارات، للتعرف على أحدث تقنيات الحماية وسد الثغرات الأمنية المحتملة.
ا.ف/ ط.أ
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
يحرص اللصوص على سرقة سيارات غالية الثمن وتلك التي يصعب تقفي أثرها من قبل الشركات المصنعة. وذكرت أخر إحصائية للسيارات المسروقة في ألمانيا أن نحو 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، وذلك حسب إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية. وفي ما يلي قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
اللصوص لا يضيعون أوقاتهم في سرقة سيارات لا قيمة لها أو لا يمكن بيعها بسهولة في السوق السوداء أو التي يمكن تتبعها عبر أجهزة الملاحة. سيارات فورد قبعت في المركز الثامن في القائمة ويسرق منها أكثر من 570 سيارة سنويا.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات أوبل في المركز السابع. ويسرق منها أكثر من 630 سيارة سنويا. هذه الإعداد ليست بالقليلة مقارنة مع إجمالي عدد السيارات المسروقة سنويا، والتي تصل إلى 19 ألف سيارة.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
أعداد سيارات تويوتا اليابانية ليست بالكثيرة في ألمانيا، رغم ذلك احتلت المركز السادس في السيارات التي يفضلها اللصوص، ربما بسبب امتلاكها أنظمة أمن بسيطة نسبيا مقارنة بالسيارات الألمانية؟
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
أزداد الطلب على سيارات سكودا في الآونة الأخيرة، ولذلك يفضلها لصوص السيارات أيضا. أكثر من 750 سكودا تسرق كل عام في ألمانيا.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
احتلت السيارات الفاخرة المراكز المتقدمة في القائمة، فمرسيدس حاءات في المركز الرابع ويسرق منها أكثر من 1000 سيارة سنويا.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات بي أم دبليو تلاقي رواجا وطلبا كبيرا عليها، وخاصة من قبل عشاق سيارات السرعة وكذاك لصوص السيارات. وحازت سيارات بي أم دبليو على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة في ألمانيا، ويسرق منها سنويا أكثر من 2700 سيارة.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
تعد سيارات أودي من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن في سوق السيارات الألمانية، ولذلك يحرص اللصوص على سرقتها. نحو 3 آلاف سيارة من هذه الماركة تسرق سنويا، رغم أنظمة الأمان المتطورة فيها.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات فولكسفاغن يحبها الصغار والكبار ويفضلها اللصوص. وتربعت سيارات فولكس فاغن على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة أكثر السيارات تعرضا للسرقة. ويسرق منها سنويا نحو 6 آلاف سيارة، وفق إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية
الكاتب: زمن البدري