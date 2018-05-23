تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة ونواب حزب الله يمتنعون

أعلن مصدر رسمي لبناني (الخميس 24 أيار/ مايو 2018) أن "الرئيس ميشال عون تشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها اليوم، وأطلعه على نتائجها رسمياً، واستدعى الرئيس سعد الحريري وكلّفه تشكيل الحكومة". والتقى الرئيس عون الكتل النيابية، والنواب المستقلين.
النواب الذين امتنعوا عن تسمية احد لتشكيل الحكومة بحسب المصدر، هم نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ "حزب الله" وأربعة نواب مستقلون. وكان عون قد بدأ صباح اليوم الخميس الاستشارات النيابية الملزمة ، في قصر بعبدا الرئاسي، لتسمية رئيس الحكومة الذي سيكلف بتشكيل حكومة جديدة، وانتهت الاستشارات عصر اليوم.
وكان مجلس النواب الجديد قد أعاد انتخاب الرئيس نبيه بري أمس الأربعاء، رئيساً له للمرة السادسة، وللسنة الـ 26 على التوالي، بأغلبية بلغت 98 صوتاً من دون منافسة، مقابل 29 ورقة بيضاء وواحدة ملغاة. كما انتخب إيلي فرزلي نائباً للرئيس.
من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم إن حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي كلف بتشكيلها يجب أن تلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية. وأكد الحريري على ضرورة "تشكيل حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن نظرا للأخطار الإقليمية المتزايدة حول بلدنا وللأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخليا".
م.م/ أ.ح (دب ا، رويترز)
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
1- عائلة الجميل
كان يتزعم مناطق لبنان قبل استقلاله العديد من العائلات الإقطاعية والتي تولّى بعض أفرادها قيادة البلاد بعد الاستقلال. وقد أصبح رجالات الاستقلال بذرة لعائلات سياسية مازالت تلعب دوراً في القرار السياسي حتى الآن. من أولئك الرجالات بيير الجميل (على يسار الصورة في الصف الأول) وإلى جانبه رئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامي.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
1-عائلة الجميل
تولى نجله أمين الجميل رئاسة الجمهورية خلفاً لأخيه بشير الذي اغتيل قبل تسلم الرئاسة. دخل نجل أمين الجميل، بيير الجميل، البرلمان عام 2000، وتم اغتياله عام 2006، وجاء بعده أخوه سامي الذي دخل البرلمان عام 2009. الصورة تجمع أمين الجميل (على اليمين) ووالدته ونجله بيير الجميل الذي تم اغتياله.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
2- عائلة شمعون
كان كميل شمعون وزيراً في حكومة الاستقلال الأولى، وأصبح لاحقاً الرئيس الثاني بعد الاستقلال. أنشأ حزب «الوطنيين الأحرار» وترأسه حتى وفاته.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
2- عائل شمعون
ولى كميل شمعون ابنه داني قيادة الميليشيا المسلحة لـ"الأحرار"، وبعد اغتيال داني شمعون عام 1991، عاد نجله دوري شمعون إلى لبنان ليترأس الحزب. في أسفل الصورة ملصق لداني شمعون مع عائلته، وفوقها صورة لبشير الجميل الذي تم اغتياله قبل أن يستلم منصب رئاسة لبنان.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
3-عائلة فرنجية:
أنتخب سليمان فرنجية رئيساً للبنان عام 1970، وهو ابن حميد فرنجية الذي كان واحداً من رجالات الاستقلال. اغتيل ابن سليمان، النائب والوزير طوني فرنجية عام 1978 على يد ميليشيا "القوات اللبنانية".
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
3- عائلة فرنجية
بعد اغتيال طوني فرنجية، تولى نجله سليمان طوني فرنجية قيادة تيار المردة بعده، كما شغل عدة وزارات وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
4- عائلة الحريري
بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005، تولى ابنه سعد الحريري قيادة تيار المستقبل. ويشغل سعد الحريري منصب رئيس الوزراء اللبناني. وعمته بهية الحريري نائبة في البرلمان منذ عام 1992.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
5-عائلة سلام:
كان رئيس الوزراء الراحل صائب سلام أحد أهم رجال الدولة قبل الحرب الأهلية، وتولى رئاسة الحكومة في عهد 4 رؤساء لبنانيين. وبعد وفاته عام 2000 خلفه سياسياً ابنه تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني السابق.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
6-عائلة كرامي:
كان عبدالحميد كرامي أحد رجال الاستقلال، وقد تولى ولداه رشيد وعمر منصب رئاسة الوزراء في 10 حكومات. أما حفيده فيصل عمر كرامي فشغل منصب وزير في حكومة نجيب ميقاتي 2011. في الصورة يظهر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رشيد كرامي (على اليمين) مع كل من حسين عويني وريموند أده وبيير الجميل.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
7-عائلة جنبلاط: (دروز)
ورث وليد جنبلاط زعامة طائفة الدروز الموحدين ورئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي عن والده الراحل كمال جنبلاط. في الصورة يظهر جنبلاط وهو على قبر والده في الذكرى الأربعين لاغتياله. وقد قلّد جنبلاط نجله تيمور الزعامة الدرزية عام 2017.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
8- عائلة أرسلان: (دروز)
النائب والوزير السابق طلال أرسلان هو نجل النائب والوزير السابق عبد المجيد أرسلان الذي كان أحد رجالات الاستقلال.
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في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان
9- عائلات شيعية (عائلة الأسعد وآل حمادة)
لعبت بعض العوائل الشيعية دوراً بارزاً في لبنان قبل ظهور الحركات الشيعية مثل حركة أمل وحزب الله، والتي حجّمت دور تلك العائلات. إلا أن بعض أفرادها مايزالون يزاولون السياسة مثل رئيس حزب الانتماء اللبناني أحمد الأسعد، ابن رئيس مجلس النوّاب اللبناني السابق كامل الأسعد. بالإضافة إلى رئيس حركة قرار بعلبك – الهرمل علي صبري حمادة، ابن رئيس مجلس النواب الأسبق صبري حمادة.
الكاتب: محي الدين حسين