 جيوزيبي كونتي ـ مرشح الشعبويين لرئاسة حكومة إيطاليا | أخبار | DW | 21.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

جيوزيبي كونتي ـ مرشح الشعبويين لرئاسة حكومة إيطاليا

رشح الائتلاف الشعبوي الجديد في إيطاليا المحامي الأنيق وأستاذ القانون وحديث العهد بالسياسة جيوزيبي كونتي ليكون مرشحه لرئاسة الوزراء. فمن هو كونتي وماذا سيكون وضع زعيمي الحركتين المكون منهما الائتلاف في الحكومة المقبلة؟

Giuseppe Conte (picture-alliance/dpa/S. Lore)

لدى خروجهما من لقاء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، تكتم كل من لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم الشعبوية وماتيو سالفيني رئيس رابطة الشمال المتطرفة على خيارهما لمنصب رئاسة الحكومة. الزعيمان وضعا في الأيام الأخيرة برنامجاً مشتركاً لأول حكومة شعبوية في إيطاليا يبتعد عن نهج التقشف و"إملاءات" بروكسل، حسب وصفهما.

مختارات

تفضل شبيبة إيطاليا رغم الأرقام الاقتصادية الإيجابية التوجه بأعداد كبيرة إلى الخارج. والانتخابات البرلمانية في الرابع من آذار/ مارس لا تبعث على الأمل، كما كشف تقريرDW من دوريس بوندي في نابولي. (03.03.2018)

نتائج الانتخابات الإيطالية جاءت لتؤكد ما بات يخشى منه الجميع في أوروبا، إذ حصد اليمين الشعبوي والمتطرف أغلب الأصوات. وحركة لمحاربة الفساد والهجرة وتقوية الأمن أسسها كوميدي تصبح القوة الأولى في ثالث أكبر اقتصاد أوروبي. (05.03.2018)

وعندما كان سالفيني في مكتب الرئيس نشر حليفه دي مايو نصاً جاء فيه "لقد اقترحنا اسم جوزيبي كونتي على رئيس الجمهورية. وهو اسم سيدفع ربما بعجلة تشكيل الحكومة". وكونتي (54 عاماً) محام غير معروف جدا. وقال دي مايو "سيكون رئيس حكومة سياسية. وأقول لمن يدعون إنه لم ينتخب أن جوزيبي كونتي كان في فريقي وصوت 11 مليون إيطالي له".

ولد كونتي عام 1964، في مقاطعة فوجيا الجنوبية، ودرس القانون في روما وذهب للعمل والدراسة في فيينا وباريس وكامبريدج ونيويورك. وهو حاليا أستاذ قانون الخصوصية في فلورنسا. ووصف كونتي، الذي تم تقديمه إلى حركة خمس نجوم منذ أربع سنوات، الحركة بأنها "مختبر سياسي رائع ولا يصدق".

وتردد أنه يرغب في التركيز على تطهير الإدارة العامة في إيطاليا، ويعتبر خبيراً في إدارة الشركات التي تعاني من أزمات.

منصبان أساسيان

وكان كل من الزعيمين يطمح لقيادة أول حكومة معادية لمؤسسات النظام في بلد هو من مؤسسي الاتحاد الأوروبي، لكنهما أرغما على اختيار شخص ثالث في ظل صراع ضار على السلطة بينهما ونتائج فردية غير كافية في الانتخابات التشريعية.

في المقابل، توقعت الصحافة الإيطالية أن يحتفظا بمنصبين أساسيين في الحكومة المقبلة، هما وزارة الداخلية لسالفيني ووزارة كبرى للتنمية الاقتصادية تضم العمل لدي مايو. لكن الدستور الإيطالي واضح، إذ يعود لرئيس الجمهورية وحده أن يعين رئيس الحكومة، ومن ثم الوزراء بناء على اقتراحاته.

أ.ح/ع.غ (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 04:41
بث مباشر الآن
04:41 دقيقة

وسيلة شعبوية ضد اللاجئين في إيطاليا لكسب الشعبية

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

وسيلة شعبوية ضد اللاجئين في إيطاليا لكسب الشعبية  

مواضيع ذات صلة

UEFA Super Cup 2016 Real Madrid v. Sevilla Zinedine Zidane

جوائز فيفا: الفرنسي زيدان أفضل مدرب لعام 2017 23.10.2017

نال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم المكافأة المناسبة لمسيرته الرائعة في الموسم الماضي مع فريقه. فقد توج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

Vatikan Papst Franziskus empfängt Erdogan

أردوغان يلتقي بابا الفاتيكان والقدس في صدارة جدول الأعمال 05.02.2018

استقبل البابا فرنسيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقوم بأول زيارة لرئيس تركي إلى الفاتيكان منذ 59 عاما، وذلك لبحث مسألة القدس وتداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

Gianluigi Buffon

الجماهير الإيطالية ترى إعادة الاعتبار لمنتخبها بيد أنشيلوتي 14.11.2017

لاتزال الجماهير الكروية في إيطاليا تحت وقع صدمة إخفاق منتخبها في الوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018. وفيما يستعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتحليل أسباب الإخفاق، استقرت الجماهير الإيطالية على من يكون المنقذ.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  