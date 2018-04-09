 ثلاث تحديات رئيسية في انتظار توخل مع باريس سان جيرمان | عالم الرياضة | DW | 10.04.2018
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عالم الرياضة

ثلاث تحديات رئيسية في انتظار توخل مع باريس سان جيرمان

بينما يقترب فريق باريس يان جيرمان من إعلان تعاقده الرسمي مع توماس توخل، تنتظر المدرب الألماني مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية مع نادي العاصمة الفرنسية. فما هي؟ وهل سينجح توخل في أول تجربة تدريبة خارج ألمانيا؟

Thomas Tuchel (picture-alliance/dpa/T. Frey)

توماس توخيل، صورة من الأرشيف.

ذكرت تقارير صحفية متطابقة أن توماس توخل يقترب من تولي مهمة تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل، خلفا للمدرب الإسباني أوناي إيمري، وأضافت ذات المصادر أن المدرب الألماني سيحصل على عقد مع الفريق الباريسي لمدة موسمين، بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم إضافي.

مختارات

انهزم فريق باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد برسم الدور الـ 16 من "الكأس ذات الأذنين"، وأعادت الخسارة الحديث مجددا عن مشروع النادي الفرنسي، الذي أنفق رئيسه الخليفي الأموال الطائلة للتسيد أوروبيا. فهل أصبح المشروع في خطر؟ (15.02.2018)

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقارير ألمانية، كانت قد أشارت إلى تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع المدرب الألماني توماس توخيل خلفا للمدرب الحالي أوناي إيمري. وكشفت الصحيفة الفرنسية عن الأسباب التي جعلت الاختيار يقع على توخيل. (30.03.2018)

وفي حال تأكد خبر تعاقد باريس سان جيرمان مع توماس توخل، فإن مدرب بوروسيا دورتموند السابق تنتظره تحديات جمة مع الفريق الفرنسي العملاق، الذي وضع منذ سنوات مشروعا كرويا طموحا يهدف من خلاله إلى تسيد الكرة الفرنسية والعالمية. وفيما يلي أبرز ثلاثة تحديات تنتظر توخل مع فريق باريس سان جيرمان:

مواصلة السيطرة محليا

يتحتم على توماس توخل (44 عاما) العمل على مواصلة سيطرة فريق باريس سان جيرمان على الألقاب المحلية، إذ أحكم فريق العاصمة الفرنسية في السنوات الأخيرة قبضته على الدوري الفرنسي لكرة القدم، مستفيدا من التعاقدات الكبيرة التي أبرمها مع لاعبين من طينة كبيرة، بالإضافة إلى ضعف المنافسة في "الليغا 1" بالمقارنة مع دوريات أوروبية أخرى على غرار إنجلترا وإسبانيا.

كما أن الفوز بكأس فرنسا سيكون بالتأكيد على أجندة توخل في الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق الباريسي يعج بلاعبين يمكن الاستفادة من خدماتهم في الكثير من البطولات، التي يُنافس عليها العملاق الباريسي.

ضبط غرفة الملابس

لن تكون مهمة المدرب الألماني مفروشة بالورود في ضبط غرفة ملابس النادي الباريسي، خاصة وأن مناوشات بين نجمي الفريق نيمار دا سيلفا وإدينسون كافاني ظهرت علانية في لقاء سابق في الدوري الفرنسي، علاوة على ذلك، فإن بعض لاعبي الفريق عبروا في مرات عديدة عن امتعاضهم من الجلوس على دكة البدلاء.

Deutschland Borussia Dortmund gewinnt den DFB-Pokal (Reuters/F. Bensch )

يتحتم على توخيل تحقيق الألقاب المحلية والقارية، أرشيف.

بالمقابل يُعرف عن المدرب توخل صرامته الشديدة سواء داخل الملعب أو خارجه، حتى أن صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن لاعبي فريق بايرن ميونيخ، وعلى رأسهم المدافع ماتس هوملس رفضوا في وقت سابق تولي توخل مهمة تدريب الفريق البافاري، وأضافت "بيلد" أن توخل معروف بأساليبه غير المعهودة في التدريب والتغذية، على غرار منع تناول البيتزا ورقائق البطاطس ومراقبة اللاعبين عبر نظام (GPS).

"الكأس ذات الأذنين"

 ومن أبرز العوامل التي ستحدد نجاح توخل من عدمه برفقة الفريق الفرنسي هي التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي استثمر نادي باريس سان جيرمان أموالا كبيرة من أجل الظفر بها. فمنذ سنوات، يُمني نادي العاصمة الفرنسي النفس بالفوز بأعرق الكؤوس الأوروبية، ووضع اسم باريس سان جيرمان مجددا على خريطة الأندية الأوروبية الكبيرة، لكن هذا الحلم ظل مستعصيا على التحقيق لحد الآن. 

وبكل تأكيد سيحاول توخل النجاح فيما فشل فيه المدرب الإسباني أوناي إيمري وقبله الفرنسي لوران بلان، إذ من المتوقع أن يُركز المدرب الألماني بشدة على هذه البطولة الأوروبية العريقة، خاصة وأن فريق باريس سان جيرمان يملك كل مقومات النجاح للفوز بهذا اللقب الغالي.

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

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