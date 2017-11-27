 حلاقون يساهمون في علاج ضغط الدم والتوعية بالمخاطر الصحية | عالم المنوعات | DW | 17.05.2018
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منوعات

حلاقون يساهمون في علاج ضغط الدم والتوعية بالمخاطر الصحية

يعاني الكثير من الأمريكيين من أصل أفريقي من مشاكل ارتفاع ضغط الدم أكثر من باقي الإثنيات الأخرى، لذلك توصل فريق من الأطباء إلى طريقة مثلى تساعدهم على علاج هذه الفئة، وتوعيتها بمخاطر الأمراض، فتمت الإستعانة بالحلاقين.

Mit dem Friseur des Vertrauens Bluthochdruck senken (picture-alliance/dpa/H. De Marc)

يمتلك توماس محل حلاقة في إنجلوود بولاية كاليفورنيا، ويشارك من خلاله في حملة غير مألوفة: إنه يثقف زبائنه الذين يقص شعرهم حول مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وذلك من خلال دردشة استرخائية ومع مقياس ضغط الدم في متناول يده.

إلى جانب حوالي 50 محل حلاقة في منطقة لوس انجلوس يشارك توماس في دراسة علمية بدأت عام 2016 ونُشرت مؤخرا في مجلة "نيو انجلاند" للطب والتي أظهرت نتائج مذهلة.

مختارات

ممارسة الرياضة والاهتمام بنظام غذائي صحي من الأمور الأساسية التي يجب اتباعها لتجب الإصابة بمشكلة ضغط الدم وتبعاتها. إذ يشكل خطراً على صحة القلب والأوعية الدموية. لكن هل من طرق جديدة للمحافظة على معدل ضغط الدم منخفضا؟ (04.03.2017)

أشارت دراسة حديثة في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، إلى جانب تقليل نسبة الملح في الطعام، يساهم في تخفيض ضغط الدم وقد يكون بديلاً عن استخدام الأدوية المستخدمة لارتفاع ضغط الدم. (27.11.2017)

ويعمل الأطباء والصيادلة جنباً إلى جنب مع مصففي الشعر لاستهداف أكبر مجموعة أمريكية معرضة لمخاطر ارتفاع الضغط الدموي وهم الرجال الأمريكيون من أصل أفريقي. هذه المجموعة تذهب إلى الطبيب أقل بكثير من البيض أو اللاتينيين. ولذلك فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف القلب والكلي ولا يمكن معرفة الإصابة به دون تشخيص، وفقا لما أورده موقع إن تي في الألماني.

وقال باحثون من مستشفى "سيدار سيناي" في لوس انجلوس إن محل الحلاقة ربما يكون المكان المناسب للتحدث بصراحة عن الصحة ومعالجة مشكلة ارتفاع ضغط الدم. وهو الأمر الذي تأكد خصوصا عندما يصف الصيادلة - بإذن من الأطباء - أدوية ارتفاع ضغط الدم مباشرة للزبائن في عين المكان على الفور.

وشارك في التجربة التي استمرت ستة أشهر ما مجموعه 319 من زبائين محلات الحلاقة، وكلهم مصابين بارتفاع ضغط دم. وتم تقسيم هؤلاء إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تتلقى بالإضافة إلى المعلومات دعما وأدوية من الصيدلي، أما  المجموعة الثانية فتلقت معلومات فقط وطُلب منها زيارة  الطبيب.

النتيجة كانت إيجابية  ففي المجموعة الأولى انخفض ضغط الدم،  إذ أصبح الضغط الدموي لتسعين في المئة من هذه المجموعة أقل من الحد الأدنى. أما في المجموعة الثانية فقد انخفض ضغط الدم أيضًا ولكن بشكل قليل جدا، فثلث هذه المجموعة لم يصل بعد إلى الحد الأدنى  الطبيعي.

ر.ن/ع.ج.م (د.ب.أ)

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف ينشأ ضغط الدم؟

    يضخ القلب الدم عبر الجسم، وبذلك ينشأ الضغط على جدران الأوعية والمعروف بضغط الدم. عند انقباض القلب يرتفع الضغط وهنا يكون ما يسمى بالضغط العالي للدم. وعند انبساطه يكون الضغط المنخفض للدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    ملليمتر زئبقي هي وحدة قياس الضغط

    يتم قياس ضغط الدم على الذارع غالبا. وحدة القياس هي "ملليمتر زئبقي"، لأن أول أجهزة لقياس ضغط الدم كانت عبارة عن أنابيب زجاجية مملوءة بالزئبق. يتم نفخ الحزام ليضغط على الأوعية الدموية حتى يتوقف تدفق الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف نحدد القيم العليا والمنخفضة؟

    عند تفريغ الهواء برفق يبدأ الدم في التدفق مجددا، وعلامته الأصوات المألوفة الناتجة عن فوران الدم، هنا تكون القيمة العالية للضغط. وعندما يعود الدم للتدفق دون عائق تتوقف هذه الأصوات، فنحصل على القيمة المنخفضة لضغط الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    الضغط المرتفع في حالة الاسترخاء خطير

    المجهود الكبير والإجهاد يرفعان ضغط الدم لفترة قصيرة. ويضر ضغط الدم بالصحة عندما يكون مرتفعا في أوقات الاسترخاء أيضا. وعموما يكون الضغط مرتفعا عندما يزيد عن 140 على 90 ، لكن الأمر يختلف من حالة لأخرى ويرتبط بالعمر ونمط الحياة.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    أول قياس للضغط قبل 300 سنة

    أول عملية قياس للضغط تمت قبل300 سنة تقريبا وأجريت على الحصان وبطريقة عنيفة عندما وضع البريطاني ستيفان هيلز أنبوبا زجاجيا في الشريان السباتي للحصان لقياس ضغطه أما الطريقة الحالية فتعود للروسي سيرغييف الذي طور هذه العملية لتصبح عملية بسيطة واعتيادية.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


 

مختارات

حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

يضخ القلب الدم لكافة أعضاء الجسم، ما يخلق ضغطا على جدران الأوعية وهو ما يسمى بضغط الدم. عندما ينقبض القلب يصل الضغط إلى أقصى حد وعندما يسترخي القلب يكون الحد الأدنى للضغط. ويتم في الغالب قياس ضغط الدم على الذراع. (19.07.2014)  

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