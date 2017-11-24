تويتر يحتفل برمضان على طريقته الخاصة

مع بداية شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية غدا، الخميس (17 مايو/ أيار) شاركت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر مستخدميها في العالم العربي والإسلامي هذه المناسبة بإطلاق عدد من الإيموجي والوسوم الرمضانية الجديدة.
ونشر ت شبكة تويتر تدوينة جاء فيها "عِشْ معنا روح رمضان المتميزة بتعبيراتنا الجديدة"، في إشارة إلى تعبيرات الإيموجي الرمضانية.
واستخدم توتير عدة كلمات تلقى انتشارا كبيرا بين المسلمين مثل رمضان كريم وعيد الفطر وإفطار. وعند إدخال هذه الكلمات مسبوقة بالرمز (#) تظهر هذه الوسوم، مما يتيح لمستخدم تويتر نشرها في تغريدته للتواصل مع الصائمين حول العالم .
وبنشر ثلاثة تغريدات بتلك الطريقة يتم فك شفرة أحد الإيموجي الرمضانية مثل الهلال وفانوس رمضان وتظهر في تغريدات المستخدمين.وكان تويتر قد أطلق العام الماضي إيموجي رمضانية حققت نجاحاً كبيراً وكانت عبارة عن كوب من الزبادي والمعروف بأنه من الأطعمة الرئيسية في السحور خلال شهر الصيام والإيموجي الثاني كان فانوس رمضان.
وللمرة الأولى على تويتر سيتم نقل صلاة التراويح من مكة في بث مباشر يوميا خلال شهر رمضان من خلال @MOCI_KSA كما سيتم إذاعة برنامج بعنوان HawanahZein# "هوا أنا زين "، بالاشتراك مع منصة YallaFeed. وهو برنامج شبابي يناقش ما يحدث في العالم العربي والإسلامي على تويتر خلال شهر رمضان.
يذكر أنه في رمضان عام 2017، ارتفع استخدام تويتر في المحادثات حول رمضان إلى 118 مليون محادثة عالمياً، طبقا لما أصدره تويتر من نتائج أبحاثه حول #رمضان_2017.
سارة إبراهيم
-
تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
مكة
عدد ساعات الصيام في مكة 14 ساعة و 35 دقيقة.
-
تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
بغداد - العراق
15 ساعة و 30 دقيقة.
-
تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
القاهرة – مصر
ساعات الصيام هي نحو 15 ساعة و 20 دقيقة.
-
تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
المغرب
15 ساعة و 20 دقيقة.
-
تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
إسطنبول - تركيا
16 ساعة و30 دقيقة.
-
تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
برلين
يبدأ شهر رمضان في العاصمة الألمانية بعدد ساعات صيام مقدارها 17 ساعة و 30 دقيقة. فيما ينتهي شهر الصوم بساعات صيام تصل إلى 18 ساعة و 20 دقيقة.
-
تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
سدني - أستراليا
11 ساعة و 50 دقيقة.
-
تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
بكين - الصين
16 ساعة 20 دقيقة.
-
تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
الولايات المتحدة
تبلغ ساعات الصيام في واشنطن 16 ساعة و 10 دقائق.
-
تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
موسكو ومدن خارج الدائرة القطبية الشمالية
تصل ساعات الصيام في العاصمة الروسية إلى 20 ساعة و 10 دقائق. فيما توجد مدن في شمال روسيا مثل مدينة مورمانسك الواقعة خارج الدائرة القطبية الشمالية ويحل فيها خلال فصل الصيف ما يعرف بالنهار القطبي، إذ إن ضوء النهار لا يفارقها، الأمر الذي دفع بعض علماء الشريعة لإصدار فتوى تتيح لمسلمي هذه المناطق الصيام حسب توقيت المنطقة الأقرب إليهم جغرافيا داخل الدائرة القطبية.
-
تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
أوسلو - النرويج
20 ساعة و 36 دقيقة.
-
تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
لندن - بريطانيا
عدد ساعات الصيام تصل إلى 19 ساعة.
-
تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
آيسلندا
22 ساعة.
-
تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
بوينس آيرس - الأرجنتين
11 ساعة و 30 دقيقة.
الكاتب: زمن البدري