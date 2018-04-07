 حادث الدهس في مونستر - تحقيقات في كل الاتجاهات | أخبار | DW | 08.04.2018
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أخبار

حادث الدهس في مونستر - تحقيقات في كل الاتجاهات

دهس رجل بسيارته "الفان" مجموعة من الناس المسالمين كانوا يجلسون في يوم مشمس أمام أحد المطاعم بمدينة مونستر، ثم أطلق النار على نفسه ليموت. والسؤال المهم هو لماذا فعل ذلك؟ وتحاول الشرطة الآن البحث عن دوافعه وخلفياته.

Deutschland Täter von Münster ist Deutscher - kein Hinweis auf islamistisches Motiv (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

يحاول محققون ألمان معرفة دافع رجل قاد عربة "فان" مخصصة للرحلات نحو مجموعة من الناس كانوا جالسين خارج مطعم في مدينة مونستر غرب البلاد أمس السبت فقتل شخصين وأصاب 20 ستة منهم في حالة خطيرة، قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه. وصدمت المركبة الجالسين حول موائد خارج مطعم (غروسر كيبنكيرل)، الذي يرتاده الكثير من السائحين أيضا في الحي القديم من المدينة.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بيان إنها "تأثرت بشدة". وأصدر البيت الأبيض بيانا مساء أمس السبت قدم فيه الرئيس دونالد ترامب "تعازيه ودعواته" لأسر القتيلين. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة "دعواتي لضحايا الهجوم في مونستر. فرنسا تشاطر ألمانيا أحزانها"

ومشطت شرطة الأدلة الجنائية موقع الحادث اليوم الأحد (8 أبريل/ نيسان 2018) بعد أن أعلنت هوية القتيلين وهما رجل (65 عاما) وامرأة (51 عاما) وكلاهما ألماني. وقال كبير ممثلي الادعاء مارتن بوتسنهارت في بيان مشترك مع شرطة مونستر "السائق هو على الأرجح رجل في الثامنة والأربعين من عمره من مونستر وفقا للمرحلة الحالية من التحقيق". وأضاف "حتى الآن ليست هناك مؤشرات على خلفية محتملة للجريمة. التحقيقات تجرى بالسرعة القصوى وعلى جميع الجبهات".

ودشن المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بوابة على الإنترنت لجمع أدلة عن حادث الدهس، وذكر الادعاء العام والشرطة الألمانية بمدينة مونستر اليوم الأحد في بيان صحفي مشترك لهما أنه يمكن لشهود تحميل مقاطع فيديو أو صور ترتبط بالواقعة تحت عنوان . www.bka-hinweisportal.de

وناشدت شرطة ولاية شمال الراين، عبر حسابها على تويتر، المواطنين عدم بث الصور والفيديوهات التي بحوزتهم عن الحادث والإدلاء بها للمكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم على موقع أونلاين المخصص لجمع المعلومات المفيدة للتحقيق في الحادث.

وقال مدير العمليات ورئيس الشرطة مارتن فيشر عن وضع التحقيقات: "سوف يستلزم تصوير مسرح الجريمة وقتا طويلا". وتابع قائلا: "إننا بحاجة لوقت من أجل تقييم المسارات ودمج نتائج التحقيقات"، موضحا أنه لهذا السبب من المتوقع أن يكون هناك بعض العوائق وسط مدينة مونستر اليوم الأحد أيضا.

مختارات

حددت الشرطة الألمانية هوية شخصين قتلا في حادث دهس شاحنة صغيرة لحشد في مدينة مونستر غرب ألمانيا يوم السبت. والتحقيقات لا تؤشر إلى"خلفية إسلامية لمنفذ الهجوم" الذي يعاني إضطرابات نفسية. (08.04.2018)

قالت السلطات الألمانية إن مواطنا ألمانيا دهس حشدا من الناس في مدينة مونستر مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 20 آخرون، ثم أنتحر، مؤكدة عدم وجود دلائل على خلفيات إسلامية. في حين ذكرت تقارير أن المهاجم يعاني من اضطرابات نفسية. (07.04.2018)

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية في برلين أن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر يعتزم الاطلاع بنفسه اليوم الأحد على وضع التحقيقات في مدينة مونستر وكان زيهوفر أعلن أمس بعد الحادث أن السلطات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية في حالة تبادل وثيق للمعلومات مع سلطات ولاية شمال الراين-فيستفاليا التي تقع بها مدينة مونستر.

وذكرت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ في نسختها الإلكترونية أن مرتكب الحادث يدعى ينس ر. (48 عاماً) ويعيش على بعد نحو كيلومترين من موقع الجريمة.

وقالت القناة الثانية الألمانية (زد.دي.إف) إن الشرطة تفتش منزل مرتكب الحادث وإنه كان على صلة بمتطرفين يمينيين لكن لا دليل بعد على أنه هو نفسه يميني متطرف. وقالت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ إن الرجل يعاني اضطرابات نفسية. ولم تؤكد وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين تقرير الصحيفة ولم تنفه.

ص.ش/ م. س (رويترز، د ب أ)

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    قالت شرطة مدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت يوم السبت في المدينة أدى إلى جرح ثلاثين شخصا ومقتل الكثيرين.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    العملية وقعت عندما دهست عربة "فان" صغيرة حشداً من الناس وسط المدينة.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    الشرطة الألمانية قالت إن سائق العربة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture-alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    مصادر رسمية أكدت سقوط 4 قتلى على الأقل.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقول إن ليس هناك أي إشارات على أن هجوم مونستر يحمل دوافع إرهابية. وتضيف إن سائق السيارة ألماني وتبدو عليه علامات إضطرابات عقلية. ويتم حاليا تفتيش شقة المهاجم.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد العربة، والشرطة تدرس ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمنفذ.


مختارات

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

قالت الشرطة بمدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت في المدينة، أدت إلى جرح ثلاثين شخصاً ومقتل آخرين إثر دهس عربة "فان" صغيرة لحشد من الناس، فيما لا تزال هوية المنفذ ودوافعه غامضة. (07.04.2018)  

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## تغطية مباشرة ـ عملية دهس بسيارة في مونستر الألمانية ## 07.04.2018

قالت السلطات الألمانية إن رجلا هاجم حشدا من الناس خارج مطعم في وسط مدينة مونستر بغرب ألمانيا اليوم السبت مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل ثم أطلق النار على نفسه. المهاجم المفترض مواطن ألمانيا تبدو عليه إضطرابات نفسية.

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