حارس بن لادن السابق يعيش في ألمانيا على مساعدات الدولة

منذ عام 2006 تحاول السلطات الألمانية ترحيل التونسي سامي أ، الحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، إلى بلاده دون جدوى. ومنذ عام 2005 يرفض مكتب الأجانب في مدينة بوخوم، مكان إقامته، تمديد الإقامة له وأصدرت بحقه قرار الترحيل. وهو اليوم مصنف ضمن "العناصر الخطرة" التي تعرفها الدولة الألمانية على أنها مصدر خطر محتمل على أمن الدولة.
بيد أن عملية ترحيل المواطن التونسي البالغ من العمر اليوم 42 عاماً تمّ تجميدها وفق حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا في عام 2017، وهي أعلى جهة قضائية إدارية في البلاد. وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فقد خلصت المحكمة أن سامي أ. قد يتعرض إلى التعذيب في بلده تونس رغم التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، ومن ثمّ "لا تتوافر" شروط عملية الترحيل، وفق رؤية المحكمة.
على ضوء ذلك، يبقى حارس بن لادن السابق مقيماً في ألمانيا وعليه الذهاب يومياً إلى مكتب شرطة المدينة. في المقابل يحصل على معونات اجتماعية بذات القدر المخصص لطالبي اللجوء في ألمانيا.
وعاد سامي أ. ليتصدر اهتمام الإعلام الألماني، بعد طلب إحاطة تقدم به حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي (معارضة) لولاية شمال الراين وستفاليا لمعرفة قدر المساعدات الاجتماعية التي تمنحها له الدولة.
وصباح اليوم الثلاثاء (24 أبريل/ نيسان 2018) كشف عدد من المواقع والصحف الألمانية عن الأرقام المطلوبة كاشفة عن مبلغ شهري وقدره 1167.48 يورو.
محكمة ألمانية تقرر عدم ترحيل سامي أ. إلى تونس
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة "بيلد" أن سامي أ. يحصل شهرياً على مبلغ 194 يورو والمبلغ ذاته يمنح كذلك لزوجته. عطفاً عن ذلك، يتقاضى الرجل مبلغاً يتراوح بين 133 و157 يورو عن كل طفل من أطفاله الأربعة. أما باقي المعونات فقد رفضت مدينة بوخوم - وفق الصحيفة - الإفصاح عنها بموجب قانون حماية البيانات الخاصة.
وفي تعليق عن ذلك، صرح إكهارد ريبيرغ رئيس لجنة الموازنة التابعة للاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة ميركل أن "قانون اللجوء يتم استغلاله أبشع استغلال"، مضيفاً أنه "علينا بأموال دافعي الضرائب تمويل إرهابي، لأننا لا نستطيع ترحيله".
ودخل سامي أ. إلى ألمانيا كطالب في عام 1997. وما بين عامي 1999 و2000 توارى عن الأنظار. وهي الفترة التي التحق فيها بمعسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان، قبل أن يصبح الحارس الشخصي لأسامة بن لادن.
يُذكر أن فرقة خاصة أمريكية قتلت أسامة بن لادن في مدينة ابوت أباد الباكستانية خلال ولاية الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما.
وعقب عودته إلى ألمانيا، بات مشتبهاً به من قبل السلطات التي رصدت تحركاته في أوساط إسلاموية، حتى أن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ضبطه في عام 2009 وهو يقل أحد المشتبه بهم من أعضاء القاعدة في سيارته الخاصة.
وينفي سامي أ. جميع التهم الموجهة إليه، ليعيش في بوخوم برفقة زوجته وأطفاله الأربعة الحاصلين على الجنسية الألمانية.
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محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن
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محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن
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محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن
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محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن
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محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن
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بايعت جبهة النصرة، وهي إحدى فصائل المعارضة في سوريا، تنظيم القاعدة، لتصبح بذلك قطباً كبيراً ويده الضاربة في الحرب الأهلية بسوريا.
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محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن
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أعلن تنظيم "داعش" المنبثق من القاعدة في العراق من جانب واحد إقامة الخلافة، ما زاد من حدة التنافس بين التنظيمين. وفي مطلع أيلول/ سبتمبر 2014 أعلن الظواهري فرعاً جديداً هو "القاعدة في شبه القارة الهندية" الذي يغطي أفغانستان وباكستان والهند وبنغلاديش وبورما.
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محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن
7 كانون الثاني/ يناير 2015
أسفر اعتداء على مجلة شارلي ايبدو الأسبوعية الساخرة في باريس عن مقتل 12 شخصاً، وأعلن تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" مسؤوليته عنه.
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محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن
3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015
بعد الهجوم الدامي في باريس، دعا الظواهري إلى شن هجمات جديدة ضد البلدان الغربية والأفراد أيضا. محمد مراح، قتل في فرنسا في 2012 سبعة أشخاص، منهم ثلاثة أطفال ومعلم يهودي وثلاثة جنود. كما قام الأخوان تسارناييف في الولايات المتحدة الأمريكية بقتل ثلاثة أشخاص في بوسطن في 2013. سمي مراح وتسارناييف بأنهم "مقاتلين في القاعدة".
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محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن
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سيطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت اليمنية، ولم تتمكن القوات الحكومية المدعومة سعودياً من طرده إلا بعد سنة. وإثر تدخل تحالف سني في آذار/ مارس بقيادة السعودية ضد الحوثيين، استفاد التنظيم من أعمال العنف لتعزيز سيطرته في الجنوب والجنوب الشرقي. لكن غارة أمريكية أدت إلى مقتل 71 من عناصره هناك نهاية آذار/ مارس 2016.
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محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن
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محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن
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دعا الظواهري إلى وحدة الجهاديين من تركيا حتى المغرب العربي، مكرراً في الوقت نفسه رفضه الخلافة التي أعلنها تنظيم "داعش".
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محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن
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الكاتب: ع.غ