حين أكل الدولي الإيطالي السابق غاتوزه حلزونا حيا!

ذكر موقع "ديلي ميل" أن مدرب فريق ميلان جينارو غاتوزه، قد كشف عن بعض أسراره خلال فترة لعبه مع الفريق الإيطالي العريق ميلان، وأضاف الموقع البريطاني أن غاتوزه أكل حلزونا حيا أثناء لعبه بقميص الفريق سنة 2010، من أجل تخفيف التوتر عن زملائه في الفريق.

وأوضح موقع "ديلي ميل" أن الدولي الإيطالي السابق، اتخذ قراره "الغريب" بتناول حلزون حي قبل مباراة بين فريقي ميلان ومانشستر يونايتد برسم مسابقة دوري أبطال أوروبا، مضيفا أن غاتوزه كان يهدف من خلاله قراره هذا مساعدة باقي رفاقه في الفريق لتجاوز الضغوطات الكبيرة، التي تسبق المباريات الحاسمة في عالم الساحرة المستديرة.

وفي هذا الشأن، قال غاتوزه :"لقد قمت بأشياء أسوأ من أكل حلزون حي...إذ لا يتعلق الأمر هنا بأكل الحلزون على أي حال"، وأضاف: "أقول هذا لأنه في تلك اللحظة كانت هناك حاجة للقيام بشيء ما لكسر التوتر".

وتابع نفس المتحدث "ليس لدي أي مشاكل في فعل أي شيء، وكنا ساعات قليلة قبل مباراة مانشستر يونايتد، حيث كان هناك ضغط كبير علينا". يشار إلى أن جينارو غاتوزه يتولى الآن تدريب فريق ميلان، وسيخوض معه أهم مباراة في هذا الموسم، حيث سيلاقي ميلان غريمه يوفنتوس في كأس إيطاليا في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.