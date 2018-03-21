حشر 51 طالب لجوء في شاحنة.. سنتان ونصف سجن لمهرب تركي | أخبار | DW | 21.03.2018

قضت محكمة في مدينة فرانكفورت أودر الألمانية بالسجن سنتين ونصف على رجل تركي بعد إدانته بتهريب 51 طالب لجوء في شاحنة من رومانيا إلى ألمانيا، حسب ما ذكرت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية. واعترف الرجل البالغ من العمر 47 عاماً بقيامه في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي بحشر 50 عراقياً وسورياً واحداً في شاحنة قطعت أكثر من ألف كيلومتر دون توقف قبل أن تكتشف الشرطة أمرها وتوقفها في شمال شرق ألمانيا. وكان من بين طالبي اللجوء نساء وأطفال.
وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر الثلاثاء (21 آذار/ مارس 2018)، أن المهرب أبدى "لا مبالاة في تعامله مع طالبي اللجوء؛ إذ أن العراقيين والسوري بقوا يوماً كاملاً بلا طعام ولا ماء ولا دورة مياه. وقال القاضي إنه من "المؤسف" أنه لا يمكننا محاكمة إلا "الحلقة الأخيرة" من عصابة التهريب هذه.
خ.س/د.ص
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رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا
مهمة البحث انطلقت في مدينة بنين عاصمة ولاية إيدو النيجيرية. تقريبا كل شخص نتحدث معه هنا لديه أصدقاء أو أعضاء عائلة في أوروبا. فأكثر من ثُلاثة أرباع مجموع بائعات الهوى في إيطاليا ينحدرن من هذه المنطقة. الكثيرون لا يجدون آفاقا في بلدهم بسبب البطالة في صفوف الشباب.
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رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا
الأخت بابيانا إيمناها تحاول منذ سنوات تحذير النساء الشابات من السفر إلى أوروبا. وقالت لنا "الكثير منهن يتم إغراؤهن بوعود كاذبة". فالعمل الموعود كمربية أطفال أو حلاقة ينكشف في عين المكان كأكذوبة. فجميع النساء الشابات تقريبا يكون مصيرهن شوارع البغاء.
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رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا
بعد مفاوضات طويلة يوافق أحد مهربي البشر على التحدث إلينا. يسمي نفسه ستيف. ويقول إنه نجح في تهريب أكثر من مائة نيجيري إلى ليبيا، وهو يرفض تقديم معلومات عن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التجارة ـ ويعتبر أنه خادم بسيط. ويقول ستيف "الناس هنا في إيدو طماعين. من أجل حياة أفضل هم مستعدون لفعل كل شيء".
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رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا
مقابل 600 يورو ينظم ستيف الرحلة من نيجيريا إلى إيطاليا. ويقول المهرب:"الغالبية تدرك خطر السفر عبر الصحراء". ومن حين لآخر تؤدي حوادث عطل إلى وفات بعض الأشخاص. "تلك هي المخاطرة"، يقول ستيف الذي يرافق المهاجرين حتى أغاديز في النيجر حيث يتولى شخص آخر المهمة.
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رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا
مدينة أغاديز الصحراوية هي المحطة الأخطر في رحلة بحثنا. سكان هذه المنطقة يعيشون من تجارة البشر والمخدرات، ويتعرض أجانب من حين لآخر للاختطاف. لا يمكن لنا التحرك إلا تحت حراسة مسلحة، كما وجب علينا تغطية الرأس بزي تقليدي لتجنب لفت الأنظار.
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رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا
ويعتبر سلطان أغاديز عمر إبراهيم عمر مثل العديد من الناس أنه لا يمكن القضاء على مشكلة تجارة البشر في عين المكان، وهو يطالب بأموال أكثر من المجتمع الدولي. وحجته في ذلك عندما يقول بأنه إذا أرادت أوروبا وقف تدفق المهاجرين عليها نحو البحر المتوسط، فوجب عليها دعم النيجر أكثر.
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رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا
منذ شهور تنطلق كل يوم اثنين قبل غروب الشمس حافلات تقل مهاجرين من أغاديز في اتجاه الشمال. الفوضى في ليبيا أدت إلى تمكن المهربين من العبور دون مراقبة حتى البحر المتوسط. ونلاحظ بسرعة هنا أن السلطات في النيجر لا تكثرت لأنشطة المهربين.
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رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا
الكثير من المهاجرات من نيجيريا يجدن أنفسهن في إيطاليا على قارعة الطريق للممارسة البغاء. الموظفة الاجتماعية ليزا بيرتيني تعمل مع بائعات هوى أجنبيات. وقالت لنا بيرتيني:"عددهن في ازدياد". وتكشف مصادر رسمية أن حوالي 1000 نيجيرية دخلن في عام 2014 إيطاليا. وفي 2015 تجاوز عددهن 4000 . وتلاحظ الموظفة الاجتماعية أن "عمر الفتيات يصغر".
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رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا
بمساعدة زميل نيجيري تعقبنا أثر "سيدة" مفترضة. لقب "السيدة" تحصل عليه القوادات النيجيريات اللاتي يتربعن على قمة هرم شبكات تهريب. هذه الديوثة تعيش في إحدى ضواحي فلورينتسا. وتوجه إحدى الضحايا اتهامات قوية ضدها، وقالت "ضربتنا وأجبرتنا على ممارسة الدعارة".
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رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا
وعندما واجهنا "السيدة" المفترضة بالاتهامات الموجهة إليها اعترفت بأنها تأوي ست شابات نيجيريات في منزلها. لكنها رفضت الاتهام بأنها تجبر البنات على الدعارة. وقررنا تقديم نتائج بحثنا إلى النيابة العامة الإيطالية.
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رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا
الراهبة مونيكا أوشكفي تنتقد منذ مدة تقاعس السلطات الإيطالية. إنها تعتني منذ ثمان سنوات بضحايا تجارة البشر. وتحدثت في غضب عندما سألناها عن زبائن البنات. وقالت إن أولئك الرجال يبحثون دوما عن إشباع رخيص لغرائزهم: ممارسة الجنس مع فتاة نيجيرية تساوي 10 يوروهات فقط. وتقول بأنه بدون هؤلاء الصعاليك لما كانت المشكلة موجودة.
الكاتب: يان فليب شولتس/ أدريان كريش/ م.أ.م