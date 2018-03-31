 حكومة نتنياهو تواجه انتقادات في الداخل والخارج بسبب أحداث غزة | أخبار | DW | 02.04.2018
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أخبار

حكومة نتنياهو تواجه انتقادات في الداخل والخارج بسبب أحداث غزة

ارتفعت حصيلة القتلى في أحداث غزة، وإسرائيل ترفض دعوات دولية بإجراء تحقيق دولي مستقل في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين. ومئات من أنصار السلام يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على نهج الجيش الاسرائيلي.

Israel Grenze Gaza Protest Solidarität Palästinenser (Reuters/A. Awad)

أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الاثنين(2 أبريل نيسان 2018) عن وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته بإطلاق نار إسرائيلي، خلال مظاهرات قطاع غزة الجمعة الماضية. وذكرت المصادر أن شابا(29عاما) تم الإعلان عن وفاته متأثرا بجراحه، التي أصيب بها الجمعة الماضية بعيار ناري في البطن شرق خان يونس جنوب القطاع، لترتفع بذلك حصيلة القتلى الفلسطينيين في الاحتجاجات إلى 17 قتيلا.

وتظاهر مساء أمس الأحد حوالي 250 شخصا من أنصار المعارضة اليسارية، أمام مقر حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تنديدا بمسؤولية الحكومة الإسرائيلية عن مقتل 16 فلسطينيا في غزة وفق ما أفادت وسائل إعلام اسرائيلية محلية. ونشرت صحيفة هآرتس الليبرالية أن المتظاهرين رفعوا شعارات مثل "أوقفوا الحرب.. وأوجدوا الأمل"، وطالبوا كذلك بـ "وقف الاحتلال للمناطق الفلسطينية".

وتحدث مايكل سفارد المحامي الشهير في مجال حقوق الإنسان للصحيفة الاسرائيلية قائلا "إن غزة تحت الحصار وتعاني من الممارسات الاسرائيلية منذ العقد الماضي" وتابع "يعاني سكان غزة أزمة انسانية كبيرة وعندما حاولوا الاحتجاج على هذه الأوضاع قوبلوا بقوة وحشية".

كما صرحت هاغيت أوفران المسؤولة في منظمة "السلام الآن" التي ترفض احتلال الأراضي الفلسطينية أن "الحكومة تبذل ما في وسعها لتقدم الفلسطينيين بوصفهم مذنبين دون سواهم في حين أنها تتحمل قسما كبيرا من المسؤولية في ما حصل". ونددت المنظمة في بيان بالسياسة التي ينتهجها الجيش الاسرائيلي الذي يأتمر بالحكومة.

رفض إسرائيلي للمطالب بإجراء تحقيق مستقل

وكانت إسرائيل قد رفضت الاحد نداءات دولية، وجهتها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، لإجراء تحقيق مستقل بعد مقتل 16 فلسطينيا خلال تظاهرة نظمت على طول السياج الحدودي بين غزة والدولة العبرية.

Avigdor Lieberman Archiv 30.06.2014 Berlin (Reuters)

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان

وتعرض الجيش الاسرائيلي لتساؤلات طرحتها منظمات حقوقية على خلفية استخدامه الجمعة الرصاص الحي في واحد من أكثر الأيام دموية منذ حرب 2014، فيما اتهم الفلسطينيون الجنود الاسرائيليين بإطلاق النار على متظاهرين لا يشكلون خطرا داهما. وانتقدت منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش استخدام إسرائيل للرصاص الحي.

وكرر ليبرمان الاحد رفض بلاده النداءات لإجراء تحقيق وكان  قد أعلن على تويتر "لا أفهم جوقة المنافقين الذين يريدون لجنة تحقيق". وقال ليبرمان للإذاعة الرسمية الاسرائيلية "لن يكون هناك لجنة تحقيق. لن يحصل هنا شيء كهذا. لن نتعاون مع أي لجنة تحقيق". 

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان باريس تبدي "قلقها العميق" إزاء هذه "الحوادث الخطرة"، داعية السلطات الإسرائيلية إلى "ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس" ومؤكدة على "حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي".

كما يعقد مجلس جامعة الدول العربية، في القاهرة غدا الثلاثاء، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين؛ لبحث "التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية". وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، في بيان، إن المجلس يعقد اجتماعه الطارئ في دورة غير عادية، برئاسة السعودية، بناء على طلب فلسطين، وتأييد كل من الكويت ومصر والأردن.

Gazastreifen Ausschreitungen (Reuters/I. A. Mustafa)

احتجاجات متواصلة على حدود غزة مع إسرائيل

حصيلة دامية

وإلى جانب القتلى الفلسطينيين جرح أكثر من 1400 شخص الجمعة، بينهم 758 بالرصاص الحي، فيما أصيب الباقون جراء استهدافهم بالرصاص المطاطي واستنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة في غزة. ولم يسجل سقوط أي اصابات في الجانب الإسرائيلي.

ومن المقرر ان تستمر التظاهرات التي تتضمن نصب خيام في مناطق عدة ستة أسابيع لتنتهي بالتزامن مع نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.

وأثار ترامب بقراره نقل سفارة بلاده إلى القدس غضب الفلسطينيين الذي يعتبرون القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل عاصمة لدولتهم.

وتحتفل إسرائيل في 14 ايار/ مايو بالذكرى السبعين لإعلان قيامها وهو اليوم الذي يتوقع أن تفتح فيه سفارة الولايات المتحدة في القدس أبوابها. في المقابل يحيي الفلسطينيون في 15 ايار/ مايو ذكرى النكبة حين فر أكثر من 700 ألف فلسطيني أو تم طردهم في حرب 1948.

ع.أ.ج / م س ( أ ف ب، د ب ا، DW )

  • West Bank - Proteste gegen Jerusalem-Status in Ramallah (picture-alliance/AA/I. Rimawi)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    "يوم الغضب"

    شهدت الأراضي الفلسطينية عقب صلاة يوم الجمعة (8 ديسمبر/ كانون الأول 2017) مظاهرات عارمة في مدن فلسطينية مختلفة. كما شارك مئات الآلاف من المتظاهرين في عدد من الدول العربية والإسلامية وحول العالم في الاحتجاج على قرار الرئيس ترامب بالاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل.

  • Jerusalem Proteste gegen die Verlegung der US Botschaft nach Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    مظاهرات أمام المسجد الاقصى

    ومع انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى شق المصلون طريقهم صوب أبواب البلدة القديمة مرددين هتافات مثل "القدس لنا.. القدس عاصمتنا". وكانت إسرائيل قد نشرت المئات من ضباط الشرطة عقب الدعوات الفلسطينية إلى الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة.

  • West Bank - Proteste gegen Jerusalem-Status in Bethlehem (Getty Images/AFP/T. Coex)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    قنابل الغاز في مواجهة المتظاهرين

    ‬‬‬‬وفي الخليل وبيت لحم ونابلس ألقى عشرات من الفلسطينيين الحجارة على الجنود الإسرائيليين، الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

  • Israel Tote nach Unruhen Jerusalem Entscheidung der USA (Reuters/I. A. Mustafa)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    جرحى بالمئات

    وأسفرت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين عن مقتل فلسطينيين وإصابة نحو 700 آخرين الجمعة في مواجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن "جمعة الغضب" نصرة للقدس. وقالت مصادر فلسطينية إن شابا (30 عاما) قتل جراء إصابته بعيار ناري من قوات إسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصل شرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

  • Jordanien palästinensische Flüchtlinge | TV Donald Trump, US-Präsident - Anerkennung Jerusalem als Hauptstadt (Reuters/M. Hamed)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    الأردن

    وتابع اللاجئون الفلسطنيون في المخيمات بالأردن الأربعاء الماضي خطاب الرئيس الأمريكى، الذي أعلن فيه الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. وشارك اليوم الجمعة أكثر من 20 ألف شخص في مظاهرة عقب الصلاة، من أمام المسجد الحسني الكبير وسط عمان. كما نفذ العشرات وقفة احتجاجية عصر الجمعة قرب السفارة الأمريكية وسط اجراءات أمنية مشددة.

  • Irak Proteste Trump Israel Palästina Jerusalem (Reuters/E. al-Sudani)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    العراق

    في بغداد، تظاهر مئات العراقيين في مدينة الصدر شرق العاصمة، بعدما أقاموا صلاة الجمعة في الشارع. كما شهدت العديد من المناطق العراقية مظاهرات نددت بقرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده إلى القدس. وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب ترامب بسحب قراره، معتبرينه أمراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة كلها.

  • Libanon, Beirut, Flaggen feiern den Unabhänigkeitstag (DW/A.Vohra)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    لبنان

    وشهد المسجد الأموي في بعلبك اعتصاما بعد صلاة الجمعة، تلبية لدعوة مشتركة من مفتي بعلبك الهرمل و"تيار المستقبل"، بمشاركة فاعليات دينية وهيئات من المجتمع المدني. كما نفذ شباب طرابلس اعتصاماً. وخرج الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات مدينة صور في مسيرات غضب، ورددوا شعارات وهتافات شجب للقرار الامريكي وما أسموه "الصمت العربي". يذكر أن نحو400 ألف لاجئ فلسطيني متواجدون في 12 مخيماً في أنحاء لبنان.

  • Ägypten Proteste gegen die Verlegung der US Botschaft nach Jerusalem (Reuters/M. A. E. Ghany)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    مصر

    في مصر تظاهر المئات في ساحة الجامع الأزهر بعد صلاة الجمعة، وردد المتظاهرون الهتافات المناهضة للقرار الأمريكي، وأكدوا على ضرورة تكاتف الدول العربية والإسلامية ضد العدوان الإسرائيلي وضد القرار الأمريكي وتنفيذ مقاطعة تجارية واقتصادية للولايات المتحدة.

  • Tunesien Proteste gegen Anerkennung USA Jerusalem (Reuters/Z. Souissi)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    تونس

    وفي تونس استمرت المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي. وانطلقت مسيرة حاشدة ضمت الآلاف من أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في تونس، في وسط العاصمة تونس شاركت فيها أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ومحامون وقضاة وطلاب مدارس وجامعات وجابت شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس أكبر شوارع العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

  • Türkei Proteste gegen die Verlegung der US Botschaft nach Jerusalem in Istanbul (Reuters/O. Orsal)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    تركيا

    وخرج آلاف الأشخاص عقب صلاة الجمعة في إسطنبول في مسيرة من مسجد الفاتح وسط المدينة التركية حيث هتفوا "القدس لنا وستبقى كذلك". ويُذكر أن تركيا وإسرائيل قد أعلنتا العام الماضي انتهاء أزمة بينهما تسبب فيها اقتحام وحدة من القوات الإسرائيلية سفينة مساعدات كانت متوجهة نحو غزة في 2010، ما أسفر عن مقتل عشرة نشطاء أتراك.

  • Iran Proteste in Teheran gegen Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt (picture-alliance/AA/Stringer)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    إيران

    كما تظاهر إيرانيون في أنحاء مختلفة من البلاد، وأذاع التلفزيون الرسمي في إيران لقطات لمتظاهرين يتحركون في مسيرة ويهتفون "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" ويرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "القدس للمسلمين". وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن متظاهرين في عدة مدن أحرقوا دمى تمثل ترامب.

  • Deutschland Proteste in Berlin gegen Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt (Getty Images/S. Gallup)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    برلين

    وشهدت برلين مظاهرة احتجاجاً على إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتجمع الجمعة حوالي 1200 شخص أمام بوابة براندنبورغ بالعاصمة الألمانية. ولوح المحتجون، الذين احتشدوا قرب السفارة الأمريكية ببرلين بالعديد من الأعلام الفلسطينية. وقالت الشرطة إن المسيرة مرت دون إزعاج كبير. وأمنت مكان المسيرة بـ 450 من رجالها. إعداد: إيمان ملوك


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