 حملة ″التحذير من الفاشنيستات″ تقسم الكويتيين | ثقافة ومجتمع | DW | 28.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

حملة "التحذير من الفاشنيستات" تقسم الكويتيين

يتصدر وسم "التحذير من الفاشنيستات" قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا بين مستخدمي تويتر في الكويت. وانقسم الكويتيون بين معارض لما تروج له مدونات الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤيد لظاهرة أصبحت مهنة ويجب احترامها.

Kuwait Fashion Show 2018 (Getty Images/AFP/Y. al-Zayyat)

انطلقت مؤخرا حملة واسعة في الكويت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تجاوز عدد التغريدات بشأنها الآلاف. وهي حملة تحذر من "فاشنيستات" كويتيات بعد انتشار الظاهرة في البلد بشكل كبير، وترجمها الكويتيون على حساباتهم في موقع تويتر بوسم "التحذير من الفاشنيستات". وشارك في الحملة مجموعة من رجال الدين وشخصيات معروفة اعتبرت مدونات تلك النسوة "وهما" يبعنه للنساء وأن ما يروجن له لا يمت بصلة لحياتهن الواقعية. وإزاء هذه الحملة، تباينت الآراء بين معارض لها وآخر مؤيد لها دعا إلى التوقف عن "ظلم" المدونات وعدم تعميم الأحكام عليهن، بالإضافة إلى التوقف عن متابعتهن في حالة عدم الإعجاب بها.

جذور الظاهرة

مختارات

تشارك المرأة الكويتية للمرة الأولى في تاريخ البلاد في الانتخابات التشريعية اليوم بعد أن حصلت في العام الماضي على حقوقها في المشاركة ترشحا واقتراعا، لكن البلاد ليست بحاجة إلى تغير في القوانين فحسب، بل في أمور كثيرة غيرها. (29.06.2006)

تستعد السعوديات لاستقبال أسبوع الموضة لأول مرة بالمملكة في وقت تشهد فيه بعض الإصلاحات. وفيما رحب البعض بهذه الفعالية باعتبارها خطوة في طريق الانفتاح، رأى آخرون أن مثل هذه التظاهرات لن تحل المشاكل الحقيقية للسعوديات. (23.02.2018)

"فاشنيستا" أو "مدونة موضة" كما يطلق عليها في غالب الدول العربية، ظاهرة غزت العالم وانتقلت إلى الدول العربية وبالخصوص دول الخليج في السنوات الأخيرة. حيث تظهر عشرات الحسابات بشكل يومي لنساء اختصرن الطريق ليصلن إلى كل حدب وصوب دون التحرك من مكانهن، بهدف تحقيق شهرة أو مكاسب مادية.

ويرجع أصل "فاشنيستا" إلى كلمة "fashionista" الإنجليزية. وحسب قاموس أوكسفورد، فإن "فاشينيستا" هي كلمة تشير إلى كل شخص يصمم أو يبيع أو يهتم كثيرا بالأزياء والملابس. وكلمة "فاشينيستا" تطلق على المرأة، في حين ينعت الرجل بـ "فاشنيست".

 وتعود بداية ظهور الكلمة بالظهور إلى تسعينات القرن الماضي. واستطاعت مجموعة من "الفاشينيستات" العربيات أن يكتسبن شهرة واسعة، وتعد الكويتيات رائدات، إذ تصدرن لمرات عديدة قائمات المدونات الأكثر شهرة.

بداية "الهجوم"

"الهجوم" على "الفاشينيستات" الكويتيات، انتشر بشكل واسع في غضون ساعات قليلة. وفيديو الداعية الكويتي نايف العجمي الذي نشره في تغريدة له على تويترفي الـ 25 من مارس/ آذار 2018، شكل محور المنشورات المعارضة لهذه الظاهرة. فقد تناقلته مجموعة كبيرة من المغردين إعلانا لانضمامهم إلى الحملة.


ويتضمن فيديو الداعية تضمن تحذيرات من المدونات في مجال الموضة. وأكد فيه العجمي على قدرة هؤلاء النساء على إيهام غيرهن بأنهن بعيشن حياة سعيدة، وتشجيع النساء الأخريات على اتخاذهن قدوة لهن في التسوق وكثرة السفر وطريقة وضع المكياج والقيام بالعمليات التجميلية، واتهمنهن بعدم الطاعة.

وردا على الحملة تحدثت لـ DW عربية، الناشطة الحقوقية والكاتبة الكويتية، إيمان جوهر حيات، واعتبرت الأمر حملة قمع لحرية التعبير، إذ تأخذ النساء قسما منه عبر حملات التقييد في المجتمعاتنا العربية والشرق أوسطية. حيات أكدت على أن موضوع "الفاشينيستات" متعلق بحرية التعبير. وأن هؤلاء المدونات "فئة من المجتمع، خرجت لتعبر بطريقتها الخاصة". كما أشارت إلى أن ما يقمن به هو عبارة عن "عمل إعلامي جديد"؛ يحارب لأن الإنسان بطبعه يتخوف من كل ما هو جديد.

.

مرفوضات لهذه الأسباب

ومن بين الفيديوهات التي لاقت مشاركة كبيرة أيضا، فيديو للناشط التربوي طلال العنزي، الذي نشره نهاية العام المنصرم، واتهم فيه "الفاشنيستات" بعدم الاكتراث ببيوتهن وأطفالهن، وعدم الاهتمام بسمعة عائلاتهن.

وفي هذا السياق، وجه مغردون كويتيون آخرون تهماً عديدة لمدونات الموضة، واعتبروا نشاطهن تمردا على تقاليد المجتمع وتجاوزاً لأولياء الأمر أي الآباء والإخوة، بالإضافة إلى التمرد على الدين.

 وهو ما ردت عليه حيات في تصريحها لـ DW عربية، قائلة "إدخال الدين في حل مشاكلنا هو تعميق لها". كما ترى أن مسألة الدين، هي علاقة بين الله والشخص ولا يجب التدخل فيها، لأن فيها إقصاء للأقليات الدينية، ولأن الأمور الدنيوية متغيرة.

تأثيرهن كبير

تؤثر مدونات الموضة بشكل كبير في حياة الكويتيين، فحسب دراسة نشرها الموقع الالكتروني الكويتي "القبس" سنة 2016، فإن 60.5 بالمائة من المواطنين يتابعون "الفاشينيستات" في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن 67.8 بالمائة يتابعون 15 أو أقل منهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكما أشارت الدراسة فإن 58.3 بالمائة يقضون ساعتين تقريبا كل يوم لمتابعة "الفاشينستا" على مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى أن 56 بالمائة يلجؤون إلى برنامج "سناب شات" لمتابعة مدوناتهم المفضلات، فيما قدر متابعيهن على "انستغرام" بنسبة 29.7 بالمائة، و فقط 11 بالمائة في "تويتر".

وفي هذا الصدد أكدت حيات على التأثير البالغ لهذه المهنة، وقالت "هي من أهم المهن الموجودة والتي يمكنها أن تغير سياسات بلد بأكمله". كما دعت إلى دعم الفاشينيستات واللجوء إلى الحوار والتفاهم بدل الهجوم. 

مريم مرغيش

  • Arab Fashion week (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أسبوع الموضة العربي في دبي..أناقة وتقاليع مبتكرة

    أقدام حافية وجوارب زاهية

    تميز أسبوع الموضة خلال هذه الدورة بـ"تقاليع" ملفتة للنظر إذ ظهر بعض العارضين دون حذاء كما ظهر البعض الآخر بجوارب وأحذية ملفتة للنظر بألوان زاهية.

  • Arab Fashion week (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أسبوع الموضة العربي في دبي..أناقة وتقاليع مبتكرة

    أناقة أزياء السهرة

    فساتين السهرة التي تحمل اسم العلامة التجارية Marchesa كانت من العروض الملفتة خلال فعاليات أسبوع الموضة العربي.

  • Arab Fashion week (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أسبوع الموضة العربي في دبي..أناقة وتقاليع مبتكرة

    تصميمات ملفتة للانتباه

    وبعيدا عن التصميمات التقليدية للفساتين، ظهرت الكثير من الأفكار المبتكرة سواء في أزياء النساء أو الرجال.

  • Arab Fashion week (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أسبوع الموضة العربي في دبي..أناقة وتقاليع مبتكرة

    أزياء صالحة للجنسين

    تميز أسبوع الموضة خلال هذه الدورة ببعض العروض التي تطابقت فيها ملابس النساء والرجال لاسيما تلك التي تحمل أسماء بعض المصممين الذين تخصصوا في تقديم قمصان وسترات يمكن للنساء والرجال ارتدائها.

  • Arab Fashion week (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أسبوع الموضة العربي في دبي..أناقة وتقاليع مبتكرة

    موضة موحدة للرجال والنساء

    أحد أعمال المصمم الأردني الكندي رعد حوراني، الذي يقدم تصميمات صالحة للاستخدام من الجنسين.

  • Arab Fashion week (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أسبوع الموضة العربي في دبي..أناقة وتقاليع مبتكرة

    تحية بعد انتهاء العرض

    مصممة الأزياء جورجينا تشامبان، أحد مؤسسي دار أزياء Marchesa على ممشى عروض الأزياء بعد انتهاء العارضين من تقديم أعمالها المختلفة.


مختارات

أسبوع الموضة العربي في دبي..أناقة وتقاليع مبتكرة

عروض متنوعة بين الأزياء الكلاسيكية وتقاليع جديدة لأزياء موحدة للجنسين، قدمها عدد من المصممين العالميين خلال "أسبوع الموضة العربي" المقام حاليا في دبي، التي تسعى لترسيخ اسمها بجانب أهم مدن صناعة الموضة العالمية. (18.05.2017)  

مواضيع ذات صلة

London Finsbury Park nach Anschlag auf Moschee-Besucher

هل يكيل الإعلام الغربي بمكيالين في تغطيته لاعتداء مسجد لندن؟ 20.06.2017

حادث الاعتداء على مصلين بالقرب من مسجد لندني يدخل طور التحقيقات، بينما يحتدم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى نزاهة تغطية الإعلام الغربي، والبريطاني خصوصاً الذي نالته انتقادات المغردين.

Kuwait Parlamentswahlen 2016

أحكام بسجن نائب شيعي كويتي تصل إلى 42 عاماً 22.12.2016

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً غيابياً إضافياً في حق النائب الشيعي السابق عبد الحميد دشتي بالسجن عشر سنوات بتهمة "الإساءة" للسعودية. وبذلك يصل مجموع الأحكام الصادرة حتى الآن في حق دشتي إلى 42 عاماً وستة أشهر.

Syrische Armee setzt Beschuss von Ost-Ghouta fort

الغوطة الشرقية.. قصف وتجويع "ممنهج" يدفع ثمنه المدنيون! 12.02.2018

تشهد الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا إحدى الفترات الأكثر دموية في الصراع المستمر منذ سبع سنين، ما يزيد المأساة الإنسانية في المنطقة التي تمر بأسوأ الأزمات الصحية في سوريا على الإطلاق.

Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار