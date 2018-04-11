جديد وكالة ناسا.. تجربة تلقيح خلية منوية بشرية لبيضة

تعتزم الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) في مشروعها الجديد Micro-11 إرسال عينات من سائل منوي بشري للفضاء الخارجي. "مسألة التكاثر البشري حيوية لخطط الاستيطان الإنساني على القمر والمريخ وغيرهما من الأجسام السماوية. وهذا المسألة لا بد من تناولها بالبحث"، يقول جوزيف تاش الباحث في جامعة مركز كانساس الطبي والذي سيفحص العينات بعد عودتها إلى الأرض.
ويحدث التلقيح عند الثدييات، بما فيها الإنسان، عندما تسبح خلية منوية إلى البيضة وتدخل فيها. وليحدث ذلك لا بد من "تنشيط" الخلية أولاً، ومن ثم لا بد أن تكون سرعة الخلية المنوية مناسبة حتى تتمكن من الالتحام بالبيضة. كما لا بد أن يكون غشاء الخلية المنوية أكثر سيولة.
وقد سجلت تجارب على سائل منوي لقنفذ البحر والثور نجاحاً فيما يتعلق بـ"تنشيط" حركة الخلية المنوية، إلا أن الخطوات اللاحقة حدثت بشكل بطيء أو لم تحدث بالمرة.
وحسب بيان لوكالة ناسا سيقوم العلماء بخلط الحيوانات المنوية بمواد كيماوية لتحفيزها على الحركة باتجاه البيضة والالتحام معها. وسيقيم العلماء قدرة الخلايا المنوية على الحركة.
وعند العودة إلى الأرض سيقوم تاش والفريق البحثي فيما إذا كانت الخلايا المنوية قد اجتازت كل المراحل اللازمة للتلقيح وأوجه الاختلاف عن تلك التي لم تقم برحلة إلى الفضاء الخارجي.
يشار إلى أن التجارب بهذا الخصوص على الحيوانات الثديية لم تلق نجاحاً يذكر، إذ نجح علماء سوفيات في عام 1979 بتلقيح أنثى جرذ في الفضاء، إلا أنها أجهضت بعد ذلك. غير أن التجارب على الضفادع والسمندر والقواقع والحيوانات اللافقارية المائية لاقت نجاحاً كبيراً.
خ.س/ع .خ (DW)
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العالم بعد 50 عاما في عيون الأطفال
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