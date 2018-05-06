 تونس: حزب النهضة يعلن فوزه في أول انتخابات بلدية حرة | أخبار | DW | 06.05.2018
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أخبار

تونس: حزب النهضة يعلن فوزه في أول انتخابات بلدية حرة

بالرغم من أن النتائج الرسمية في أول انتخابات بلدية حرة في تونس لم تنشر بعد، أعلن حزب النهضة الإسلامي فوزه فيها على حساب منافسه العلماني "نداء تونس". حزب النهضة يقول إنه يتقدم بخمس نقاط.

Wahlen in Tunesien Rached Ghannouchi (Getty Images/AFP/F. Belaid)

أعلن مسؤولون من حزب النهضة الإسلامي في تونس اليوم الأحد (السادس من أيار/ مايو 2018) فوز حزبهم متقدما على منافسه العلماني "نداء تونس" في أول انتخابات بلدية حرة في خطوة أخرى لترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلد. وقال القيادي في النهضة لطفي زيتون لرويترز بعد فرز الأصوات في مراكز الاقتراع "النهضة فاز في الانتخابات متقدما على نداء تونس بفارق يصل 5 بالمئة.. فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديمقراطي".

وأقر القيادي بنداء تونس برهان بسيس بتقدم النهضة على نداء تونس بفارق من ثلاثة إلى خمسة بالمئة.

وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة بعد الظهر. وكان التصويت بدأ في حدود الساعة الثامنة صباحا في أول انتخابات بلدية بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011. ووفق هذه الانتخابات سيختار الناخبون المسجلون وعددهم 5.3 مليون ناخب في هذه الانتخابات، ممثليهم في 350 دائرة بلدية بمختلف جهات البلاد وهي خطوة هامة لإرساء تجربة الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور.
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ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتنافس أكثر من 57 ألف مرشح كثيرون منهم من النساء والشباب.

ويتوقع أن يحصد حزب النهضة الإسلامي ومنافسه العلماني نداء تونس غالبية المقاعد في الانتخابات البلدية بينما تسعى أحزاب المعارضة إلى تعزيز حضورها واقتناص مكاسب هامة في هذه الانتخابات. كما تسعى قوائم مستقلة عديدة يترأسها شبان إلى خلق المفاجأة.

وقررت الهيئة المستقلة للانتخابات تأجيل الانتخابات في ثماني مراكز انتخابية بمدينة المظيلة جنوبي البلاد بعد خطأ في ورقة التصويت أثار احتجاج رؤساء قوائم انتخابية. وأشارت أحزاب إلى حدوث انتهاكات في عدة مناطق من بينها محاولة التأثير على الناخبين وتوزيع أموال.

وأقر عضو هيئة الانتخابات عادل البيرنصي بحدوث بعض الانتهاكات ولكنه قال إنها انتهاكات غير كبيرة ولا تأثير لها على سير ونتيجة الانتخابات. ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية في اليومين المقبلين على أقصى تقدير.

أ.ح/م.أ.م (رويترز)

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