تقرير: روسيا دفعت تكاليف طائرة خاصة لقياديين من حزب البديل

أكد قياديان بارزان في حزب البديل من أجل ألمانيا، ماركوس بريتزل ويوليان فلاك، أن الجانب الروسي دفع تكاليف طائرة خاصة أقلت وفداً ضم المذكورين والرئيسة السابقة للحزب فراوكه بيتري إلى موسكو في شباط/فبراير 2017. وبلغت تكلفة الرحلة حسب معلومات الصحيفة الألمانية الرصينة حوالي 25 ألف يورو. هذا ولم يصدر عن بيتري أي تصريح جول الأمر.

وحسب المعمول به كان يتوجب على المشاركين بالرحلة إعلام الجهات البرلمانية التي كانوا منتخبين فيها بالأمر.

هذا وعلق السياسي من حزب الخضر أوميد نويبور قائلاً: "روسيا تدعم الشعبويين في كل أوروبا. ولكن هذه المرة الأولى حتى تاريخه يتم فيها إثبات الصلة المفترضة. إنه أمر كارثي ومثير للصدمة؛ إذ أنه يجعل حزب البديل ذراع بوتين في البرلمان الألماني".

وبدوره انتقد رئيس الحزب الحالي ألكسندر غاولاند تصرف الوفد، واعداً بالسعي لتوضيح القضية في أسرع وقت ممكن.

ويذكر أن فراوكه بيتري وماركوس بريتزل قد تركا الحزب في خريف العام الماضي 2017. وكانت تشغل بيتري رئاسة الحزب، بينما يشغل بريتزل عضوية البرلمان الأوروبي منذ ذلك الحين وحتى الآن. أما يوليان فرانك فهو رئيس لجنة النظام الداخلي في الحزب.

خ.س/ف.ي

