خبيرة ألمانية: الاستراحة القصيرة سر النجاح في العمل

أكدت خبيرة ألمانية من جامعة مانهايم بأهمية تجديد نشاط الموظفين خلال فترات العمل، إذ أوضحت الأستاذة في علم النفس التنظيمي زابينة زونينتاغ أنه يتعين على الموظفين تخصيص وقت للابتعاد عن مكاتبهم أو أماكن عملهم بشرط ألا يحدث ذلك في أوقات العطل أو اجازة نهاية الأسبوع فقط بل أيضا في فترات الدوام.

وفي حوار مع مجلة بيرسونال كوارترلي نصحت الخبيرة الألمانية بأن يكون النشاط عبارة عن ممارسة رياضة أو هواية أو نزهة مشتركة مع الأصدقاء.

ويعتقد الخبراء أنه من الضروري عمل استراحة قصيرة بين الفينة والأخرى وعدم الانغماس المتواصل في أمور العمل. وبالنسبة لزونينتاغ، فإن أفضل حيلة للابتعاد عن جو العمل هي القيام بأنشطة مسلية أو ممارسة بعض الهوايات. ونصحت الخبيرة بالابتعاد عن التفكير السلبي بالأمور الوظيفية، كما أكدت على ضرورة الابتعاد عن الزملاء الذين يجلبون الإحباط والإكتاب داخل أجواء العمل.

س.م/ ع.أ.ج (د ب أ)