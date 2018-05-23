 تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة ونواب حزب الله يمتنعون | أخبار | DW | 24.05.2018
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أخبار

تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة ونواب حزب الله يمتنعون

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها مع الكتل النيابية، حيث وافقت عليه أغلبية كبيرة فيما امتنع نواب حزب الله عن تسميته.

Libanon Wahlen (Reuters/M. Azakir)

أعلن مصدر رسمي لبناني (الخميس 24 أيار/ مايو 2018) أن "الرئيس ميشال عون تشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها اليوم، وأطلعه على نتائجها رسمياً، واستدعى الرئيس سعد الحريري وكلّفه تشكيل الحكومة". والتقى الرئيس عون الكتل النيابية، والنواب المستقلين.

مختارات

كشفت النتائج الأولية التي أعلنها ساسة ونقلتها وسائل إعلام لبنانية أن حزب الله المدعوم من إيران وحلفاءه السياسيين يفترض أن يفوزوا بأكثر من نصف المقاعد في أول انتخابات برلمانية تجرى في لبنان منذ تسع سنوات. (07.05.2018)

حقق حزب الله في الانتخابات البرلمانية في لبنان نتائج عالية، وهي نتيجة خطيرة، كما يعتبر كرستين كنيب في تعليقه التالي. فهذا الحزب سيزيد من حدة الأزمات في الشرق الأوسط. وعلى هذا النحو يحول الحزب بلادا بكاملها رهينة لسياسته. (07.05.2018)

النواب الذين امتنعوا عن تسمية احد لتشكيل الحكومة بحسب المصدر، هم نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ "حزب الله" وأربعة نواب مستقلون. وكان عون قد بدأ صباح اليوم الخميس الاستشارات النيابية الملزمة ، في قصر بعبدا الرئاسي، لتسمية رئيس الحكومة الذي سيكلف بتشكيل حكومة جديدة، وانتهت الاستشارات عصر اليوم.

وكان مجلس النواب الجديد قد أعاد انتخاب الرئيس نبيه بري أمس الأربعاء، رئيساً له للمرة السادسة، وللسنة الـ 26 على التوالي، بأغلبية بلغت 98 صوتاً من دون منافسة، مقابل 29 ورقة بيضاء وواحدة ملغاة. كما انتخب إيلي فرزلي نائباً للرئيس.

من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم إن حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي كلف بتشكيلها يجب أن تلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية. وأكد الحريري على ضرورة "تشكيل حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن نظرا للأخطار الإقليمية المتزايدة حول بلدنا وللأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخليا".

م.م/ أ.ح (دب ا، رويترز)

  • Libanon Rashid Karami, Pierre Gemayel, Hussein Oweini, Raymond Edde (picture-alliance/AP Images/K. Strumpf)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    1- عائلة الجميل

    كان يتزعم مناطق لبنان قبل استقلاله العديد من العائلات الإقطاعية والتي تولّى بعض أفرادها قيادة البلاد بعد الاستقلال. وقد أصبح رجالات الاستقلال بذرة لعائلات سياسية مازالت تلعب دوراً في القرار السياسي حتى الآن. من أولئك الرجالات بيير الجميل (على يسار الصورة في الصف الأول) وإلى جانبه رئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامي.

  • Anti-syrischer Minister Gemayel im Libanon getötet (picture-alliance/dpa/A. Amro)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    1-عائلة الجميل

    تولى نجله أمين الجميل رئاسة الجمهورية خلفاً لأخيه بشير الذي اغتيل قبل تسلم الرئاسة. دخل نجل أمين الجميل، بيير الجميل، البرلمان عام 2000، وتم اغتياله عام 2006، وجاء بعده أخوه سامي الذي دخل البرلمان عام 2009. الصورة تجمع أمين الجميل (على اليمين) ووالدته ونجله بيير الجميل الذي تم اغتياله.

  • Libanon Camille Chamoun (Gemeinfrei)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    2- عائلة شمعون

    كان كميل شمعون وزيراً في حكومة الاستقلال الأولى، وأصبح لاحقاً الرئيس الثاني بعد الاستقلال. أنشأ حزب «الوطنيين الأحرار» وترأسه حتى وفاته.

  • Libanon Plakat Bashir Gemayel (Getty Images/AFP/P. Baz)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    2- عائل شمعون

    ولى كميل شمعون ابنه داني قيادة الميليشيا المسلحة لـ"الأحرار"، وبعد اغتيال داني شمعون عام 1991، عاد نجله دوري شمعون إلى لبنان ليترأس الحزب. في أسفل الصورة ملصق لداني شمعون مع عائلته، وفوقها صورة لبشير الجميل الذي تم اغتياله قبل أن يستلم منصب رئاسة لبنان.

  • Libanon Suleiman Frangieh (Romanian Communism Online Photo Collection )

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    3-عائلة فرنجية:

    أنتخب سليمان فرنجية رئيساً للبنان عام 1970، وهو ابن حميد فرنجية الذي كان واحداً من رجالات الاستقلال. اغتيل ابن سليمان، النائب والوزير طوني فرنجية عام 1978 على يد ميليشيا "القوات اللبنانية".

  • Libanon Sleiman Frangieh (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    3- عائلة فرنجية

    بعد اغتيال طوني فرنجية، تولى نجله سليمان طوني فرنجية قيادة تيار المردة بعده، كما شغل عدة وزارات وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

  • Wahlkampf im Libanon (picture-alliance/dpa/M. Naamani)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    4- عائلة الحريري

    بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005، تولى ابنه سعد الحريري قيادة تيار المستقبل. ويشغل سعد الحريري منصب رئيس الوزراء اللبناني. وعمته بهية الحريري نائبة في البرلمان منذ عام 1992.

  • Libanon MP Tammam Salam (picture-alliance/dpa/N. Mounzer)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    5-عائلة سلام:

    كان رئيس الوزراء الراحل صائب سلام أحد أهم رجال الدولة قبل الحرب الأهلية، وتولى رئاسة الحكومة في عهد 4 رؤساء لبنانيين. وبعد وفاته عام 2000 خلفه سياسياً ابنه تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني السابق.

  • Libanon Rashid Karami, Pierre Gemayel, Hussein Oweini, Raymond Edde (picture-alliance/AP Images/K. Strumpf)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    6-عائلة كرامي:

    كان عبدالحميد كرامي أحد رجال الاستقلال، وقد تولى ولداه رشيد وعمر منصب رئاسة الوزراء في 10 حكومات. أما حفيده فيصل عمر كرامي فشغل منصب وزير في حكومة نجيب ميقاتي 2011. في الصورة يظهر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رشيد كرامي (على اليمين) مع كل من حسين عويني وريموند أده وبيير الجميل.

  • Libanon 40. Todestag Kamal Jumblatt (picture-alliance/abaca/A. Safadi)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    7-عائلة جنبلاط: (دروز)

    ورث وليد جنبلاط زعامة طائفة الدروز الموحدين ورئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي عن والده الراحل كمال جنبلاط. في الصورة يظهر جنبلاط وهو على قبر والده في الذكرى الأربعين لاغتياله. وقد قلّد جنبلاط نجله تيمور الزعامة الدرزية عام 2017.

  • Libanon Beerdigung (picture-alliance/dpa/W. Hamzeh)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    8- عائلة أرسلان: (دروز)

    النائب والوزير السابق طلال أرسلان هو نجل النائب والوزير السابق عبد المجيد أرسلان الذي كان أحد رجالات الاستقلال.

  • Libanon 2006 | Hassan Nasrallah & Nabih Berri (picture-alliance/dpa/H. Ibrahim)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    9- عائلات شيعية (عائلة الأسعد وآل حمادة)

    لعبت بعض العوائل الشيعية دوراً بارزاً في لبنان قبل ظهور الحركات الشيعية مثل حركة أمل وحزب الله، والتي حجّمت دور تلك العائلات. إلا أن بعض أفرادها مايزالون يزاولون السياسة مثل رئيس حزب الانتماء اللبناني أحمد الأسعد، ابن رئيس مجلس النوّاب اللبناني السابق كامل الأسعد. بالإضافة إلى رئيس حركة قرار بعلبك – الهرمل علي صبري حمادة، ابن رئيس مجلس النواب الأسبق صبري حمادة.

    الكاتب: محي الدين حسين


مختارات

في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

منذ عقود وعدة عائلات لبنانية تلعب دوراً رئيسياً في المشهد السياسي في البلد الذي تتقاسمه عدة طوائف، ما جعل تلك العائلات تعرف بـ"البيتوتات السياسية" التي تكاد لا تشهد أي دورة نيابية غياب أحد أفرادها أو أصهارها. (04.05.2018)  

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رغم خسارته ثلث كتلته ـ الحريري يشيد بالانتخابات 07.05.2018

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