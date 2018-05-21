توخل يقنع نيمار باتخاذ قرار صعب

بمجرد تعيينه على رأس الإدارة الفنية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أكد المدرب الألماني توماس توخل أن نيمار دا سيلفا قطعة لا غنى عنها في تشكيلة فريقه، إذ يُعول توخل كثيرا على النجم البرازيلي، من أجل مواصلة تألق الفريق الباريسي محليا وقاريا.

ويبدو أن توماس توخل قد نجح في أول تحد له برفقة الفريق الفرنسي العملاق، فقد أكد موقع جريدة "آس" أن المدرب الألماني توخل نجح في إقناع نيمار بالبقاء برفقة باريس سان جيرمان، وأضاف الموقع الإسباني أن نيمار أُعجب بتوخل، الذي عقد لقاء خاصا مع الدولي البرازيلي.

وتابع موقع "آس" أن نيمار يُدرك أن استمراره سنة أخرى مع باريس سان جيرمان، سيساعده على التطور بشكل كبير، وأضاف أن فهم قرار نيمار بالبقاء مع الفريق الفرنسي يتطلب العودة إلى تجربته الاحترافية مع فريقه السابق برشلونة، حيث احتاج النجم البرازيلي لسنة كاملة من أجل التكيف جيدا مع منظومة لعب الفريق الكتالوني.

وبحسب نفس المصدر، استطاع ربان سفينة باريس سان جيرمان الجديد توخل إقناع نيمار بالبقاء، إذ أكد له أثناء لقاء عقده معه، أنه عنصر جد هام في تشكيلة الفريق وأنه سيفعل كل شيء من أجل مساعدته في الفريق، وأضاف أن نيمار اقتنع بكلام توخل، وقرر بالتالي البقاء برفقة النادي الفرنسي المتعطش للألقاب.