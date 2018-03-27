 تواضع ليونيل ميسي يقتحم أسوار مانشستر يونايتد | عالم الرياضة | DW | 10.04.2018
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عالم الرياضة

تواضع ليونيل ميسي يقتحم أسوار مانشستر يونايتد

في الوقت الذي يُواصل فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع فريق برشلونة الإسباني، قرر نادي مانشستر يونايتد الاستفادة من خصلة يمتاز بها النجم الأرجنتيني من أجل هدف معين. فكيف ذلك؟

La Liga - FC Barcelona vs Atletico Madrid Messi Tor (Reuters/A. Gea)

ليونيل ميسي يحتفل بالتسجيل، أرشيف.

كعادته في كل موسم كروي، يُواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه الكبير فوق المستطيل الأخضر، إذ يحتل الفائز بخمس كرات ذهبية صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم بـ29 هدفا، فضلا عن عدة أهداف أخرى، أحرزها في مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

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كشف سيسك فابريغاس، صديق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن لحظة مُحرجة تعرض لها، أثناء لعبه في برشلونة، مع الفائز بخمس كرات ذهبية. فماذا حصل بالضبط؟ (24.03.2018)

يبدو أن موهبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد كسرت بعض الأعراف المُتداولة في عالم الساحرة المستديرة. نجم برشلونة الأول ميسي تعرض إلى موقف غير مألوف في لقاء النادي الكتالوني الأخير أمام إشبيلية. فما هو هذا الموقف؟ (03.04.2018)

وساهمت أهداف "البرغوث" ميسي في احتلال فريقه برشلونة صدارة "الليغا"، بالإضافة إلى مسيرة الفريق المُوفقة حتى الآن في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يسعى الفريق الكتالوني إلى التتويج بها هذا الموسم، لكن ليست أهداف ليونيل ميسي فقط ما يُثير إعجاب متابعي الساحرة المستديرة، بل أيضا سلوك النجم الأرجنتيني سواء داخل الملعب أو خارجه.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "آس" أن نادي مانشستر يونايتد علق صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على حائط غرفة ملابس "الشياطين الحمر" بمركز تدريب النادي الإنجليزي العريق، وأضاف الموقع الإسباني أن الصورة تُظهر ليونيل ميسي وهو يُنظف حذاءه الرياضي.

وأوضح موقع "آس" أن فريق مانشستر يونايتد يهدف من خلال هذه الصورة تعليم اللاعبين الشباب درسا في التواضع، خاصة وأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يُعتبر مثالا يحتذى لدى الكثير من اللاعبين.

وبحسب نفس المصدر، يظهر في الصورة ليونيل ميسي (30 عاما)، وهو يقوم بتنظيف حذائه الرياضي الأصفر، بعد لقاء خاضه من المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في وقت سابق.

يُشار إلى ليونيل ميسي يخوض اليوم الثلاثاء ( العاشر من أبريل/نيسان 2018)، لقاء ذهاب دور ربع نهائي أبطال أوروبا مع فريقه برشلونة في مواجهة نادي العاصمة الإيطالية روما. ويقترب الفريق الكتالوني من حجز تأشيرة نصف النهائي، بعدما فاز في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل واحد.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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