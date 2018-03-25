 خبير ألماني لـDW: المشهد السلفي لن ينمو بقوة في ألمانيا بعد الآن | سياسة واقتصاد | DW | 07.04.2018
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سياسة واقتصاد

خبير ألماني لـDW: المشهد السلفي لن ينمو بقوة في ألمانيا بعد الآن

يُفترض أن 11 ألفاً من السلفيين يعيشون في ألمانيا. وبعد هزيمة تنظيم "داعش" لن يعد الإسلام الراديكالي ينمو بقوة في ألمانيا، حسب رأي الباحث في العلوم الإسلامية ميشاييل كيفر، في حديثه مع DW حول واقع السلفيين بألمانيا.

Symbolbild Deutschland Jugendliche Radikalisierung ARCHIV (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

سيد ميشائيل كيفر، يبدو حسب تقرير صحفي أن عدد السلفيين في ألمانيا تضاعف منذ عام 2013. وفي الوقت نفسه يبدو أن تزايدهم يقل مجدداً. ما هو انطباعكم حول المشهد السلفي؟ هل يكبر أم أنه وصل إلى أقصى حدوده؟

لدي انطباع بأنه لم يعد يكبر. وهذا له بالطبع ارتباط بأن ما يسمى تنظيم "داعش" في العراق وسوريا تكبد هزيمة نكراء. والدعاية كانت مركزةً على القول دوماً بأننا "نقاتل في إطار أم المعارك، المعركة النهائية". وهذا المشروع فشل. وإذا ما انطلقنا من أن أنشطة تنظيم "داعش" في الفترة بين 2013 و 2014 كان لها مفعول التعبئة، فإنه بوسعنا الآن القول بأن الهزيمة الكبيرة لها مفعول مضاد للتعبئة. ومن هذا المنطلق أقول بأن التيار السلفي ربما لن ينمو بقوة في الشهور المقبلة .

كيف يحاول السلفيون في البلاد هنا القيام بالتعبئة بعدما فشل مشروع إقامة "خلافة"؟

هناك محاولة لمعالجة هذه الهزيمة وتتم الدعوة لبناء شبكات والنشاط في عين المكان. وهذا يتم في الغالب عبر شبكات التواصل الاجتماعي عبر موقع "واتس آب" وقنوات مختلفة أخرى. كما يوجد مثلما كان في السابق مشهد نشط من الخطباء، الذين يحاولون هنا ممارسة التَّهييج، لكن المُخَيّلَة الكبيرة لم تعد موجودة. ويجري العمل من أجل تغيير الاستراتيجية، وسينجح المشهد (السلفي) بالتأكيد في إتمام ذلك.

Michael Kiefer (Privat)

ميشائيل كيفر، باحث في العلوم الإسلامية ومختص بالوقاية من الراديكالية

المشهد السلفي في مدن كبرى مثل برلين وهامبورغ نما بشكل أسرع مقارنة مع غيرها من المناطق، لماذا؟

هذا يرتبط بمنطق التحركات الاجتماعية بحيث أن بعض الظواهر تتجلى للعلن في التجمعات السكنية الحضرية أكثر مما هو عليه في الريف. وإذا أخذنا مثلاً منطقة الرور بسكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، فإننا نجد هنا بالطبع عدداً أكبر من المناطق الساخنة أكثر مما هو موجود في منطقة الغابة البافارية أو زاورلاند. وبخصوص نمو المشهد السلفي في مناطق معنية فمن الواجب علينا توخي الحذر، لأن المعتبر لدى المشهد هو الاستمرار في التحرك والتواصل بشكل قوي للغاية. ولاحظنا في السابق دوما أن فاعلين رئيسيين يغيرون أماكن الإقامة ويأخذون معهم شبكة اتصالهم أو يقيمون شبكة اتصال من جديد. وعلى هذا النحو يمكن أن يتشكل مشهد جديد في غضون أسابيع قليلة في مدينة جديدة ويتسبب بسرعة في مشاكل. وهذا مختلف عما هو سائد بالنسبة لليمين المتطرف، لأن المشهد اليميني، حسب اعتقادي، له ارتباط أكبر بالمكان (الذي ينشأ فيه).

قمتم بدراسة بروتوكولات التواصل بين شباب سلفيين. كيف تمر مراحل الراديكالية لديهم؟

مسلسل الراديكالية لا يتم أبدا طبقا لنموذج موحد. لكن ما يمكن لنا قوله هو أن الراديكالية تعكس حدثاً جماعياً، فهي لا تحصل في شكل انفرادي. دوما نجد شبانا متورطين، وجزء منهم يعرفون بعضهم البعض منذ مدة طويلة، أي أقارب، أو زملاء دراسة من المدرسة الابتدائية أو حتى أصدقاء من مرحلة الروضة. وانطلاقا من فترة معينة يمكن التعرف على ديناميكية جماعية. وهذا يعني أن هذه المجموعات تتكاتف وتنفصل عن الإطار الخارجي. كما يوجد داخل هذه المجموعات أيضا نوع من التنافس في المزايدة على من هو الشخص الأكثر راديكالية، وإذا حل هذا الوضع، فإنه من الصعب القيام بعملية الوقاية.

أنت تعمل في حقل الوقاية من الراديكالية. متى يجب التدخل؟

إذا ظهرت البوادر الأولى فيجب الشروع في العمل. والتحول إلى الراديكالية مسألة لا تقع بسرعة البرق، وإنما نتيجة تغيرات تدريجية. والأمر يتعلق بالقدرة على تفسير تلك البوادر بشكل سليم. والأهم بوجه خاص هو أن يستطيع المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والآباء، ولكن أيضا أشخاص آخرون في محيط الشباب، إيجاد نوع من الرعاية اليقظة، فيسألوا مبكراً ـ "انتبه ماذا حصل وماذا تفعل وأين أنت موجود؟" وعلى إثرها يجب فعلا العمل مبكرا ضد ذلك التوجه، وإخبار الشباب بأننا قلقين عليهم. وأن نظهر أمام الشاب حضوراً قوياً والتدخل إذا اقتضى الأمر. وعلينا أن نمنعهم من فعل بعض الأشياء. لكن لا توجد وصفة جاهزة لذلك. وفي الحقيقة يجب اتخاذ التدابير لكل حالة على حدة. وهذا يتطلب الوقت، ولكن إذا تم ذلك بصفة جيدة، فإنه وبدون شك يمكن تحقيق النجاح.

+ الدكتور ميشائيل كيفر، باحث في العلوم الإسلامية بجامعة أوزنابروك، ومختص في قضايا الوقاية من الراديكالية.

أجرى المقابلة بيتر هيله

  • Berlin Al-Nur-Moschee (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استغلال المساجد لأهداف إيديولوجية

    تقدر السلطات الأمنية عدد السلفيين المتشددين في ألمانيا بنحو 6500 ولكن ليسو جميعا مستعدين لاستخدام العنف. ويستغل هؤلاء المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف بين المسلمين مثل مسجد النور في برلين الذي قامت السلطات الأمنية بإغلاقه، حيث كان يعتبر معقلا لسلفيين متشددين حسب هيئة حماية الدستور.

  • Dortmund Islamisten Werbung fuer den Koran (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    توزيع القرآن بالمجان

    بغرض نشر دعايتهم والتواصل مع الراي العام يستغل سلفيون حملة توزيع القرآن بالمجان في العديد من المدن الألمانية، أطلقوا عليها اسم "إقرأ"!

  • Bonn Demonstrierende Muslime gegen Rechtsradikalismus (dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    صلاة وسط شارع عمومي

    يحاول السلفيون استغلال كل فرصة ومكان لنشر فكرهم واكتساب المزيد من المؤيدين. في الصورة مجموعة من السلفيين الذي تجمعوا في شارع قرب أكاديمية الملك فهد بمدينة بون لأداء الصلاة. تم ذلك بالقرب من تجمع لحزب "Pro NRW" اليميني المناهض للمهاجرين والإسلام، والذي اعتبر ذلك استفزازا له فحصل اشتباك بين أنصاره والمصلين في الشارع.

  • Deutschland Scharia-Polizei Wuppertal (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    "شرطة الشريعة"

    عام 2015 قام سلفيون بدوريات عبر شوارع مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا وكأنهم أفراد شرطة لحماية الشريعة، وتسبب ذلك في استياء عام على مستوى ألمانيا بأكملها.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان

    هناك بين السلفيين جهاديون يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث يجندون الشباب في ألمانيا لخدمة تلك التنظيمات. ومن ابرز هؤلاء أبو ولاء العراقي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . وقال المدعي العام الاتحادي، فرانك بيتر، بأنه يشكل "الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية".

  • Bonn Pro NRW Salafisten Ausschreitungen (picture-alliance/dpa)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استعداد للقيام بأعمال عنف

    ينظم السلفيون مظاهرات لحشد مؤيديهم واستعراض قوتهم. أثناء تلك المظاهرات غالبا ما تقع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي تحاول تفريقهم، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب.

  • Bogida-Demonstranten protestieren am 22.12.2014 in Bonn (picture-alliance/dpa/Roberto Pfeil)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    جماعات مناهضة للسلفيين

    مقابل السلفيين المتشددين هناك جماعات يمينية متطرفة مناهضة مثل مجموعات "هوليغانز ضد السلفيين" التي تنظم مظاهرات رافضة للسلفيين. وأحيانا تحدث اشتباكات بينهم وبين السلفيين، كما حصل في إحدى المظاهرات بمدينة كولونيا في تشرين الأول/ اكتوبر، شارك فيها الآلاف.

  • Deutschland Vollverschleierte Frauen bei Kundgebung von Pierre Vogel (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مشاركة نسائية في التحركات السلفية

    المشهد السلفي لا يقتصر على الرجال فقط، بل إن هناك نساء منهم يشاركن في النشاطات والتجمعات السلفية، كما في الصورة خلال تجمع لأحد أبرز زعماء السلفيين في ألمانيا بيير فوغل بمدينة أوفينباخ عام 2014.

  • Deutschland Razzia in Hildesheim (picture-alliance/dpa/C. Gossmann)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مداهمة مقرات السلفيين وجمعياتهم

    تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمداهمة مساجد ومقرات جميعات سلفية وبيوت مسؤوليها وتعتقل المطلوبين منهم، كما تُغلق المكاتب والمقرات التي تعود إلى تلك الجمعيات التي يشتبه قيامها بنشاطات غير قانونية.

  • Deutschland - Ibrahim Abou-Nagie verteilt Korane in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/R. Harde)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    حظر جميعة سلفية متشددة

    يسعى السلفيون من خلال نشاطاتهم إلى نشر الفكر الإسلامي المتشدد وتقديم "الإسلام على أنه دين العنف والكراهية والزواج القسري والإرهاب"، كما جاء في أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت للجمعية السلفية "الدين الحق" التي تم حظرها من قبل السلطات الألمانية واعتُقل أحد مؤسسيها وأبرز وجوهها ابراهيم أبو ناجي.

  • Bonn Salafist Messerangriff Gericht Urteil (Hermann J. Knippertz/dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    محاكمة مشتبه به

    من يلجأ إلى العنف من بين السلفيين يقبض عليهم وتتم محاكمته مع حفظ حقه في محاكمة عادلة بوجود محامي الدفاع. في الصورة: السلفي مراد ك. بجانب المحامي أثناء جلسة المحاكمة في بون بتهمة الإيذاء الجسدي ومقاومة موظف عام أثناء القيام بمهامه.

    الكاتب: عارف جابو


 

مختارات

تقرير: هناك حاجة متزايدة في ألمانيا للوقاية من التطرف الإسلامي

أكد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ارتفاع أعداد المسلمين الذين يستعينون بخدمة المكتب التابع له والمخصص لتقديم المشورة حول التطرف الإسلامي سواء كان هؤلاء من أهالي أشخاص يشتبه في أنهم متطرفون أو أهالي متطرفين فعليين. (07.02.2018)  

ارتفاع عدد المنتمين للتيار السلفي في العاصمة الألمانية

ذكرت الاستخبارات الداخلية الألمانية أن المشهد السلفي في العاصمة برلين ينموباضطراد وأن أعضاءه الذين يميلون للعنف في تزايد. كما أشارت الهيئة إلى أن نصف المنتمين إلى التيار السلفي ببرلين ألمان، وأن أغلبهم من الرجال. (17.01.2018)  

تبرئة 12 شخصا متهمين بدعم جمعية سلفية محظورة بهامبورغ

جمعية "ملة إبراهيم" السلفية محظورة في ألمانيا منذ عام 2012، وبالتالي فإن من يدعمها يلاحق قانونيا. محكمة هامبورغ نظرت قضية من هذا النوع مرفوعة ضد 12 متهما. (31.01.2018)  

السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

يبدو المشهد السلفي في ألمانيا في صور مختلفة، فهو يضم العديد من المتطرفين المستعدين للقيام بأعمال عنف. كما يستغل هؤلاء كل فرصة لنشر مواقفهم المتشددة، من خلال القيام بأنشطة أو تظاهرات لجذب الشباب للتنظيمات المتطرفة. (21.12.2016)  

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