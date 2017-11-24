 تويتر يحتفل برمضان على طريقته الخاصة | عالم المنوعات | DW | 16.05.2018
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منوعات

تويتر يحتفل برمضان على طريقته الخاصة

مع ارتفاع عدد التغريدات والتهاني بحلول شهر رمضان وانتشارها بكثرة على منصات التواصل الإجتماعي، لجأ تويتر إلى طريقة جديدة يشارك بها المسلمون احتفالاتهم في شهر الصيام، فكيف ذلك؟

Symbolbild - Twitter Logo auf Handydisplay (picture-alliance/AP Photo/M. Rourke)

مع بداية شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية غدا، الخميس (17 مايو/ أيار) شاركت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر مستخدميها في العالم العربي والإسلامي هذه المناسبة بإطلاق عدد من الإيموجي والوسوم الرمضانية الجديدة.

مختارات

بينما يُحاول البعض من التلاميذ المسلمين في المدارس الألمانية التعود على صيام رمضان، يمتنع البعض الآخر عن ذلك لعدة أسباب. فكيف يقضي التلاميذ الصائمون وغير الصائمين شهر رمضان؟ وكيف ينظر التلاميذ الألمان لزملائهم الصائمين؟ (12.06.2017)

ونشر ت شبكة تويتر تدوينة جاء فيها "عِشْ معنا روح رمضان المتميزة بتعبيراتنا الجديدة"، في إشارة إلى تعبيرات الإيموجي الرمضانية.

واستخدم توتير عدة كلمات تلقى انتشارا كبيرا بين المسلمين مثل رمضان كريم وعيد الفطر وإفطار. وعند إدخال هذه الكلمات مسبوقة بالرمز (#) تظهر هذه الوسوم، مما يتيح لمستخدم تويتر نشرها في تغريدته للتواصل مع الصائمين حول العالم .

وبنشر ثلاثة تغريدات بتلك الطريقة يتم فك شفرة أحد الإيموجي الرمضانية مثل الهلال وفانوس رمضان وتظهر في تغريدات المستخدمين.وكان تويتر قد أطلق العام الماضي إيموجي رمضانية حققت نجاحاً كبيراً وكانت عبارة عن كوب من الزبادي والمعروف بأنه من الأطعمة الرئيسية في السحور خلال شهر الصيام والإيموجي الثاني كان فانوس رمضان.

وللمرة الأولى على تويتر سيتم نقل صلاة التراويح من مكة في بث مباشر يوميا خلال شهر رمضان من خلال  @MOCI_KSA  كما سيتم إذاعة برنامج بعنوان HawanahZein# "هوا أنا زين "، بالاشتراك مع منصة YallaFeed. وهو برنامج شبابي يناقش ما يحدث في العالم العربي والإسلامي على تويتر خلال شهر رمضان.

يذكر أنه في رمضان عام  2017، ارتفع استخدام تويتر في المحادثات حول رمضان إلى 118 مليون محادثة عالمياً، طبقا لما أصدره تويتر من نتائج أبحاثه حول #رمضان_2017.

سارة إبراهيم

  • Saudi Arabien | Muslimische Gläubige beten in der Pilgerstätte Mekka (REUTERS/S. Salem)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    مكة

    عدد ساعات الصيام في مكة 14 ساعة و 35 دقيقة.

  • Irak Opferfest Eid al Adha (Reuters/K. Al-Mousily)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بغداد - العراق

    15 ساعة و 30 دقيقة.

  • Ägypten Kairo Ramadan (DW/A. Al Badry)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    القاهرة – مصر

    ساعات الصيام هي نحو 15 ساعة و 20 دقيقة.

  • Marokko Ramadan (REUTERS)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    المغرب

    15 ساعة و 20 دقيقة.

  • Türkei Ramadan in Istanbul (picture-alliance/Anadolu Agency/E. Eladi)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    إسطنبول - تركيا

    16 ساعة و30 دقيقة.

  • Moscheen in Deutschland 2012 Berlin Sehitlik Moschee (picture-alliance/dpa)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    برلين

    يبدأ شهر رمضان في العاصمة الألمانية بعدد ساعات صيام مقدارها 17 ساعة و 30 دقيقة. فيما ينتهي شهر الصوم بساعات صيام تصل إلى 18 ساعة و 20 دقيقة.

  • Australien Politik Muslimische Partei (picture-alliance/dpa/D. Lewins)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    سدني - أستراليا

    11 ساعة و 50 دقيقة.

  • China Islamische Frauen lesen den Koran in Yinchuan (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بكين - الصين

    16 ساعة 20 دقيقة.

  • USA Erdogan weiht moschee ein (picture alliance/AP Photo/S. Serkan Gurbuz)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    الولايات المتحدة

    تبلغ ساعات الصيام في واشنطن 16 ساعة و 10 دقائق.

  • Bildergalerie Putin und Erdogan eröffnen Europas größte Moschee (Getty Images/AFP/V. Maximov)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    موسكو ومدن خارج الدائرة القطبية الشمالية

    تصل ساعات الصيام في العاصمة الروسية إلى 20 ساعة و 10 دقائق. فيما توجد مدن في شمال روسيا مثل مدينة مورمانسك الواقعة خارج الدائرة القطبية الشمالية ويحل فيها خلال فصل الصيف ما يعرف بالنهار القطبي، إذ إن ضوء النهار لا يفارقها، الأمر الذي دفع بعض علماء الشريعة لإصدار فتوى تتيح لمسلمي هذه المناطق الصيام حسب توقيت المنطقة الأقرب إليهم جغرافيا داخل الدائرة القطبية.

  • Bildergalerie Ramadan 2012 (picture-alliance/dpa)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    أوسلو - النرويج

    20 ساعة و 36 دقيقة.

  • UN-Report: Fremdenfeindlichkeit in Großbritannien nimmt zu (picture-alliance/PYMCA/Liat Chen)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    لندن - بريطانيا

    عدد ساعات الصيام تصل إلى 19 ساعة.

  • Island - Stadtsee Stadtsee Tjoernin und Innenstadt (picture-alliance/blickwinkel/M. Lohmann)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    آيسلندا

    22 ساعة.

  • Argentinien Buenos Aires - Muslime beten am Islamic Cultural Center (picture-alliance/AA/M. Sanchez)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بوينس آيرس - الأرجنتين

    11 ساعة و 30 دقيقة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

تختلف ساعات صيام رمضان حسب ساعات النهار للبلدان والتي تتباين حسب الموقع الجغرافي للبلد، لكن أيضا حسب المرجعية التي تقرر أوقات الصيام. فيما يلي نظرة على ساعات الصيام هذا العام في مختلف البلدان، استنادا إلى جداول الإمساك. (15.05.2018)  

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