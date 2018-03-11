تقرير: لهيب عفرين يطال المصالح التركية في ألمانيا | أخبار | DW | 20.03.2018

ذكرت وسائل إعلام نقلاً عن وزارة الداخلية الألمانية أنه سُجل ما مجموعه 37 هجوماً على المساجد والجمعيات الثقافية والمطاعم التركية حتى الآن هذا العام، مقارنة بما مجموعه 13 حادثاً من هذا النوع طوال العام السابق.
شهدت ألمانيا تصاعداً في الهجمات على المؤسسات التركية من جانب نشطاء موالين للأكراد هذا العام، بعد أن شنت أنقرة هجوماً على مدينة عفرين في سوريا. وتم تسجيل ما مجموعه 37 هجوماً على المساجد والجمعيات الثقافية والمطاعم التركية حتى الآن هذا العام، مقارنة بما مجموعه 13 حادثاً من هذا النوع طوال العام السابق، وفقاً لبيانات لوزارة الداخلية الألمانية نشرتها مجموعة "فونكه" الإعلامية اليوم الثلاثاء (20 آذار/مارس 2018).
وشدد مسؤولون على أن هذه الأرقام أولية وقابلة للتغيير. وقالت متحدثة باسم الوزارة لـ "فونكه": "نظراً للعدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون هنا ولهم صلات مع تركيا فإن ألمانيا كانت دائما مرآة للعلاقات التركية الكردية". وأضافت أن الوضع أصبح "حادا بشكل خاص بسبب الأحداث الجارية في عفرين".
يذكر أنه يعيش في ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم، فهناك ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي، وكثير منهم من الأكراد، يعيشون في البلاد.
وتسببت عملية عفرين في موجة من الاحتجاج في ألمانيا، وتم تنفيذ عمليات حرق عمد خلال اليومين الماضيين على مساجد ومؤسسات تركية أخرى في برلين وولايات شمال الراين - فيستفاليا، وشليزفيغ هولشتاين، وبادن فورتيمبرغ.
خ.س/ح.ز (د ب أ)
تظاهر حوالي 11 ألف كردي في مدينة هانوفر للتنديد بالعملية العسكرية التركية في عفرين السورية. وعلى عكس المتوقع لم تحدث اشتباكات مع أتراك؛ إلا أنه سُجل رفع رموز وترديد شعارات لعا علاقة بحزب العمال الكردستاني. (17.03.2018)
على خلفية العملية العسكرية التركية في عفرين شهد مطار دوسلدورف الألماني أحداث شغب بين متظاهرين أتراك وآخرين أكراد أسفرت عن إصابات. المظاهرة غير المصرح بها تأتي في إطار سلسلة مظاهرات شهدتها بعض المدن الألمانية مؤخرا. (11.03.2018)