 توخل يقنع نيمار باتخاذ قرار صعب | عالم الرياضة | DW | 22.05.2018
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عالم الرياضة

توخل يقنع نيمار باتخاذ قرار صعب

يبدو أن مدرب باريس سان جيرمان الجديد توماس توخل قد نجح في أول تحد له مع الفريق الباريسي العملاق. تقارير صحفية تؤكد أن المدرب الألماني أقنع نجم الفريق الأول بالبقاء في النادي والعدول عن الرحيل. فكيف نجح في ذلك؟

Bildergalerie Jahresrückblick 2017 International (Getty Images/AFP/F. Fife)

صورة من الأرشيف.

بمجرد تعيينه على رأس الإدارة الفنية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أكد المدرب الألماني توماس توخل أن نيمار دا سيلفا قطعة لا غنى عنها في تشكيلة فريقه، إذ يُعول توخل كثيرا على النجم البرازيلي، من أجل مواصلة تألق الفريق الباريسي محليا وقاريا.

مختارات

مدرب باريس سان جيرمان توماس توخل يعتزم إبرام ثلاث صفقات مدوية، من أجل إقناع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالبقاء برفقة الفريق الباريسي. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة. فما هي هذه الصفقات؟ وهل ينجح توخل في مسعاه؟ (17.05.2018)

في الوقت الذي قدم فيه باريس سان جيرمان مدرب الفريق الجديد توماس توخل، فاجأ المدرب الألماني الحاضرين بحديثه بلغة فرنسية سليمة وصحيحة، فيما يبدو أن توخل عاقد العزم على النجاح مع الفريق الباريسي، وقيادته إلى منصات التتويج. (21.05.2018)

ويبدو أن توماس توخل قد نجح في أول تحد له برفقة الفريق الفرنسي العملاق، فقد أكد موقع جريدة "آس" أن المدرب الألماني توخل نجح في إقناع نيمار بالبقاء برفقة باريس سان جيرمان، وأضاف الموقع الإسباني أن نيمار أُعجب بتوخل، الذي عقد لقاء خاصا مع الدولي البرازيلي.

وتابع موقع "آس" أن نيمار يُدرك أن استمراره سنة أخرى مع باريس سان جيرمان، سيساعده على التطور بشكل كبير، وأضاف أن فهم قرار نيمار بالبقاء مع الفريق الفرنسي يتطلب العودة إلى تجربته الاحترافية مع فريقه السابق برشلونة، حيث احتاج النجم البرازيلي لسنة كاملة من أجل التكيف جيدا مع منظومة لعب الفريق الكتالوني.

وبحسب نفس المصدر، استطاع ربان سفينة باريس سان جيرمان الجديد توخل إقناع نيمار بالبقاء، إذ أكد له أثناء لقاء عقده معه، أنه عنصر جد هام في تشكيلة الفريق وأنه سيفعل كل شيء من أجل مساعدته في الفريق، وأضاف أن نيمار اقتنع بكلام توخل، وقرر بالتالي البقاء برفقة النادي الفرنسي المتعطش للألقاب.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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مدرب باريس سان جيرمان توماس توخل يعتزم إبرام ثلاث صفقات مدوية، من أجل إقناع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالبقاء برفقة الفريق الباريسي. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة. فما هي هذه الصفقات؟ وهل ينجح توخل في مسعاه؟

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