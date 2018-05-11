 خاميس رودريغيز يكشف مخططات بايرن ميونيخ! | عالم الرياضة | DW | 23.05.2018
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عالم الرياضة

خاميس رودريغيز يكشف مخططات بايرن ميونيخ!

يبدو أن تتويج بايرن ميونيخ بلقب وحيد هذا الموسم، سيدفع إدارة النادي إلى إعادة ترتيب أوراقها والنزول بقوة في سوق الانتقالات. نجم الفريق البافاري خاميس رودريغيز كشف عن بعض مخططات النادي في فترة الانتقالات الصيفية. فما هي؟

Fußball Bundesliga Bayer Leverkusen - Bayern München - Tor 1:3 (picture-alliance/dpa/M. Becker)

صورة من الأرشيف.

قبل أيام قليلة، أكد أولي هونيس رئيس فريق بايرن ميونيخ أن النادي لن يتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام ألمانية أن النادي البافاري يعتزم التخلص من بعض اللاعبين.

لكن، خسارة النادي البافاري المفاجئة لكأس ألمانيا أمام فرانكفورت، وإقصاء الفريق الألماني من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، قد يدفع بايرن ميونيخ إلى إعادة ترتيب أوراقه من جديد، خاصة مع قدوم المدرب الجديد نيكو كوفاتش.

مختارات

فيما عبر محمد صلاح عن سعادته برفقة فريقه ليفربول، الذي يُقدم مستوى رائعا هذا الموسم، أكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد صرف النظر عن النجم المصري وحدد بديلا له من خارج إنجلترا. فمن هو يا ترى؟ (11.05.2018)

في الوقت الذي ظل فيه خاميس رودريغيز حبيس دكة بدلاء نادي ريال مدريد الإسباني، استطاع النجم الكولومبي إثبات علو كعبه رفقة فريق بايرن ميونخ الألماني. وتشير جريدة "ماركا" إلى أن هناك خمسة أسباب أعادت توهج خاميس من جديد. (06.02.2018)

في هذا الشأن، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لاعب نادي بايرن ميونيخ، خاميس رودريغيز أكد لبعض أصدقائه المقربين أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغادر النادي البافاري، وأضافت التقارير أن النادي البافاري سيتحرك بقوة من أجل تعويض رحيل هداف الدوري الألماني.

وبحسب نفس المصدر، أخبر خاميس أصدقاءه أن النادي البافاري سيحاول ضم نجم يوفنتوس باولو ديبالا، الذي لا يعيش أحسن أيامه مع "السيدة العجوز"، فقد لازم النجم الأرجنتيني دكة البدلاء في أكثر من مرة ودخل في شنآن مع مدرب الفريق ماسيمليانو أليغري.

وأوضحت التقارير الإسبانية أن بابلو ديبالا يُعد خيارا مثاليا بالنسبة لبايرن ميونيخ، من أجل تعويض رحيل ليفاندوفسكي المُنتظر، وأضافت أن انتقال النجم الأرجنتيني إلى ألمانيا لن يكون بالأمر الهين، خاصة مع دخول ريال مدريد على الخط. يُشار إلى أن ريال مدريد يُحاول من مدة ضم باولو ديبالا، الذي تبلغ قيمته المالية تقريبا 100 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت".

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

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