حسب ترامب.. من يقاطع النشيد الوطني يجب ألا يكون في البلاد

جاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الوقوف إجلالاً للنشيد الوطني في ملاعب كرة القدم الأمريكية خلال لقاء أجرته معه وكالة أنباء "فوكس اند فريندز" بعد أن أعلنت رابطة كرة القدم الأمريكية المعروفة اختصارا بـ "أن أف إل" سياستها الجديدة التي تمنع اللاعبين من الجلوس أو اتخاذ وضع القرفصاء أثناء عزف وترديد النشيد الوطني الأمريكي، لكنّ هذه السياسة تتيح لهم أن يلازموا غرفة الملابس أثناء ترديد النشيد في حال عدم رغبتهم المشاركة بالوقوف.
تعليمات الرابطة نصت على أن مخالفة هذه الوصايا الجديدة سينجم عنها غرامات مالية بحق الفريق الذي يلعب معه المخالفون، كما نقلت وكالة أنباء أسوشيتد بريس.
وعلق الرئيس ترامب على قرار الرابطة بالقول "أعتقد بأنه أمر جيد. لكني لا أعتقد أن عليهم (اللاعبون) البقاء في غرف الملابس." وواصل "يجب الوقوف بفخر من أجل النشيد الوطني، وإلا لن يكون باستطاعتكم اللعب. يجب ألا تكونوا هنا (في الملعب)، وربما عليكم ألا تكونوا حتى في البلاد".
وفرضت مسألة كيفية التعامل مع اللاعبين الذين يرفضون الوقوف للنشيد الوطني، نفسها على اجتماع مالكي الأندية الأربعاء في أتلانتا وذلك بعدما وجدت الرياضة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة نفسها في قلب عاصفة سياسية في 2017، على خلفية قرفصة بعض لاعبي المنتخبات أثناء ترديد النشيد الوطني قبل اكثر من عام احتجاجا على العنف المفرط الذي تبديه الشرطة تجاه الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية. وقد وصف ترامب اللاعبين الذين قرفصوا خلال النشيد الوطني (بدلا من الوقوف) بـ "أبناء العاهرات".
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أثارت هذه التصريحات موجة من الاحتجاجات في أنحاء الدوري . وأثارت حفيظة بعض المشجعين ووضعت العديد من مالكي الأندية المحافظين المساندين لترامب في موقف حرج. ورأى الرئيس الأمريكي الخميس (24 أيار/ مايو 2018) أن "مالكي أندية دوري كرة القدم الأميركية قاموا بالخيار الصحيح".
لكن رابطة لاعبي الدوري و مالكي الأندية، لم يصلوا كما يبدو إلى اتفاق شامل، حيث رفضت بعض الأندية تطبيق القرار محتجة على عدم أخذ رأيها.
م.م/م.س (أ ب، أ ف ب)
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أشهر لاعبي الكرة الألمان في أمريكا
باستيان شفاينشتايغر - شيكاغو فاير
يعد نجم خط الوسط أحدث نجم كرة ألماني يلتحق بناد أمريكي، إذ وقع عقداً لمدة عام مع نادي "شيكاغو فاير". وقد استقبل "شفايني" بترحاب كبير من الجماهير والإعلام في شيكاغو، ليلقى دفئاً وحفاوة افتقدهما في ناديه السابق مانشستر يونايتد منذ وصول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أبعده عن التشكيلة الأساسية للفريق معظم الوقت.
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أشهر لاعبي الكرة الألمان في أمريكا
فرانز بكنباور- نيويورك كوزموس
بعدما حقق "القيصر" بكنباور (71 عاماً) كافة الألقاب الممكنة مع ناديه بايرن ميونيخ، الذي انضم إليه عام 1964، انتقل بطل العالم آنذاك إلى نادي كوزموس في مدينة نيويورك الأمريكية عام 1977 ليجاور نجوماً عالميين آخرين هناك على رأسهم الأسطورة بيليه. وخلال أربع سنوات، نجح القيصر مع كوزموس في الفوز ثلاث مرات بدوري أمريكا الشمالية لكرة القدم.
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أشهر لاعبي الكرة الألمان في أمريكا
غيرد مولر- فورت لودرديل سترايكرز
بعد رحيل رفيقه بكنباور إلى كوزموس، تشجع المهاجم الأسطوري غيرد مولر، أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني، على الرحيل إلى الدوري الأمريكي عام 1979. وفي نادي فورت لودرديل سترايكرز، برهن مولر على غريزة التهديف الفريدة لديه، حيث استطاع خلال سنواته الثلاثة مع الفريق أن يسجل 38 هدفاً خلال 71 مباراة.
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أشهر لاعبي الكرة الألمان في أمريكا
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أشهر لاعبي الكرة الألمان في أمريكا
لوتر ماتيوس – نيويورك/ نيوجيرزي مترو ستارز
عميد لاعبي العالم وقائد منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم عام 1990 كان أول لاعب ألماني ينتقل إلى دوري النخبة الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وكان ذلك عام 2000. أنهى ماتيوس مسيرته كلاعب هناك، ولكنه لم يحقق مع الفريق أمجاد الماضي. إلا أنه على كل حال وصل مع فريقه في البطولة إلى الأدوار النهائية. يُذكر أن ذلك النادي أصبح معروفاً فيما بعد باسم نيويورك ريد بول.
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أشهر لاعبي الكرة الألمان في أمريكا
تورستن فرنغس - تورنتو
التحق فرنغس بدوري النخبة الأمريكي عام 2011 عبر بوابة نادي تورنتو الكندي، الذي تأسس عام 2006. وبعد عام من انضمامه إلى تورنتو، قاد فرنغس الفريق إلى الفوز بالدوري الكندي. لكن في العام الثاني له مع الفريق تعرض لإصابة شديدة في الخاصرة أجبرته على اعتزال الكرة نهائياً كلاعب عام 2013، ليحترف بعدها التدريب. يعمل فرنغس الآن مدرباً لدارمشتات في الدوري الألماني.
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أشهر لاعبي الكرة الألمان في أمريكا
فرانك روست - نيويورك ريد بول
بعد أن تحول اسم نادي نيويورك/ نيوجيرزي مترو ستارز إلى نيويورك ريد بول، لعب له فرانك روست، حارس مرمى نادي هامبورغ السابق. لكن روست لم يشارك كثيراً مع الفريق وأنهى مسيرته هناك أيضاً عام 2012 بعد موسم واحد لعب فيه 11 مباراة.
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أشهر لاعبي الكرة الألمان في أمريكا
آرنه فريدريش - شيكاغو فاير
لاعب ألماني آخر حمل قميص شيكاغو فاير هو المدافع آرنه فريدريش، الذي كان زميلاً لشفانشتايغر في منتخب ألمانيا. انتقل فريدريش إلى شيكاغو عام 2012 قادماً من هيرتا برلين الألماني، وتركه عام 2013 بعدما لعب معه 24 مباراة فقط، حيث أجبرته إصابات في الظهر على الاعتزال. وقال فريدريش لموقع "فوكوس" إن قلبه ما زال معلقاً بشيكاغو: "بالنسبة لي كانت شيكاغو أجمل الأوقات في مسيرتي ولولا إصابتي لبقيت هناك حتى الآن".
الكاتب: صلاح شرارة