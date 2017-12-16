حسناء وراء عودة بواتينغ للتألق في الدوري الألماني

بعد عودته إلى الدوري الألماني نجح اللاعب الغاني كيفين برينس بواتينغ في أن يتألق من جديد ويحقق نجاحاً كبيراً مع فريقه الحالي، أينتراخت فرانكفورت، ويجعله ينافس الآن على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا. وقال بواتينغ لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" (بيلد يوم الأحد) الألمانية في عدد أول أبريل/ نيسان 2018: "لقد وصلت إلى نقطة الآن أنا راض فيها عن نفسي وعن مسيرتي".
برينس بواتينغ (31 عاماً)، المولود لأب من غانا وأم ألمانية، لاعب موهوب لا شك، غير أن سلوكه المثير للجدل في الماضي، جعله لا ينجح في تقديم كل ما لديه، حسب ما اعترف هو نفسه للصحيفة الألمانية "أنا أعرف، دون أن أريد أن يبدو كلامي تعجرفا، أنني كان بمقدوري اللعب لريال مدريد، غير أنني لم أفعل ما يكفي لأجل ذلك".
ليس هذا فقط وإنما كان على وشك إنهاء مسيرته الكروية قبل ثلاث سنوات، فعندما كان في شالكه بين عامي 2013 و2015، كان لا يشارك كثيراً وكان وضع الفريق كارثياً والضغوط عليه وعلى زملائه في الفريق قوية. وقال لبيلد أم زونتاغ إنه فكر في الهروب للريف وترك الكرة: "لم تعد لدي رغبة آنذاك في تلك الضغوط وفكرت في الانتقال للريف لكي أستريح، (انتقل) مع أسرتي وأربعة أو خمسة كلاب وأعيش هناك"، يحكي الأخ غير الشقيق لنجم بايرن والمنتخب الألماني جيروم بواتينغ.
غير أن زوجته دخلت وحالت بينه وبين تلك الأفكار "هنا نهرتني زوجتي وقالت: قل لي هل أنت معطوب، أنت عمرك 28 عاما، وبإمكانك أن تبذل أقصى جهد، وعليك أن تفعل ذلك"، يضيف كيفن برينس. يذكر أن بواتينغ متزوج من مليسا ساتا، وهي ممثلة ومذيعة وعارضة إيطالية أمريكية وأنجبت له ولداً في عام 2014.
ص.ش
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كارلوس فالديراما (51 عاما)، أفضل لاعب في تاريخ كولومبيا. اشتهر بتسريحة شعره، التي تشبه لبدة الأسد. لعب فالديراما مع منتخب بلاده بين أعوام 1985 و 1998، شارك خلالها في ثلاث بطولات لكأس العالم. ويحتفل لاعبو المنتخب الكولومبي به بين فترة وأخرى بارتداء باروكة تشبه تسريحته. أما المدينة التي ولد فيها فنصبت له تمثالا لتخليده.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
اشتهر رودي فولر بتسريحة "تجاعيد الشعر المدور"، التي تشبه الأمواج. فولر، الذي فاز مع ألمانيا بكأس العالم 1990، ظل محافظا على تلك التسريحة طيلة مسيرته الرياضية. وقد فرق شعره من المنتصف ما جعل الألمان يطلقون عليه تسمية "العمة/ الخالة كيتى"، تندرا باللاعب المحبوب.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كان جورج بيست نجما في فريق مانشستر يونايتد من سنة 1963 ولغاية سنة 1974. وأكثر ما كان يميز اللاعب الأيرلندي هو مهاراته وقدرته على التهديف بكلتا القدمين. توفي بيست عام 2005، وكان أسطورة كرة القدم في أيرلندا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك كان نجما في وسائل الإعلام وارتبط اسمه بالحفلات الماجنة والنساء.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
يعد نجم دفاع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني جيروم بواتينغ من محبي ومتابعي عالم الموضة. ويعتني بواتينغ دائما بملابسه واقتناء الإكسسوارات الخاصة به، مثل النظارات. وحمل مجموعة خاصة من النظارات معه إلى فرنسا لارتدائها خلال تواجده في بطولة أمم أوروبا 2016.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كان المدرب الألماني الراحل هيلموت شون أشهر مدربي المانشافت. حيث درب شون المنتخب الألماني من سنة 1964 ولغاية سنة 1978 وحاز معه على بطولة أمم أوروبا ولقب وصيف بطل العالم ووصيف بطل أوروبا ومن ثم بطل العالم في سنة 1974. وكانت علامته المميزة قبعة رأسه الشهيرة التي رافقته أغلب أيام حياته.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
أما أبطال العالم لسنة 1974، مثل باول برايتنر (في اليسار) وغونتر نيتسر فقد تركوا العنان لشعر رؤوسهم مواكبة لموضة السبعينات. وكان نجوم الكرة في سبعينات القرن الماضي كنجوم الطرب رغم عدم تمكنهم من الغناء. وحافظ بعضهم، مثل غونتر نيتسر، على تسريحته المفضلة لغاية اليوم.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
اشتهر اللاعب الهولندي رود خوليت بتسريحة شعره الغريبة وكان أحد ثلاثة نجوم في المنتخب الهولندي في ثمانينات القرن الماضي، بالإضافة إلى ماركو فان باستن وفرانك ريكارد. وفاز الثلاثي مع المنتخب الهولندي بأمم أوروبا 1988. وأطلق على خوليت تسمية "وردة التوليب السوداء" بسبب تسريحة شعره.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كانت حياة لوتار ماتيوس كلاعب مشوقة مثل حياته الخاصة، التي امتلأت بالعلاقات العاطفية والكثير من النساء. ولعب ماتيوس 150 مباراة للمنتخب الألماني وفاز بجميع الألقاب المهمة، مثل كأس العالم وأمم أوروبا والبوندسليغا. ويتميز ماتيوس (55 عاما) بقدرته على تسويق نفسه، والنجاح في مجالات عديدة إلا في العلاقات العاطفية.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
اللاعب الفرنسي جبريل سيسي أو ملك التاتو (الوشم) كان يغير باستمرار تسريحات شعره وموضة ملابسه والأوشام التي ملئت لاحقا جسمه. ويستحق وحده معرضا للصور يظهره بأشكال ومظاهرمختلفة. وفي عام 2015 كان عليه أن يعتزل عندما كان عمره 34 عاما.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
أما الانكليزي ديفيد بيكهام فكان نجما في كرة القدم ورمزا في عالم الموضة والإعلانات التجارية. واحتفلت به "الصحف الصفراء" بسبب مظهره، ونشرت تقارير مفصلة عن حياته الخاصة وعن الأوشام التي كان يحملها على جسمه. أما تسريحات شعره فكانت فريدة من نوعها. أعتزل بيكهام اللعب سنة 2013 وهو بعمر 41 عاما.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كريستيانو رونالدو هو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ. وتعد أغلب أهدافه وتمريراته الكروية فنونا لحالها تمتع الجمهور. بالإضافة إلى ذلك دخل رونالدو عالم الموضة بإنتاج ملابس داخلية وعطور تحمل اسمه، وكذلك المشاركة في الإعلانات التجارية التي تدر عليه أرباح خيالية تبرع بجزء منها للأعمال الخيرية.
الكاتب: زيلكه فونش / زمن البدري