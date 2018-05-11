خاميس رودريغيز يكشف مخططات بايرن ميونيخ!

قبل أيام قليلة، أكد أولي هونيس رئيس فريق بايرن ميونيخ أن النادي لن يتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام ألمانية أن النادي البافاري يعتزم التخلص من بعض اللاعبين.

لكن، خسارة النادي البافاري المفاجئة لكأس ألمانيا أمام فرانكفورت، وإقصاء الفريق الألماني من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، قد يدفع بايرن ميونيخ إلى إعادة ترتيب أوراقه من جديد، خاصة مع قدوم المدرب الجديد نيكو كوفاتش.

في هذا الشأن، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لاعب نادي بايرن ميونيخ، خاميس رودريغيز أكد لبعض أصدقائه المقربين أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغادر النادي البافاري، وأضافت التقارير أن النادي البافاري سيتحرك بقوة من أجل تعويض رحيل هداف الدوري الألماني.

وبحسب نفس المصدر، أخبر خاميس أصدقاءه أن النادي البافاري سيحاول ضم نجم يوفنتوس باولو ديبالا، الذي لا يعيش أحسن أيامه مع "السيدة العجوز"، فقد لازم النجم الأرجنتيني دكة البدلاء في أكثر من مرة ودخل في شنآن مع مدرب الفريق ماسيمليانو أليغري.

وأوضحت التقارير الإسبانية أن بابلو ديبالا يُعد خيارا مثاليا بالنسبة لبايرن ميونيخ، من أجل تعويض رحيل ليفاندوفسكي المُنتظر، وأضافت أن انتقال النجم الأرجنتيني إلى ألمانيا لن يكون بالأمر الهين، خاصة مع دخول ريال مدريد على الخط. يُشار إلى أن ريال مدريد يُحاول من مدة ضم باولو ديبالا، الذي تبلغ قيمته المالية تقريبا 100 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت".