تواضع ليونيل ميسي يقتحم أسوار مانشستر يونايتد

كعادته في كل موسم كروي، يُواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه الكبير فوق المستطيل الأخضر، إذ يحتل الفائز بخمس كرات ذهبية صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم بـ29 هدفا، فضلا عن عدة أهداف أخرى، أحرزها في مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

وساهمت أهداف "البرغوث" ميسي في احتلال فريقه برشلونة صدارة "الليغا"، بالإضافة إلى مسيرة الفريق المُوفقة حتى الآن في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يسعى الفريق الكتالوني إلى التتويج بها هذا الموسم، لكن ليست أهداف ليونيل ميسي فقط ما يُثير إعجاب متابعي الساحرة المستديرة، بل أيضا سلوك النجم الأرجنتيني سواء داخل الملعب أو خارجه.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "آس" أن نادي مانشستر يونايتد علق صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على حائط غرفة ملابس "الشياطين الحمر" بمركز تدريب النادي الإنجليزي العريق، وأضاف الموقع الإسباني أن الصورة تُظهر ليونيل ميسي وهو يُنظف حذاءه الرياضي.

وأوضح موقع "آس" أن فريق مانشستر يونايتد يهدف من خلال هذه الصورة تعليم اللاعبين الشباب درسا في التواضع، خاصة وأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يُعتبر مثالا يحتذى لدى الكثير من اللاعبين.

وبحسب نفس المصدر، يظهر في الصورة ليونيل ميسي (30 عاما)، وهو يقوم بتنظيف حذائه الرياضي الأصفر، بعد لقاء خاضه من المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في وقت سابق.

يُشار إلى ليونيل ميسي يخوض اليوم الثلاثاء ( العاشر من أبريل/نيسان 2018)، لقاء ذهاب دور ربع نهائي أبطال أوروبا مع فريقه برشلونة في مواجهة نادي العاصمة الإيطالية روما. ويقترب الفريق الكتالوني من حجز تأشيرة نصف النهائي، بعدما فاز في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل واحد.