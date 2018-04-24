 حزب الخضر يطالب بمنح اللاجئين الذين يعملون في التمريض حق البقاء | أخبار | DW | 28.04.2018
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أخبار

حزب الخضر يطالب بمنح اللاجئين الذين يعملون في التمريض حق البقاء

طالب رئيس حزب الخضر الألماني روبرت هابيك بمنح الإقامة لمن يعملون في مهن التمريض، وذلك على خلفية وجود أكثر من 25 ألف وظيفة شاغرة من العمالة المتخصصة في قطاع رعاية المسنين والمرضى في ألمانيا.

Chinesisches Pflegepersonal in Magdeburger Altenheim (picture-alliance/dpa/J. Wolf)

طالب حزب الخضر الألماني بمنح حق البقاء للاجئين الذين يعملون في التمريض. وقال رئيس الحزب روبرت هابيك -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت (28 نيسان/أبريل 2018) "نحتاج إلى تصريح منتظم بالإقامة لمن يعملون في مهن التمريض والمساعدة، كخطوة أولى في قانون الهجرة".

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يتزايد عدد النساء من دول أوربا الشرقية اللواتي يشتغلن في بيوت ألمانية، حيث يقمن أيضا برعاية المسنين والمرضى فيها. وقد يعملن في بعض الأحيان على مدى 24 ساعة يوميا. وفي حالات كثيرة يشتغلن خارج إطار القانون والمراقبة. (18.03.2014)

وذكر هابيك أن دور رعاية المسنين والمستشفيات ينقصها عشرات الآلاف من العمالة المتخصصة، مضيفا أن ألمانيا ترحل أيضا لاجئين تلقوا تدريبا مهنيا في هذا المجال، وقال: "يتعين على الحكومة الألمانية تغيير الوضع القانوني بما يتناسب مع الظروف الحالية". وأوضح هابيك، أن الأمر يتطلب أكثر من مجرد وضع إقامة مؤقت خلال فترة التدريب، مشيرا إلى أن منح حق البقاء للاجئين العاملين في هذا المجال سيكون حافزا لهم على تأهيل أنفسهم، ومباشرة عمل مجد، وتابع هابيك "وفي الوقت نفسه سيخفف ذلك العبء على مجال التمريض، وسيساعد على الفور الكثير من الأفراد المعوزين للتمريض".

وكان تقرير للحكومة الألمانية أظهر يوم الأربعاء الماضي، أن هناك أكثر من 25 ألف وظيفة شاغرة من العمالة المتخصصة في قطاع رعاية المسنين والمرضى في ألمانيا، بالإضافة إلى نحو 10000 وظيفة مساعد غير متخصص. وتعتزم الحكومة الألمانية عبر برنامج فوري توفير 8 آلاف فرصة عمل في هذا المجال في مؤسسات رعاية المسنين. وتسعى الحكومة إلى جعل هذا القطاع جاذبا للقوى العاملة عبر رواتب وظروف عمل أكثر جاذبية، ودعم التدريب المهني في هذا المجال.

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ)

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    الكاتب: م.أ.م/DW


مختارات

مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

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