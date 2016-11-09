تواصل ردود الفعل حول "صواريخ السيسي الباليستيكية"

استمرت، على مواقع التواصل الاجتماعي موجة السخرية، من عبارة الصواريخ الباليستيكية التي وردت في خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية التي تحتضنها مدينة الظهران السعودية. ولم تتوقف التعليقات الساخرة من رواد تويتر وفيسبوك، إذ دشنوا وسم #الصواريخ_الباليستيكية والذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشاراً في مصر. واستمرت التعليقات على اكتساح وسم #الصواريخ_الباليستيكية، والذي احتل المركز الأول، متفوقاً على "ترند" #القمة_العربية التي هي محط الاهتمام في الأصل.

وقد وردت آلاف التغريدات بهذا الخصوص على مدار اليومين الماضيين، بينما ظهرت موجة أخرى من التعليقات للوقوف ضد "المؤامرة البلاستيكية على الرئيس السيسي"، حسب سخرية بعض المعلقين.

وقد تباينت ردود المتفاعلين على تويتر وفيسبوك، ما بين مدافع عن السيسي وبين معارض لما قاله، إذ أكد البعض أن النطق الإنجليزي للكلمة " ballistic" يتشابه مع النطق العربي لكلمة "باليستيكية".

وقد ذكرت مصادر إعلامية مصرية أن خبيرا مصريا كشف "مفاجأة كبرى" تمثلت في تأكيده أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يخطئ حين قال "الصواريخ الباليستيكية". فقد أكد الدكتور خالد رفعت، مدير مركز "طيبة" للدراسات السياسية أن الكلمة صحيحة من الناحية اللغوية.

وكتب رفعت على حسابه في فيسبوك قائلا: "الخرفان سابوا كل اللى بيحصل في الدمام ومسكوا في كلمة السيسي (صواريخ باليستكية).. مع العلم إنها صح… لأن الخواجة اللي اخترعها سماها ballistic missiles… أنا اتفهم أن ننتقد بيان الاجتماع أو قابلية القرارات للتطبيق أصلا !! لكن ننتقد حروف كلمة قالها السيسي وتطلع كمان صحيحة !!!."

وفي تعليق من الحوثيين على ذلك، قال محمد علي الحوثي رئيس ما يعرف بـ" اللجنة الثورية العليا" في تغريدة ساخرة عبر حسابه بتويتر: "ونحن أيضا نرفض قصفها بصواريخ بلاستيكية ولا يمكن ان نواجه جرائمها بهذا النوع من الصواريخ" وأضاف " فهذا النوع فقط خاص بألعاب أطفال اليمن".

سارة إبراهيم

