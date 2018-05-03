حزب ميركل يطالب بتدريس القيم ودولة القانون للاجئين

كشفت صحيفة "راينشه بوست" الألمانية في عددها اليوم الاثنين (السابع من أيار/ مايو 2018) النقاب عن أن كتلة التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل تعتزم المطالبة بإدراج مادة القيم في المنهاج الدراسي لأطفال اللاجئين في عموم ألمانيا.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسودة للقرار أنه من المنتظر تبنيه في مؤتمر للكتل البرلمانية التحالف المسيحي في برلمانات الولايات والبرلمان الاتحادي في مدينة فرانكفورت. الجدير ذكره أن رئيسي وزراء كل من ولايتي بافاريا وهيسن كانا قد طالبا بشكل علني بمثل هذه الخطوة.

وجاء في مسودة القرار: "تدريس اللغة الألمانية والقيم شرط لازم لاندماج ناجح". ويهدف تدريس المادة إلى تمكين التلاميذ على التعرف على القيم الألمانية ودولة القانون بشكل افضل، ومن جهة أخرى لتعليمهم الحدود والواجبات في دولة القانون"، حسب المسودة.

"القيم وقواعد دولة القانون مثل كالقواعد الدستورية التي تنص على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية والديمقراطية والحرية، والحفاظ على حرية الصحافة والرأي واحتكار الدولة للعنف، والمساواة بين الرجل والمرأة، تعلو على كل وجهة نظر ثقافية أو دينية مختلفة"، حسب الصحيفة الألمانية استناداً على المسودة.

يُشار إلى أن المستشارة ميركل ستشارك في المؤتمر وستكون سياسة الهجرة واللجوء من المواضيع الأساسية على جدول الأعمال.

خ.س/ د.ص (د ب ا، أ ف ب، ك ن أ)- مهاجر نيوز