خبراء: هذه ست نصائح من أجل حياة صحية أفضل لأطفالنا

بمناسبة اقتراب فصل الصيف وانتهاء موسم الدراسة في مختلف الدول، تنظم المؤسسات التعليمية والترفيهية العديد من الأحداث الي تجمع الآباء والأبناء لقضاء أوقاتٍ ممتعة ومفيدة، وبالتحديد في مركز سانت ماري الطبي بالولايات المتحدة.

وتقدم خبيرتان، هما روجوتا ديويكار، إحدى أشهر أخصائي التغذية في الهند، في مقال لها على موقع فيت "ذا كونت" المهتم بالصحة والأطفال، وإرين روبلز، مديرة أحد البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال في أمريكا، في مقال على "شيكاغو تريبيون"، مجموعة من النصائح، نختار منها ستة:

قل "لا "

أُجريت دراسات طويلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لبحث البيئة التي ينشأ فيها الأطفال. الغرض هو فهم أسباب السمنة المتزايدة بين المراهقين في الاتحاد الأوروبي. كشفت الدراسات أن الطريقة الوحيدة لحماية طفلك من التعرض للإصابة بالأمراض القلبية والسمنة والسكري والكبد الدهني هي أن ترفض مسببات تلك الأمراض، لذلك لا تتردد في رفض بعض الأمور التي يطالبك بها طفلك، إذ يمكنك أن تقول بكل وضوح "لا ". على سبيل المثال إذا أصبح ابنك يستخدم الأجهزة الالكترونية بشكل مبالغ فيه، أو يتناول الكثير من رقائق البطاطس أو الشكولاتة، أو الأطعمة غير الصحية، فقل له بكل حزم "لا ".

المساواة

يجب أن يعتاد الطفل على المساواة بين الذكور والإناث، فالتفرقة بينهما تخلق مشاكل نفسية كبيرة يعاني منها الجنسين في مراحل متقدمة من العمر. وتنصح ديويكار - والتي حصلت على لقب واحدة من أقوى 50 شخصية في الهند لمجلة بيبول الأمريكية عام 2012- أنه يجب القضاء على النظرة التقليدية للمرأة عند الرجل في بعض الدول، والتي تحصرها في شكل المربية والقائمة بكل الأعباء المنزلية. فمنذ الصغر يجب أن يتعلم الأطفال الذكور مساعدة أمهاتهم أو شقيقاتهم من الإناث حتى يقدر ويحترم المرأة ويشعر بالمساواة بين الجنسين.

تعليم الطهي

يرى خبراء التغذية في مختلف الدول في العالم ضرورة مشاركة الأطفال في الطهي عند بلوغهم 4 سنوات، وأن يكون الطهي جزءًا من المنهج الدراسي. الطهي مهارة تستمر مع الأطفال طيلة حياتهم وتعلمهم الاعتماد على النفس وتعطي مجالاً لإبداع الطفل في ابتكار الأطعمة المختلفة ذات المذاق المحبب له. الطهي هنا يعني الطهي الصحي وتركيب المكونات الغذائية المفيدة للطفل، وليس طهي الوجبات الدسمة والمقلية التي تدمر صحته.

القراءة

من الأمور التي يجب أن يعتاد عليها الصغار هي القراءة، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية التي تمثل وقتًا رائعًا للاستمتاع بالكتب. تشجع إرين روبلز على القراءة لمدة 30 دقيقة يومياً: "يمكن للآباء والأمهات القيام برحلات إلى المكتبة المحلية أو تشجيع الطفل على قراءة الكتب التي يحبها وكتابة ملخص لرأيهم في القصة". ومثل هذه الأنشطة من شأنها أن تحسن من القوة الذهنية والعصبية للطفل، كما يرى خبراء التربية.

النوم أولوية

يوصي الأطباء بـ 10-12 ساعة من النوم يوميًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-12 سنة و 7-8 ساعات في الليلة للبالغين. فالنوم يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على نظام المناعة الصحي والتمثيل الغذائي والمزاج والذاكرة والوظائف الحيوية الأخرى. كما ينصح الخبراء بعدم السماح للأطفال بمشاهدة التلفاز أو ممارسة ألعاب الفيديو قبل النوم، مباشرة نظراً لتأثيرها الشديد على عملية النوم العميق.

اللعب مع الأطفال

قد يكون اللعب هو أفضل طريقة لمنع السمنة في مرحلة الطفولة. فمن خلال تحديد وقت للعب مع أطفالك في حياتك اليومية، تحصل على النشاط والحيوية بالإضافة إلى تحسن الحالة النفسية للطفل الذي يشعر باقتراب الوالدين لمستوى تفكيره ومشاركتهما له حتى في أبسط الأمور.

س.م