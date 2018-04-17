حريقان متتاليان في نزل للاجئين جنوبي ألمانيا

ذكرت الشرطة الألمانية أن نزل للاجئين في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا شهد حريقين متتاليين اليوم الثلاثاء (17 نيسان/ أبريل 2018).

وأسفر الحريقان عن إصابة ثلاثة أشخاص، فيما أوضحت الشرطة أن السبب الدقيق وراء نشوب الحريق في مدينة هوشتات المطلة على نهر دوناو لم يتضح حتى الآن، ولكن المحققين لم يفترضوا أنه حريق متعمد.

وأضافت الشرطة أن الأمر استلزم نقل 40 شخصاً من سكان النزل إلى مقر إقامة آخر بنفس المدينة. ويشار إلى أنه صدر إنذار حريق للمرة الأولى قرابة الساعة الثالثة من فجر اليوم، وبعد ذلك بساعات نشبت ألسنة لهب مجددا من الحاويات التي تأوي اللاجئين.

وقال زيغفريد هارتمان المتحدث باسم الشرطة بحي شمال شفابن إن سلة جمر تسببت في نشوب الحريق مرة ثانية، موضحا: "إنه حريق واحد والحريق نفسه". يشار إلى أنه تم الاستعانة بإجمالي 60 فردا من قوات الإطفاء.

ع.ع/هـ.د (د ب أ)