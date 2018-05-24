 خبيرة: إيطاليا تبحث عن تحالفات جديدة في الاتحاد الأوروبي | سياسة واقتصاد | DW | 24.05.2018
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سياسة واقتصاد

خبيرة: إيطاليا تبحث عن تحالفات جديدة في الاتحاد الأوروبي

حذر الاتحاد الأوروبي إيطاليا من باب الاحتياط من ضرورة الانتباه للقواعد مستقبلا. وقد تتحول إيطاليا داخل الاتحاد الأوروبي من الغرب نحو الشرق، كما تعتقد خبيرة الشؤون السياسية الإيطالية سيلفيا فرانسيسكون.

Italien | Giuseppe Conte (picture-alliance/IPA/C. Morandi)

ما هي النقاط المشتركة التي تجمع بين شركاء التحالف، من حركة الاحتجاج "5 نجوم" و"رابطة الشمال" اليمينة المتطرفة ما عدا أنها أحزاب شعبوية؟

لا أعلم هل الأحزاب لها الكثير من النقاط المشتركة. ولذلك كان من الصعب كتابة برنامج حكومي. لقد تم الاتفاق على بعض النقاط الأساسية. والتفاهمات الكبيرة لا توجد في مسألة كيف يجب إنفاق الأموال أو كيف يمكن بلورة مستقبل إيطاليا، بل في التقليص من الهجرة. وقد صدرت من "الرابطة" بوجه الخصوص كلمات قاسية أثناء الحملة الانتخابية. هنا سيتم محاولة التحرك لإرضاء القاعدة الشعبية لكل حركة في الائتلاف. وحركة "5 نجوم" تريد بكل الأحوال المشاركة في الحكم مع من كان ذلك. وبما أن الاشتراكيين الديمقراطيين رفضوا، فإنهم ذهبوا في النهاية مع "الرابطة".

المهاجرون واللاجئون يخشون أوقاتا صعبة في إيطاليا. هل ستتمكن الحكومة من فرض عمليات الترحيل؟

يجب عليهم الآن فعل ذلك. الحكومة الجديدة يجب أن تبرهن على أنها قاسية أكثر من القديمة. ورغم أن وزير الداخلية السابق تمكن من خلال التعاون مع ليبيا تحقيق أن لا يصل عدد كبير من المهاجرين عبر البحر إلى إيطاليا. ولا يمكن فعل أكثر من ذلك في الحقيقة.

Silvia Francescon (DW/B.Riegert)

سيلفيا فرانسيسكون

هل هذه الحكومة الجديدة علامة على أن الإيطاليين يرفضون النظام السياسي القديم بأحزاب تقليدية؟

 نعم هذا صحيح للغاية. هناك انفصام تام للنخبة عن السكان. إنه بالطبع أسهل بكثير الاحتجاج عوض طرح مقترحات حلول. فالناس خابت آمالهم. والكثير من الناخبين التقليديين لليسار قرروا التصويت لصالح حركة "5 نجوم". وما فاجأني هي قوة "الرابطة" اليمينية. ماتيو سالفيني استنسخ ببراعة أسلوب الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فهما يتشابهان كثيرا. ويمكن لسالفيني أن يشير مثلا إلى منطقة "فينيتو" الغنية في الشمال التي تحكمها "الرابطة" مع رضا الناس المقيمين هناك.

أجراس الإنذار تدق داخل الاتحاد الأوروبي. هل ستغير إيطاليا الاتحاد الأوروبي؟

بصدق أجد أن ردود الفعل لاسيما من المفوضية الأوروبية ليست في محلها. وهذا لا يعجب الإيطاليين. أفهم القلق لدى المؤسسات وفي بعض البلدان. لكن ليس لنا بعد حكومة، فلم يحصل بعد شيء. وإذا ما تدخلنا منذ الآن، فإن ذلك غير بناء. فهناك حاجة إلى خطة أفضل. وهذا يتناسب مع الصورة التي رسمها لويجي دي مايو (5 نجوم) وماتيو سالفيني (الرابطة) عن الاتحاد الأوروبي:" فهو يتدخل، ويتحدث باسم الآخر. هذه هي النخبة في بروكسل التي تريد وضع قوانين". والإيطاليون مازالوا يتذكرون حكومة ماريو مونتي 2012 التي فُرضت عليهم من الخارج. وسيلفيو برلوسكوني أُجبر حينها على الاستقالة رغم أنه لم يخسر غالبيته داخل البرلمان. وهذا أحس به الإيطاليون كإملاء من ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. هم لم ينسوا هذا.

من زاوية الاتحاد الأوروبي كانت حكومة مونتي ضرورية لإنقاذ إيطاليا المديونة من الإفلاس في الأزمة المالية؟

إيطاليا وأوروبا. نعم هذا صحيح بالطبع.

هل تعتقدين أن الحكومة الجديدة التي تريد تغيير الاتحاد الأوروبي بصفة جذرية تريد مثلا مغادرة العملة المشتركة اليورو؟

لا لن يغادروا اليورو. هذا الأمر لا تريده حركة "5 نجوم" ولا "الرابطة". ما سيتغير هو الظهور والموقف في بروكسل. سيصبح الأمر أكثر قساوة. وما سيحصل هو الآتي: في أوروبا ستتكون تحالفات جديدة. إيطاليا كانت دوما مجتهدة لتكون "القدم الثالثة" في الاتحاد الأوروبي إلى جانب ألمانيا وفرنسا. والآن هناك الخوف من أن يتوجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ليس فقط إلى أوروبا الشرقية والنمسا، بل الآن نحو روما لإيجاد حلفاء. والشبكة السياسية، والاتصالات قائمة، لاسيما مع "الرابطة". فالغرب قد يخسر إيطاليا. وإيطاليا يمكن أن تقترب أكثر من دول فيزغراد وهو التحالف بين المجر والتشيك وبولنيا وسلوفاكيا. وهذا هو قلقي.

Designierter italienischer Regierungschef Giuseppe Conte (Getty Images/V. Pinto)

رئيس الوزراء المعين جوزيبي كونتي

هل ستغير الحكومة الجديدة توجه السياسة الخارجية داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يُقال بأنها متقاربة جدا من روسيا، لاسيما "الرابطة" وكذلك حركة "5 نجوم"؟

لن تحصل قطيعة دراماتيكية. كنا دائما منفتحين على روسيا. والآن ستتقوى تلك الاتصالات. كلاهما "الرابطة" و"5 نجوم" يقولان بأن العقوبات ليست وضعا دائما. وهي موجودة منذ مدة حيز التنفيذ ولا تأتي بمفعول، بل تضر بالاقتصاد الإيطالي. وهذا ما تؤكده الأحزاب. وهذا ليس صحيحا، لكنها ستتمسك بذلك. ولا أعتقد أنها ستجد دعما كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي. فعندما تتولى المسؤولية الحكومية، فإن القضية تتغير. وحركة "5 نجوم" تؤيد التعددية والتعاون الدولي. هنا لن يتغير الكثير.

متوسط فترة الحكم لرئيس وزراء إيطالي هي سنة ونصف. هل تعتقدين بأن الرجل الجديد سيستمر أكثر؟

الظروف ليست لصالح رئيس الوزراء الجديد غير المنتمي إلى حزب. فهو منذ الآن ضعيف رغم أنه لم يتولى بعد مقاليد الحكم. كما أن غالبية التحالف في الغرفة الثانية أي مجلس الشيوخ ليست كبيرة. أعتقد أنهم سيحاولون فرض بعض المشاريع الهامة والتطلع إلى انتخابات جديدة. وإذا ما استمر رئيس الوزراء خمس سنوات، فستكون تلك فعلا مفاجئة بالنسبة إلي.

+ خبيرة القانون سيلفيا فرانسيسكون هي مديرة "المجلس الأوروبي للسياسة الخارجية" في روما. ومعهد البحوث له فروع في جميع الاتحاد الأوروبي ويحلل السياسة الخارجية للدول الأعضاء. وعملت فرانسيسكون لصالح الحكومة الإيطالية والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية.

أجرى المقابلة بيرند ريغرت

  • Werbung für Reisen nach Europa (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    مهمة البحث انطلقت في مدينة بنين عاصمة ولاية إيدو النيجيرية. تقريبا كل شخص نتحدث معه هنا لديه أصدقاء أو أعضاء عائلة في أوروبا. فأكثر من ثُلاثة أرباع مجموع بائعات الهوى في إيطاليا ينحدرن من هذه المنطقة. الكثيرون لا يجدون آفاقا في بلدهم بسبب البطالة في صفوف الشباب.

  • Schwester Bibiana Emenaha klärt Schülerinnen in Benin City über den Menschenhandel auf (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    الأخت بابيانا إيمناها تحاول منذ سنوات تحذير النساء الشابات من السفر إلى أوروبا. وقالت لنا "الكثير منهن يتم إغراؤهن بوعود كاذبة". فالعمل الموعود كمربية أطفال أو حلاقة ينكشف في عين المكان كأكذوبة. فجميع النساء الشابات تقريبا يكون مصيرهن شوارع البغاء.

  • Schleuser in einer Hinterhof-Bar (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    بعد مفاوضات طويلة يوافق أحد مهربي البشر على التحدث إلينا. يسمي نفسه ستيف. ويقول إنه نجح في تهريب أكثر من مائة نيجيري إلى ليبيا، وهو يرفض تقديم معلومات عن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التجارة ـ ويعتبر أنه خادم بسيط. ويقول ستيف "الناس هنا في إيدو طماعين. من أجل حياة أفضل هم مستعدون لفعل كل شيء".

  • Straße zwischen der nigerianisch-nigrischen Grenze und Agadez (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    مقابل 600 يورو ينظم ستيف الرحلة من نيجيريا إلى إيطاليا. ويقول المهرب:"الغالبية تدرك خطر السفر عبر الصحراء". ومن حين لآخر تؤدي حوادث عطل إلى وفات بعض الأشخاص. "تلك هي المخاطرة"، يقول ستيف الذي يرافق المهاجرين حتى أغاديز في النيجر حيث يتولى شخص آخر المهمة.

  • Reporter Adrian Kriesch mit Tuareg-Kopfbedeckung (Foto: Scholz)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    مدينة أغاديز الصحراوية هي المحطة الأخطر في رحلة بحثنا. سكان هذه المنطقة يعيشون من تجارة البشر والمخدرات، ويتعرض أجانب من حين لآخر للاختطاف. لا يمكن لنا التحرك إلا تحت حراسة مسلحة، كما وجب علينا تغطية الرأس بزي تقليدي لتجنب لفت الأنظار.

  • Sultan von Agadez, Omar Ibrahim Omar, in seinem Palast (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    ويعتبر سلطان أغاديز عمر إبراهيم عمر مثل العديد من الناس أنه لا يمكن القضاء على مشكلة تجارة البشر في عين المكان، وهو يطالب بأموال أكثر من المجتمع الدولي. وحجته في ذلك عندما يقول بأنه إذا أرادت أوروبا وقف تدفق المهاجرين عليها نحو البحر المتوسط، فوجب عليها دعم النيجر أكثر.

  • LKW mit Migranten verlässt Agadez

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    منذ شهور تنطلق كل يوم اثنين قبل غروب الشمس حافلات تقل مهاجرين من أغاديز في اتجاه الشمال. الفوضى في ليبيا أدت إلى تمكن المهربين من العبور دون مراقبة حتى البحر المتوسط. ونلاحظ بسرعة هنا أن السلطات في النيجر لا تكثرت لأنشطة المهربين.

  • Sozialarbeiterin Lisa Bertini im Interview (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    الكثير من المهاجرات من نيجيريا يجدن أنفسهن في إيطاليا على قارعة الطريق للممارسة البغاء. الموظفة الاجتماعية ليزا بيرتيني تعمل مع بائعات هوى أجنبيات. وقالت لنا بيرتيني:"عددهن في ازدياد". وتكشف مصادر رسمية أن حوالي 1000 نيجيرية دخلن في عام 2014 إيطاليا. وفي 2015 تجاوز عددهن 4000 . وتلاحظ الموظفة الاجتماعية أن "عمر الفتيات يصغر".

  • Reporter Jan-Philipp Scholz, Adrian Kriesch und Henry Ogunjimi

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    بمساعدة زميل نيجيري تعقبنا أثر "سيدة" مفترضة. لقب "السيدة" تحصل عليه القوادات النيجيريات اللاتي يتربعن على قمة هرم شبكات تهريب. هذه الديوثة تعيش في إحدى ضواحي فلورينتسا. وتوجه إحدى الضحايا اتهامات قوية ضدها، وقالت "ضربتنا وأجبرتنا على ممارسة الدعارة".

  • Italien Florenz Bild 10: Mutmaßliche Madame in der Nähe von Florenz

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    وعندما واجهنا "السيدة" المفترضة بالاتهامات الموجهة إليها اعترفت بأنها تأوي ست شابات نيجيريات في منزلها. لكنها رفضت الاتهام بأنها تجبر البنات على الدعارة. وقررنا تقديم نتائج بحثنا إلى النيابة العامة الإيطالية.

  • Anti-Menschenhandels-Aktivistin Schwester Monika Uchikwe (Foto: Kriesch/Scholz)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    الراهبة مونيكا أوشكفي تنتقد منذ مدة تقاعس السلطات الإيطالية. إنها تعتني منذ ثمان سنوات بضحايا تجارة البشر. وتحدثت في غضب عندما سألناها عن زبائن البنات. وقالت إن أولئك الرجال يبحثون دوما عن إشباع رخيص لغرائزهم: ممارسة الجنس مع فتاة نيجيرية تساوي 10 يوروهات فقط. وتقول بأنه بدون هؤلاء الصعاليك لما كانت المشكلة موجودة.

    الكاتب: يان فليب شولتس/ أدريان كريش/ م.أ.م


 

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