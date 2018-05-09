حين أكل الدولي الإيطالي السابق غاتوزه حلزونا حيا!

ذكر موقع "ديلي ميل" أن مدرب فريق ميلان جينارو غاتوزه، قد كشف عن بعض أسراره خلال فترة لعبه مع الفريق الإيطالي العريق ميلان، وأضاف الموقع البريطاني أن غاتوزه أكل حلزونا حيا أثناء لعبه بقميص الفريق سنة 2010، من أجل تخفيف التوتر عن زملائه في الفريق.
وأوضح موقع "ديلي ميل" أن الدولي الإيطالي السابق، اتخذ قراره "الغريب" بتناول حلزون حي قبل مباراة بين فريقي ميلان ومانشستر يونايتد برسم مسابقة دوري أبطال أوروبا، مضيفا أن غاتوزه كان يهدف من خلاله قراره هذا مساعدة باقي رفاقه في الفريق لتجاوز الضغوطات الكبيرة، التي تسبق المباريات الحاسمة في عالم الساحرة المستديرة.
وفي هذا الشأن، قال غاتوزه :"لقد قمت بأشياء أسوأ من أكل حلزون حي...إذ لا يتعلق الأمر هنا بأكل الحلزون على أي حال"، وأضاف: "أقول هذا لأنه في تلك اللحظة كانت هناك حاجة للقيام بشيء ما لكسر التوتر".
وتابع نفس المتحدث "ليس لدي أي مشاكل في فعل أي شيء، وكنا ساعات قليلة قبل مباراة مانشستر يونايتد، حيث كان هناك ضغط كبير علينا". يشار إلى أن جينارو غاتوزه يتولى الآن تدريب فريق ميلان، وسيخوض معه أهم مباراة في هذا الموسم، حيث سيلاقي ميلان غريمه يوفنتوس في كأس إيطاليا في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.
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كفى برلسكوني!
سنوات طويلة
سنوات طويلة قضاها محامو برلسكوني في محاكم البلاد للدفاع عنه. ورغم ذلك، يدخل حكم ضد رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني والبالغ من العمر 76، حيز التنفيذ لأول مرة، بعد أن ثبتت محكمة التمييز الحكم بسجنه، لكنه لن يمضي العقوبة في السجن بسبب عمره. وقررت المحكمة إعادة النظر في محكمة الاستئناف بقرار منعه من ممارسة أي منصب رسمي طيلة خمسة أعوام.
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كفى برلسكوني!
بونغا بونغا!
لم تكن تهم التهرب الضريبي هي التي أحرجت برلسكوني أمام الرأي العام الإيطالي، بل حفلات المجون التي دعا إليها مومسات. وأخرها تلك الحفلة التي مارس فيها الجنس مع الفتاة القاصرة روبي ( التي تظهر في الصورة). تصرفاته أزعجت مؤيديه من الناخبين. حكم عليه بالسجن لسبع سنوات بسبب ممارسة الجنس مع روبي. هذا الحكم لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
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كفى برلسكوني!
النجاح!
رغم كل الفضائح حقق برلسكوني نجاحا سياسيا مميزاً. وأصبح حزبه المحافظ "حزب شعب الحرية" الشريك الأهم في حكومة اليساري أينريكو ليتاه. وتقلد برلسكوني أربع مرات منصب رئيس الوزراء في ايطاليا، كما كان السياسي الذي يقضي أطول فترة في منصب رئيس الحكومة الايطالية.
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كفى برلسكوني!
موجة احتجاج
معارضوه يعملون ضده بنفس حماس مؤيديه. احتجاج بصدور عارية قامت به نساء منظمة "فيمن" النسائية أثناء الانتخابات البرلمانية عام 2013. وشهد عام 2010 مظاهرات احتجاجية حاشدة دعت إليها منظمات نسائية وأحزاب يسارية ضد رئيس الوزراء آنذاك برلسكوني. وفي عام 2009 قام رجل مختل عقلياً بضرب برلسكوني بتمثال فجرحه في وجهه.
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كفى برلسكوني!
الأفضل تقديم أغنية
بثقة عالية بالنفس يسعد برلسكوني مشاهديه على شاشات التلفاز، وأحيانا يرحب بنفس الطريقة بضيوف الدولة، حيث يكتب أحيانا شعرا غنائيا بنفسه. وكأن لسان حاله يقول: أستطيع فعل كل شيء. ألبومه الغنائي الذي حمل عنوان "من الأفضل أغنية"، لقي إقبالاً كبيراً عليه من قبل مؤيديه.
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كفى برلسكوني!
سيد الشاشات
إمبراطوريته الإعلامية دعمته في ترسيخ سلطته السياسية من خلال الظهور المتواصل على الشاشات. كما جعل الكثير من أنصاره يحتلون مناصب مهمة في محطة التلفاز التابعة للدولة، مما فسح المجال لبرلسكوني للظهور على شاشة المحطات الرسمية لشرح وجهة نظره في الأجندات المختلفة. كما دافع عن نمط حياته الشخصية عبر تلك المحطات.
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كفى برلسكوني!
أدنى مستوى
شبهت صحيفة ايطالية تصدرها مؤسسة برلسكوني الإعلامية، ألمانيا في مقال لها بعنوان بـ "الرايخ الرابع" وقالت فيه إن ألمانيا تنوي تدمير إيطاليا من خلال فرض سياسة التقشف عليها. وقبل ذلك بستة أشهر كانت المستشارة الألمانية، انغلا ميركل، وبدعم من الاتحاد الأوروبي قد عملت على استقالة برلسكوني من منصبه كرئيس للوزراء بسبب فشله في خفض ديون الدولة وتفعيل الاقتصاد.
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كفى برلسكوني!
السخرية والاستهزاء
أصبح برلسكوني شخصية مضحكة في كرنفال ألمانيا في عام 2010، كما يبدو هنا في موكب مهرجان مدينة ديسلدورف. وانتقم الجمهور الألماني من انتقادات الصحيفة الإيطالية، التي تصدرها مؤسسة برلسكوني الإعلامية، بالتهكم والسخرية منه واتهامه بالتعاون مع المافيا.
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كفى برلسكوني!
حرب الزهور
تحول طلاق برلسكوني من زوجته إلى فضيحة من النوع الخاص استمرت فصوله طيلة عام 2009. واتهمته زوجته السابقة، فيرونيكا لاريو، بإقامة علاقات جنسية له مع قاصرات ووصفته بـ "المريض". حصلت لاريو على نفقات طلاق تعادل ما يقارب 36 مليون يورو سنويا. برلسكوني بدأ بعد طلاقه علاقة غرامية مع بائعة في متجر تصغره بخمسين عاما.
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كفى برلسكوني!
رجل عصامي
بعد فوزه للمرة الثانية في الانتخابات البرلمانية عام 2001، أطلق برلسكوني على نفسه تسمية "الفارس". وأصبح محبا للنكتة. لقد حقق كل شيء من مقاول بناء إلى مالك إمبراطورية إعلامية عملاقة وميلياردير وانتهاء بمنصب رئيس الوزراء. وتقود ابنته مارينا اليوم شركاته العديدة، لكن الأب يحتفظ بغالبية أسهم المؤسسة إلى جانب امتلاكه لنادي ميلانو.
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كفى برلسكوني!
جنون المطاردة
يشعر برلسكوني طيلة حياته بأنه مطارد من قبل المدعين العامين "اليساريين". وحوكم عدة مرات بتهمة التحايل الضريبي والفساد ودفع رشاوى. لكنه كان وبحكم منصبه ينجح دوما في تسويف التهم الموجهة إليه والمماطلة في التحقيقات والاستفادة من تقادم القضايا. فقط في قضية واحدة تم إصدار الحكم عليه وأصبح الحكم نافذاً.
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كفى برلسكوني!
خلود الشباب
عام 1994 انتخب برلسكوني لأول مرة في الانتخابات التشريعية وتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا مع الحزب الذي كان معروفا باسم شعر عشاق كرة القدم "فورزا ايطاليا". في ذلك الوقت كان الشعر في رأسه قليلاً مع كثرة التجاعيد في وجهه. في الأثناء زرع برلسكوني الشعر في رأسه وعالج تجاعيد وجهه.
الكاتب: بيرند ريغيرت/حسن ع. حسين