 حصان ″يُجرجر″ مالكته السابقة للمحاكم ويطالب بتعويض مالي كبير | عالم المنوعات | DW | 05.05.2018
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منوعات

حصان "يُجرجر" مالكته السابقة للمحاكم ويطالب بتعويض مالي كبير

في واقعة نادرة، رفع حصان أمريكي دعوى قضائية ضد مالكته السابقة، وطالب بمبلغ مالي قدره مئة ألف دولار، تعويضا عن الضرر"الكبير" الذي ألم به. فما هي تفاصيل هذه الواقعة غير المسبوقة؟

Pferd Justice (Animal Legal Defense Fund)

صورة الحصان.

ذكر موقع شبكة "ABC" الأمريكي أن حصانا في ولاية أوريغون الأمريكية، قاضى مالكته السابقة غويندولين فيشر (51 عاما). وبدأت هذه القصة الغريبة عندما تركت فيشر حصانها خارجا خلال فصل الشتاء، من دون أن تُقدم له الطعام الكافي والمأوى، وهو ما أدى إلى تعرض الحصان إلى إصابات بليغة في أنحاء متفرقة من جسمه.

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وقال ماتيو ليمان محامي الحصان، الذي يحمل اسم "عدالة": "كان شديد الهزالة، حوالي 300 باوند أقل من الوزن (العادي) للحصان"، أي ما يعادل 136 كغ. وأضاف المحامي عن "Animal Legal Defense Fund"، وهي جمعية غير حكومية تُدافع عن الحيوانات: "كان الحصان يُعاني من التقرحات في قضيبه، بسبب تعرضه للبرد وعدم معالجة الأمر لعدة شهور"، فيما سيتحتم على الحصان متوسط الحجم تلقي رعاية طبية خاصة بقية حياته.

وأكد موقع جريدة "The Oregonian" أن محامي الحصان "عدالة" (8 أعوام) يُطالب بحصوله على مبلغ مالي قدره 100.000 دولارا أمريكيا تعويضا على الضرر الذي لاحقه، وتابع الموقع الأمريكي أن هذه الحالة نادرة، لأن حيوانا "يُجرجر" صاحبه إلى المحاكم، بينما عبرت مالكة الحصان السابقة غويندولين فيشر عن "غضبها" بسبب الدعوة المرفوعة ضدها، وفق ما أشار إليه موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

وفي نفس السياق، أكد المحامي ماتيو ليمان أنه يمكن للأحصنة رفع دعوى ضد الإنسان خصوصا في ولاية أوريغون الأمريكية، وأضاف أن الحيوانات تتمتع بـ"الحقوق القانونية"، إذ يجب الاعتراف بالحيوانات كمخلوقات ذات حقوق قانونية، على حد قوله.

ر.م/ف.ي

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    قد يكون البغل هو أشهر أنواع التزاوج المختلط بين الحيوانات. فالبغل هو نتيجة تزاوج الفرس مع الحمار. وأكتسب البغل بعض الصفات الهجينة، مثل صبر الحمار وقوة الفرس، ويملك أيضا مقاومة عالية للأمراض ولكنه عقيم ولا يمكنه التناسل.

  • Der Zesel Ippo im florentiner Zoo

    أغرب الحيوانات الهجينة

    أما نتيجة التزاوج بين الحمار والحمار الوحشي فتكون نتيجته "حمار زيبرويد" أو حمار "إيبو". وولد هذا الحمار في حديقة الحيوانات فلورنسا في سنة 2013. وهنالك بعض حالات مشابهة حدثت في إفريقيا لاسيما في إثيوبيا. بالإضافة إلى ذلك توجد بعض الحيوانات الهجينة الناتجة عن تزاوج الحمار والحصان.

  • Tier Hybride Liger

    أغرب الحيوانات الهجينة

    "أسد ببري" هو هجين يجمع بين الأسد والنمر في عملية لا تحدث في الحياة البرية، وإنما فقط في حدائق الحيوان، كما حدث مثل هذا الحيوان الذي أطلق عليه تسمية "زيتا" الذي يعيش في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك في روسيا والذي ولد من أسد ذكر وأنثى نمر. ويتميز "الأسد الببري" بأنه أكبر حجما من الأسد والنمر. أما "تيغون" فينتج عن تزاوج ذكر النمر مع أنثى الأسد.

  • Cama

    أغرب الحيوانات الهجينة

    الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي بصحبة الحيوان الهجين "كاما" المولود نتيجة تلقيح اصطناعي في دبي بين الجمل وحيوان اللاما. وأطلق على أول حيوان "كاما" اسم "راما" تيمناً بولادته في شهر رمضان في سنة 1998.

  • Wolphin

    أغرب الحيوانات الهجينة

    تزاوج الحوت مع الدلفين ينتج "ولفين"، وهو هجين نادر جدا ويجمع بين صفات وحجم الحوت والدلفين. لا يوجد حاليا سوى "ولفين" واحد في العالم ويعيش في حديقة الأحياء البحرية في جزر هاواي.

  • Kanada Ausgestopfter Pizzly

    أغرب الحيوانات الهجينة

    الدب "بيزلي" هو حيوان هجين من الدببة الثلجية التي تعيش في المناطق القطبية والدببة الرمادية التي تعيش في مرتفعات أمريكا الشمالية. وأطلق على الدب الجديد تسمية "بيزلي" وهو مزيج من اسمي الصنفين. وغالبا ما كانت الأم من نوع الدببة الثلجية والأب من النوع الأخر. ويمكن لهذا الصنف التزاوج وإنتاج أنواع من الدببة مشابهة للنوع الهجين.

  • Bildergalerie Frösche Teichfrosch Frühling bei den Fröschen

    أغرب الحيوانات الهجينة

    ضفدع الأكل هو من الضفادع التي تعيش في القارة الأوروبية ويقدمه الفرنسيون كوجبة طعام، وخاصة أرجله التي تعد وجبة فاخرة. وهذا النوع الهجين جاء من تزاوج ضفدع البحر الكبير البني اللون وضفدع البحريات الصغيرة الأخضر. ويمكن لهذا النوع من الضفادع التكاثر بسرعة.

  • Tier Hybride Geep Schiege

    أغرب الحيوانات الهجينة

    حيوان "خروف-ماعز" هو هجين بين هذين النوعين من الحيوانات. ولا يرتبط الخرفان بالماعز جينيا، إلا أنه هنالك الكثير من حالات التزاوج بينهما. وأغلب المواليد الهجينة تولد ميتة، إلا في حالة هذه الحيوانات الهجينة الرمادية التي تعيش في منطقة باليمور الأيرلندية. وتوجد بعض الحالات المماثلة في ألمانيا وفي هولندا وفي الولايات المتحدة.

  • Kreuzung Stockente Laufente

    أغرب الحيوانات الهجينة

    لا تحمل لغاية الآن هذه البطة اسما يميزها. البطة ولدت من نوعين مختلفين من أصناف البط البري الطائر التي تعيش في البحريات والمستنقعات والبط غير الطائر. وتتزاوج ذكور البط البري الطائر في الكثير من الأحيان مع أنواع أخرى من البط، وهو ما يهدد في انقراض الأنواع الأخرى من البط.

    الكاتب: بريغيته أوسترات / زمن البدري


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أغرب الحيوانات الهجينة

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