تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة ونواب حزب الله يمتنعون

أعلن مصدر رسمي لبناني (الخميس 24 أيار/ مايو 2018) أن "الرئيس ميشال عون تشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها اليوم، وأطلعه على نتائجها رسمياً، واستدعى الرئيس سعد الحريري وكلّفه تشكيل الحكومة". والتقى الرئيس عون الكتل النيابية، والنواب المستقلين.

النواب الذين امتنعوا عن تسمية احد لتشكيل الحكومة بحسب المصدر، هم نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ "حزب الله" وأربعة نواب مستقلون. وكان عون قد بدأ صباح اليوم الخميس الاستشارات النيابية الملزمة ، في قصر بعبدا الرئاسي، لتسمية رئيس الحكومة الذي سيكلف بتشكيل حكومة جديدة، وانتهت الاستشارات عصر اليوم.

وكان مجلس النواب الجديد قد أعاد انتخاب الرئيس نبيه بري أمس الأربعاء، رئيساً له للمرة السادسة، وللسنة الـ 26 على التوالي، بأغلبية بلغت 98 صوتاً من دون منافسة، مقابل 29 ورقة بيضاء وواحدة ملغاة. كما انتخب إيلي فرزلي نائباً للرئيس.

من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم إن حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي كلف بتشكيلها يجب أن تلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية. وأكد الحريري على ضرورة "تشكيل حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن نظرا للأخطار الإقليمية المتزايدة حول بلدنا وللأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخليا".

م.م/ أ.ح (دب ا، رويترز)