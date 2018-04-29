جرحى في مداهمة الشرطة لأحد مراكز اللجوء بألمانيا

أسفرت عملية مداهمة نفذتها الشرطة الألمانية بأحد مراكز اللجوء في مدينة إلفاغن بولاية بادن فورتمبرغ جنوب ألمانيا، عن جرح عدد من الأشخاص من بينهم عناصر الشرطة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فقد قفز مجموعة من اللاجئين من نوافذ مركز اللجوء بعد ملاحقة الشرطة لهم، وهو ما أدى إلى إصابتهم بجروح.

وترجع أسباب القضية إلى ليلة الاثنين الماضي، حيث منع طالبو لجوء، بالقوة عناصر الشرطة من ترحيل أحد رفاقهم وهو طوغولي الجنسية. ما دفع بالشرطة إلى وقف عملية الترحيل لخطورة الموقف على عناصرها.

وأفاد شهود عيان أن حوالي 150 لاجئ أحاطوا بسيارة الشرطة التي كانت مكلفة بترحيل طالب اللجوء الطوغولي وهاجموها.

هـ.د/ م.س (د ب أ)