تقرير: نصف المهاجرين يفشلون في امتحان اللغة بدورة الاندماج في ألمانيا

أوضحت صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه زونتاغس تسايتونغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (29 أبريل2018) استنادا إلى إحصاءات من المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين أن 339578 شخصا حضروا دورة اندماج العام الماضي في البداية، شارك 289751 شخصا منهم بعد ذلك في اختبار لغة أيضا في نهاية دورة الاندماج.

وأضافت الصحيفة أن48.7 بالمائة من هؤلاء الأشخاص حققوا هدف الدورة ووصلوا للمستوى المتوسط "بي 1" و40.8 بالمائة منهم بلغوا مستوى لغوي أقل، وهو "أيه 2" ، فيما ظل البقية في مستوى لغوي أقل من ذلك. أي أن حوالي نصف عدد المهاجرين يفشلون في إجتياز إمتحان اللغة في نهاية دورة الإندماج.

وأشارت الصحيفة إلى أن كثيرا من المشاركين في الدورات ينحدرون من عائلات لغوية أخرى وهم في سن البلوغ، حيث يكون تعلم لغة جديدة أمرا أكثر صعوبة مما يكون عليه بالنسبة لأشخاص في مراحل عمرية أصغر.

وأرجعت الصحيفة استنادا لبيانات المكتب، كثرة عدد الأشخاص الذين شاركوا في دورة الاندماج ولم يشاركوا في اختبار اللغة بعدها إلى إصابة بعضهم بالمرض خلال الدورة أو عثوره على عمل أو انتقاله لمكان آخر.

جدير بالذكر أن من يشارك في دورات الاندماج هم الأجانب الذين يرغبون في العيش بألمانيا باستمرار، ويندرج ضمنهم مثلا مهاجرون ينحدرون من الاتحاد الأوروبي، ولاسيما اللاجئين الذين ازداد عددهم في الفترة الأخيرة ويتم إلزامهم غالبا بالمشاركة في هذه الدورات من جانب السلطات.

يشار إلى أن دورات الاندماج التي تم إدراجها في عام 2005 بألمانيا تتكون من دورة تعلم اللغة الألمانية و"دورة توجيهية" عن النظام القانوني والاجتماعي بألمانيا.

وتشمل دورة تعلم اللغة 600 ساعة دراسية، بواقع 45 دقيقة للساعة. ومن المفترض أن يصل المشاركون في نهاية الدورة إلى المستوى اللغوي المتوسط "بي 1" الخاص بالإطار الأوروبي المرجعي الموحد، بحيث يجب أن يتسنى لهم وصف خبرات ومعايشات في جمل بسيطة وكذلك التعبير عن آراء و كتابة خطابات شخصية.

ويتم منح شهادة عن إتمام دورة الاندماج بنجاح، يمكن من خلالها تقليص فترة انتظارهم للتجنس من ثمانية إلى سبعة أعوام.

م.أ.م/ م.س ( د ب أ)