توخل يُغري نيمار بثلاث صفقات مدوية للبقاء في جيرمان

يبدو أن توماس توخل مدرب باريس سان جيرمان، قد بدأ من الآن مهمته في قيادة سفينة الفريق الفرنسي العملاق، الذي يطمح إلى تكريس زعامته محليا ونقل توهجه إلى المسابقات القارية، خاصة وأنه يملك تشكيلة تعج بأحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

ويُدرك المدرب الألماني صعوبة المسؤولية الملقاة على عاتقه، إذ يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، والتي ستحدد بنسبة كبيرة مدى نجاح توخل من عدمه في أداء مهمته التدريبية، إلا أن نجم الفريق الأول وأغلى صفقة في عالم كرة القدم نيمار دا سيلفا (222 مليون يورو)، يبقى أبرز تحدٍّ بالنسبة لتوخل.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "ديلي ستار" أن توماس توخل يعتزم إبرام ثلاث صفقات مدوية، من أجل إقناع النجم البرازيلي بالبقاء مع باريس سان جيرمان في الموسم القادم، وأضاف الموقع البريطاني أن توخل مصمم بشكل كبير على الحفاظ على نيمار.

وأوضح موقع "ديلي ستار" بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن حارس مرمى تشيلسي تيبو كورتوا سيكون ربما صفقة توخل (44 عاما) الأولى، حيث يسعى المدرب الألماني إلى تقوية مركز حراسة المرمى.

وتابع الموقع الإنجليزي أن مدافع برشلونة صامويل أومتيتي، يدخل أيضا في أجندة توخل وقد يكون الدولي الفرنسي الصفقة الثانية، التي يريد من خلالها مدرب باريس سان جيرمان الجديد إقناع نيمار بالبقاء، خاصة وأن أومتيتي قدم هذا الموسم اعتماده كواحد من أحسن المدافعين في كرة القدم.

وبحسب نفس المصدر، فإن رادار توخل يرصد كذلك متوسط ميدان ريال مدريد كاسيميرو، الذي يُعد من أحسن اللاعبين في العالم في هذا المركز، وأضاف الموقع البريطاني أن رغبة نيمار في التحاق الكثير من اللاعبين البرازيليين به في باريس سان جيرمان، قد تدفعه ربما إلى البقاء مع فريق العاصمة الباريسية.

يُشار إلى أن العديد من التقارير الصحفية تؤكد عدم سعادة نيمار في فرنسا ورغبته في تغيير الأجواء، فيما يبدو فريق ريال مدريد الأقرب لخطف النجم البرازيلي، الذي قد تتجاوز صفقته مرة ثانية كل الأرقام القياسية الممكنة.