خبيرة ألمانية: الاستراحة القصيرة سر النجاح في العمل

أكدت خبيرة ألمانية من جامعة مانهايم بأهمية تجديد نشاط الموظفين خلال فترات العمل، إذ أوضحت الأستاذة في علم النفس التنظيمي زابينة زونينتاغ أنه يتعين على الموظفين تخصيص وقت للابتعاد عن مكاتبهم أو أماكن عملهم بشرط ألا يحدث ذلك في أوقات العطل أو اجازة نهاية الأسبوع فقط بل أيضا في فترات الدوام.
وفي حوار مع مجلة بيرسونال كوارترلي نصحت الخبيرة الألمانية بأن يكون النشاط عبارة عن ممارسة رياضة أو هواية أو نزهة مشتركة مع الأصدقاء.
ويعتقد الخبراء أنه من الضروري عمل استراحة قصيرة بين الفينة والأخرى وعدم الانغماس المتواصل في أمور العمل. وبالنسبة لزونينتاغ، فإن أفضل حيلة للابتعاد عن جو العمل هي القيام بأنشطة مسلية أو ممارسة بعض الهوايات. ونصحت الخبيرة بالابتعاد عن التفكير السلبي بالأمور الوظيفية، كما أكدت على ضرورة الابتعاد عن الزملاء الذين يجلبون الإحباط والإكتاب داخل أجواء العمل.
س.م/ ع.أ.ج (د ب أ)
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نصائح للعمل بتركيز كبير وبنتائج جيدة
العمل المتواصل دون أخذ قسط من الراحة والإنقطاع المتكرر عن التركيز من قراءة الرسائل الالكترونية أو استخدام الهاتف الذكي من شأنه أن يصيب المرء بالإرهاق ويجعل قدرته على العمل ضعيفة.
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نصائح للعمل بتركيز كبير وبنتائج جيدة
قراءة الرسائل الإلكترونية في كل لحظة فور وصولها يتسسب في زيادة الضغط على المخ ويصيب المرء بالإرهاق، لهذا السبب ينصح علماء النفس بتحديد أوقات معينة مثلا بداية يوم العمل أو نهايته لقراءة والرد على الإيميلات.
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نصائح للعمل بتركيز كبير وبنتائج جيدة
إجراء مكالمات هاتفية بشكل مبالغ فيه يرهق المخ ويقلل من القدرة على التركيز. لهذا السبب ينصح بتجنب إجراء مكالمات هاتفية لأتفه الأمور والأسباب والتركيز على الأمور المهمة.
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نصائح للعمل بتركيز كبير وبنتائج جيدة
العمل لساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر يرهق المخ أيضا. وللتخفيف منه ينصح العلماء بالقيام براحة قصيرة كل ثلاث أو أربع ساعات والابتعاد عن الحاسوب.
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نصائح للعمل بتركيز كبير وبنتائج جيدة
العمل بعد انتهاء الدوام والقيام بمكالمات هاتفية من البيت أو كتابة إيميلات يزيد من الإرهاق ويحول دون أن يأخذ المخ قسطا من الراحة. وبالتالي، فإن الأخصائيين النفسيين يؤكدون على ضرورة غلق الهاتف الخاص بالعمل بعد انتهاء الدوام.
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نصائح للعمل بتركيز كبير وبنتائج جيدة
تحقيق التوازن بين العمل وأوقات الفراغ أمر مهم جدا حتى ينعم الفرد بالراحة وبالتالي يمكنه العمل بتركيز ونجاعة كبيرة.
الكاتب: ش.ع