ثلاث عقبات في طريق مدرب بايرن ميونيخ الجديد كوفاتش

قبل أسبوع، خرج نيكو كوفاتش مدرب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بتصريح صحفي يضع فيه حدا لكل التكهنات، التي ربطته بتدريب نادي بايرن ميونيخ. وقال كوفاتش "يربطني عقد مع نادي فرانكفورت حتى سنة 2019، وفي حال لم يحدث شيئا ما، سأواصل عملي هنا"، وأضاف المدرب الكرواتي، وفق ما أشارت إليه مجلة "كيكر" الألمانية، "لا يوجد أي سبب للشك أنني لن أكون مدربا ( لنادي فرانكفورت) في السنة القادمة".
بيد أن فريق بايرين ميونيخ الألماني أعلن اليوم الجمعة ( 13 من أبريل/نيسان 2018)، أنه تعاقد رسميا مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، لتدريب الفريق البافاري في الموسم المقبل بعقد يمتد لثلاث سنوات. وسيحل كوفاتش (46 عاما)، الذي يتولى الآن تدريب فريق آينتراخت فرانكفورت، محل المدرب الألماني المخضرم يوب هانكيس، الذي أكد في أكثر من مرة عزمه الرحيل عن النادي البافاري نهاية الموسم الحالي.
ولن تكون مهمة مدرب بايرن ميونيخ الجديد نيكو كوفاتش مفروشة بالورود، إذ تنتظره ثلاث تحديات رئيسية مع العملاق الألماني.
تكريس هيمنة البايرن محليا
سيحاول نيكو كوفاتش تكريس هيمنة فريق بايرن ميونيخ على الصعد المحلي، إذ فاز الفريق البافاري بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي هذا الموسم و الـ 28 في تاريخه. ويملك بايرن ميونيخ كل مقومات مواصلة السيطرة الكروية على ألمانيا، خاصة وأنه يملك "ثقافة" الفوز بالألقاب، التي يُلخصها مبدأ النادي "ميا سان ميا" (نحن من نحن)- نحن الأفضل. علاوة على ذلك، فإن الفريق البافاري يتوفر على ترسانة مُرعبة من اللاعبين، الذين يواصلون صناعة مجد فريق بايرن ميونيخ في كل موسم.
ولن يقتصر دور مدرب البايرن الجديد على الفوز بـ "البوندسليغا"، بل يتحتم عليه الظفر بكأس ألمانيا، التي تُعتبر أيضا من الألقاب المُفضلة للنادي البافاري.
هل سينجح كوفاتش مع الفريق البافاري العملاق؟ صورة من الأرشيف.
دوري أبطال أوروبا
"الكأس ذات الأذنين" من بين أبرز الألقاب، التي ستحدد مدى نجاح المدرب الكرواتي برفقة فريق بايرن ميونيخ، فقد تعود الفريق البافاري على الوصول دائما إلى المحطات النهائية من هذه المسابقة الأوروبية العريقة والفوز بها في بعض الأحيان. زيادة على ذلك، يتحتم على نيكو كوفاتش أن يضع اسمه على خريطة المدربين الكبار في "القارة العجوز"، إذ سيُساعده بالتأكيد نجاح فريق بايرن ميونيخ على الصعيد القاري، في تقديم اعتماده كمدرب جيد في عالم الساحرة المستديرة.
من جهة آخرى، يُعاني نيكو كوفاتش من نقص الخبرة التدريبية في المسابقات الأوروبية، حيث لم يُدرب من قبل أندية كروية كبيرة، تنافس بشكل دوري على الوقوف في منصات التتويج الأوروبية، وهو ما قد يُصعب من مهمة كوفاتش في السير بقطار البايرن إلى أبعد نقطة في المسابقات الأوروبية. لكن، لن يجعلها مستحيلة.
كسب ثقة اللاعبين
سيتحتم على ربان سفينة البايرن الجديد نيكو كوفاتش، كسب ثقة اللاعبين من أجل قيادة الفريق البافاري إلى تحقيق الألقاب، إذ يجب على المدرب الكرواتي إقناع بعض لاعبي الفريق الألماني العملاق أن كل من يحمل قميص النادي فهو مهم بالنسبة له، وذلك رغم حصوله على دقائق لعب أقل. فضلا على ذلك، سيستفيد كوفاتش من شخصيته القوية، حسب ما أشار إليه مدرب البايرن السابق أوتمار هيتسفيلد، من أجل زرع أجواء تنافسية بين اللاعبين ومنح الرسمية للاعب، الذي يبذل مجهودات أكبر سواء داخل المستطيل الأخضر أو في التدريبات، ويستوعب منظومة المدرب التكتيكية بشكل أفضل.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان