حالة "فوضى" على موقع يوتيوب بعد اختراقه

تعرض موقع "يوتيوب" الشهير المختص في عرض التسجيلات المرئية والبث الحي لعملية اختراق من قراصنة مجهولين، إذ قاموا بمسح عدد من الفيديوهات الشهيرة وعلى رأسها أغنية "ديسباسيتو" التي حظيت بمشاهدة الملايين عبر العالم، إذ بلغ عدد المشاهدات على الموقع حوالي 5 ملايير مشاهدة.

ولم تتوقف الفوضى التي شهدها موقع يوتيوب فقط على الأغنية الأكثر شعبية في العالم وإنما تم حذف أغان لفنانين آخرين كشاكيرا وسيلينا غوميز ودريك، كما ظهرت على الشاشة بعض الرسائل مثل "الحرية لفلسطين".

غير أن تلك الأغاني عادت للظهور على موقع يوتيوب بشكل عادي وبنفس أرقام المشاهدات قبل عملية الاختراق، وقال متحدث باسم "يوتيوب": بعد مشاهدة نشاط غير عادي للتحميل على عدد من قنوات "فيفو"، عملنا بسرعة مع شركائنا لتعطيل الدخول أثناء التحقيق في المشكلة".

غير أن أحد القراصنة المفترضين والذي يطلق على نفسه اسم " Kuroi'SH" هدد بالقيام بعمليات اختراق أخرى قائلا: "كل شيء يمكن اختراقه".

ر.ن/س.ك