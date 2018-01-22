حقائق علمية وطرائف عن "الحازوقة" وأسبابها

تصيب الحازوقة أو (الفواق) الناس باختلاف أعمارهم مسببة الازعاج أو الاحراج في بعض الأحيان. وهي عبارة عن انقباضات سريعة لا إرادية تحدث في الحجاب الحاجز، وتتزامن هذه الانقباضات مع ردّ الفعل العكسي بإغلاق لسان المزمار في الحلق وعند حدوث ذلك ينتج صوت الحازوقة. والسبب في ذلك أنه عند تقلص الحجاب الحاجز يدخل الهواء بشكل قسري عبر الأوتار الصوتية، فيؤدي ذلك إلى حدوث الاهتزاز العنيف فيها وصدور صوت الحازوقة المميز والذي يسبب الاحراج للبعض.

أسباب الحازوقة- الفواق

هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالحازوقة، كما يرى الخبراء في موقع "ريدرز دايجست" المهتم بالأمور الصحية، منها: تناول الطعام بشكل سريع مما يؤدي إلى حدوث تغيرات مفاجئة في حجم المعدة مسببة الحازوقة. وتناول الطعام بكميات كبيرة والضغط على المعدة يؤدي لحدوث الحازوقة. وهناك بعض المشروبات أيضا التي تسبب الحازوقة مثل المشروبات الكحولية والغازية بالإضافة إلى عوامل خارجية مثل حدوث تغيرات في الطقس، وتعرض الشخص لصدمات عاطفية. أضف إلى ذلك، تناول الطعام الساخن جداً، الذي يسبب حدوث تغير في درجة حرارة المعدة نفسها مسبباً الحازوقة.

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كيف تتخلص من الحازوقة

للتخلص من الحازوقة يجب اتباع عدة نصائح، منها استنشاق الهواء من الأنف قدر المستطاع، والحرص على إبقاء الفم مغلقاً. كما أن تناول الماء بشكل متواصل حتى تنتهي الحازوقة يمنع تكرارها. كذلك استخدام كيس ورقي للتنفس فيه بشكل متكرر أثناء نوبة الحازوقة، يجنبنا غياها. ووضع ملعقة عسل تحت اللسان أو تناول القليل من السكر أيضا يخفف من حدة نوبات الفواق. والحازوقة التي تحدث لفترة قصيرة شائعة ولا تحتاج إلى فحوصات طبية، أما إذا استمرت لأكثر من 24 ساعة فيجب زيارة الطبيب، وإذا استمرت خلال نوم الشخص فذلك يوحي بوجود مشكلة عضوية وليس نفسية، ويجب عليه استشارة الطبيب، طبقا لما ذكره موقع "ريدرز دايجست" في تقرير له عن الحازوقة.

طرائف عن الحازوقة

ورصد موقع "موقع بلاي باز" المعنى بالموضوعات الغريبة والطريفة، مجموعة من الطرائف عن الحازوقة:

- تم تسجيل أول حالة من الفواق عام 1899 لجنين داخل رحم أمه في الشهر الخامس من الحمل عندما أصبح استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية أمراً شائعاً في عيادات الأطباء.

- لا يقتصر الفواق على الإنسان فقط وإنما يمكن أن يصيب الحيوانات أيضاً مثل القطط والكلاب، ولكن لا يصدر منها نفس الصوت الذي يصدر من الإنسان عند حدوث الحازوقة نظراً لأنها لا تتمتع بوجود الأحبال الصوتية.

- يمكن أن يتراوح عدد مرات الحازوقة لذى الانسان ما بين 4 إلى 60 حازوقة في الدقيقة. وقد سجلت أطول فترة حازوقة في التاريخ لدى الأمريكي "تشارلز أوزبورن" الذى بدأت معه منذ عام 1922 وانتهت بعد 68 عاما. وبلغ متوسط ما عانى منه في حياته من عدد مرات للحازوقة 595,680,000 حازوقة! وبذلك تم تسجيله في موسوعة غينس للأرقام القياسية.

- في الهند تعني إصابتك بالحازوقة أن هناك شخصاً ما من عائلتك يفكر فيك. ويعتقد بعض الأشخاص ممن يؤمنون بالخرافات أن التلويح بحدوة الحصان في وجه الشخص المصاب بالفواق يمكنه أن يعالج تلك النوبة.

- حصلت مراهقة أمريكية من ولاية فلوريدا تدعى جنيفر مي عام 2007 على شهرة إعلامية واسعة بعد تعرضها لنوبة فواق بلغت ما يقارب 50 مرة في الدقيقة الواحدة على فترة امتدت لأكثر من خمسة أسابيع، حسب موقع "بلاي باز".

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س.م/ ع.ج