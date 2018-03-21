حشر 51 طالب لجوء في شاحنة.. سنتان ونصف سجن لمهرب تركي | أخبار | DW | 21.03.2018

قضت محكمة في مدينة فرانكفورت أودر الألمانية بالسجن سنتين ونصف على رجل تركي بعد إدانته بتهريب 51 طالب لجوء في شاحنة من رومانيا إلى ألمانيا، حسب ما ذكرت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية. واعترف الرجل البالغ من العمر 47 عاماً بقيامه في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي بحشر 50 عراقياً وسورياً واحداً في شاحنة قطعت أكثر من ألف كيلومتر دون توقف قبل أن تكتشف الشرطة أمرها وتوقفها في شمال شرق ألمانيا. وكان من بين طالبي اللجوء نساء وأطفال.

وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر الثلاثاء (21 آذار/ مارس 2018)، أن المهرب أبدى "لا مبالاة في تعامله مع طالبي اللجوء؛ إذ أن العراقيين والسوري بقوا يوماً كاملاً بلا طعام ولا ماء ولا دورة مياه. وقال القاضي إنه من "المؤسف" أنه لا يمكننا محاكمة إلا "الحلقة الأخيرة" من عصابة التهريب هذه.

خ.س/د.ص