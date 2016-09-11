 ثرية بريطانية تقيم حفل زفاف لـ ″دميتين″ في مدينة الأقصر المصرية! | عالم المنوعات | DW | 16.04.2018
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منوعات

ثرية بريطانية تقيم حفل زفاف لـ "دميتين" في مدينة الأقصر المصرية!

سمعنا عن حفلات زفاف غريبة للاحتفال بزواج القطط أو الكلاب أو حتى حيوان الباندا. لكن ثرية بريطانية أقامت في مدينة الأقصر المصرية حفل زفاف ربما هو الأول من نوعه، حيث احتفلت بـ"زواج دميتيها". فكيف كانت طقوس هذا الاحتفال؟

Teddybär (Getty Images)

شهد فندق شهير في مدينة الأقصر بصعيد مصر، حفل زفاف غريب ومثير، حيث أقامت المليونيرة البريطانية  كلوديا براون، حفل زفاف لـ "دميتين" على شكل دب.

  وحجزت المليونيرة للدميتين جناحاً ملكياً بالفندق، وأقامت حفلاً ساهراً بمشاركة أصدقائها المقربين الذين حضروا من بريطانيا إلى الأقصر لمشاركة صديقتهم في احتفالها بزفاف عرائسها، وتقديم التهنئة "للعروسين الدميتين"!

 

مختارات

المليونيرة البريطانية، أنفقت عشرات الآلاف من الجنيهات المصرية على حفل الزفاف ونفقات إقامة العروسين والمدعوين، في الفندق الفاخر المطل على نهر النيل، وأصرت على أن يقيم "العروسان" في ذات الجناح الذى أقام به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي برفقة زوجته عارضة الأزياء ومغنية الأوبرا الإيطالية كارلا بروني. 

وتشتهر مدينة الأقصر باستضافة الكثير من أثرياء العالم ومشاهيره ونجومه وكبار ساسته، والذين يفدون في زيارات سرية وأخرى معلنة، لزيارة آثار المدينة، مثل الأميرة الراحلة ديانا وعارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل وبطلي فيلم تايتانيك، ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت.

س.م / (د ب أ)

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    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    أغلبية المغاربة يفضلون الظهور بملابسهم التقليدية في حفلات الزفاف، على غرار الملك محمد السادس الذي ارتدى جلبابا مغربيا (جلابة) فيما ارتدت زوجته لالّة سلمى القفطان المغربي.

  • Tunesien Hochzeit

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    رغم أن تونس تعد من أكثر الدول تأثرا بأوروبا، إلا أن التونسيين يعتبرون من أكثر العرب تشبثا بتقاليدهم في إقامة حفلات الزفاف: لباس العروس التقليدي (فوطة وبلوزة مع طرحة مطرزة) يبقى عنصرا أساسيا في حفلات الزواج.

  • Bildergalerie Die Hochzeitsfeier in der Arabischen Welt

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    يحرص الليبيون أيضا على إقامة حفلات زفاف كما قام بها أجدادهم من قبل، من خلال ارتداء أزيائهم التقليدية، وتزيين المرأة بالكثير من الحلي من الذهب.

  • default

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    البعض اختار الجمع بين النمطين الأوروبي والتقليدي في اختياره لملابس حفل الزفاف، على غرار هذين العروسين من الأردن، حيث يرتدي كل منهما العباءة التقليدية والكوفية على طريقته.

  • Bildergalerie Die Hochzeitsfeier in der Arabischen Welt

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    وإن فضل أغلبية الفلسطينيين ارتداء الملابس الأوروبية المتمثلة في الفستان الأبيض والبدلة، إلا أنهم يختلفون عن بقية العرب بعدم نسيان قضيتهم: فبدل باقة الورود التي تحملها العروس عادة، ها هي تحمل رمزا من الرموز الوطنية.

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    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    هذا الزي التقليدي، الذي يطلق عليه اسم "القنبع"، هو زي العروس الصنعانية في اليمن. وهو لباس يجمع بين الألوان الزاهية، كالذهبي والوردي والأحمر، والزينة بجنيهات ذهبية أو فضية.

  • Liberal- Islamischer Bund - Islamischer Ehevertrag in Deutschland

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    ومثلما تتنوع أزياء العرسان من بلد لآخر تختلف أيضا العادات والقوانين التي تنظم عملية عقد القران. ففيما يكفي الزواج الديني في بعض البلدان، تشترط دول أخرى أن يعقد الزواج أمام الموظف الحكومي المختص بالشؤون المدنية.

  • Symbolbild Schmuck als Geldanlage

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    وتختلف أيضا العادات المعمول بها في اختيار خاتم الخطوبة أو دبلة الزواج. ففيما يكفي خاتم مرصع بحجر من الألماس في أفضل الأحيان لإسعاد عروس في بلد عربي ما...

  • Bildergalerie Die Hochzeitsfeier in der Arabischen Welt

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    ... تعرف بلدان عربية أخرى ولعا بالمجوهرات، حيث يتعين على العريس جلب الكثير من الحلي وخاصة الذهب، حتى يحظى بموافقة أهل العروس على تزويجهم ابنتهم!

  • Berlin ITB Tourismusmesse VAE

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    ومن العادات المنتشرة في كل الدول العربية تزيين يد العروس بالحناء في يوم زفافها أو قبله بيوم أو يومين. لكنها عادة آخذة في التراجع، كون الحناء تبقى لأسابيع طويلة قبل أن يبهت لونها وتختفي نهائيا.

  • Traditionelle Hochzeit in Marokko

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    الموسيقى والرقص أمران لا يغيبان عن أي حفل زفاف. وتختلف الأذواق فيما يتعلق بنوع الموسيقى والأغاني من بلد لآخر. في الصورة فرقة موسيقية تقليدية في مدينة فاس المغربية.

  • Bauchtänzerin in einem Hotel

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    وفي بعض الدول، على غرار مصر، يتم تكليف راقصة تحترف هذه المهنة لإحياء حفل الزفاف وإمتاع العريسين والمدعوين!

  • Messe HochzeitsWelt 2013 - Hochzeitstorte

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    الكعك أو "التورتة" هي في الواقع من العادات الأوروبية والتي وجدت طريقها إلى حفلات الزفاف في الدول العربية. حيث تعد عملية مسك العريسين للسكين بشكل مشترك لقطع الكعك خلال حفل الزفاف من الطقوس الأساسية في عدة دول عربية.

  • Andalusische Küche

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    أما فيما يتعلق بالطعام الذي يتم إعداده للمدعووين، فيختلف من بلد لآخر ومن مدينة لأخرى. في عدة مناطق في المنطقة المغاربية (تونس، الجزائر والمغرب) يعد الكسكسي من الوجبات الأساسية لحفلات الزفاف.

  • Baklava

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    كذلك الحلويات الشرقية على غرار البقلاوة تعد في بعض البلدان، مثل دول بلاد الشام وأيضا تونس، من الأطعمة الأساسية التي تقدم للمدعوين.

    الكاتب: شمس العياري


مختارات

فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

رغم القواسم المشتركة الكثيرة، فإن الدول العربية لا تتميز بثرائها التاريخي وتنوعها الثقافي فقط، وإنما أيضا باختلافاتها في إقامة الحفلات، وخاصة منها حفل الزفاف. جولة مصورة على عادات بعض الدول العربية في إحياء "فرحة العمر". (17.03.2015)  

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